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'Aconteça o que acontecer, acontece!' - Homem de poucas palavras, Michael Olise segue ultratranquilo, e o Sr. Indiferente rouba a cena
Olise rouba a cena enquanto o Bayern atropela o Bodo/Glimt
O Bayern de Munique iniciou sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA com uma enfática vitória por 5 a 0 sobre o time norueguês Bodo/Glimt, na Allianz Arena. A equipe de Vincent Kompany conseguiu furar uma retranca resistente após o intervalo, marcando cinco gols sem resposta no segundo tempo para selar um triunfo dominante.
Jamal Musiala abriu o placar antes de Harry Kane, Alphonso Davies e Michael Olise, com dois gols, confirmarem os três pontos.
O defensor do Bodo/Glimt Odin Bjoertuft recebeu cartão vermelho nos minutos finais por uma falta em Olise, completando uma noite miserável para os visitantes.
- Getty Images Sport
Sr. Nonchalant reage com frieza impassível
Após sua atuação com dois gols, Olise concedeu uma entrevista pós-jogo no seu famoso estilo descontraído. O internacional francês fez jus à reputação de homem de poucas palavras, descartando com total tranquilidade perguntas sobre paciência e ajustes táticos.
Quando perguntado se o Bayern precisava de mais paciência nesta temporada contra estruturas defensivas mais recuadas, o ponta deu uma resposta clássica, em tom impassível.
"Jogamos da mesma forma e, aconteça o que acontecer, acontece", afirmou Olise, com naturalidade.
Ponta revela a simples mensagem de Kompany no intervalo
Olise também minimizou qualquer intervenção dramática no intervalo por parte do técnico Kompany. Apesar de um frustrante primeiro tempo de 45 minutos em que Joshua Kimmich acertou a trave, a mensagem no vestiário permaneceu simples e de confiança.
O ponta observou que o elenco seguiu confiante de que o jogo naturalmente se abriria à medida que os visitantes se cansassem.
"Ele apenas disse para continuarmos jogando como estávamos", explicou Olise. "O jogo se abriria e nós aproveitaríamos nossas chances. Foi o que fizemos."
- Getty Images Sport
Bayern ganha embalo antes de viagem pela Bundesliga
Olise concluiu a entrevista expressando sua satisfação discreta com o entrosamento da equipe em campo. Seus dois gols precisos, incluindo uma brilhante finalização colocada no ângulo, mostraram um jogador atuando no auge de sua forma.
Agora, o Bayern volta suas atenções para a ação doméstica quando viajar para enfrentar o embalado Elversberg na Bundesliga, no domingo.
"Todos nós conhecemos os movimentos uns dos outros e como jogar juntos", acrescentou Olise. "Quando funciona, é bom. Estamos felizes."
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