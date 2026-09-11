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Alvino Hanafi

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'Aconteça o que acontecer, acontece!' - Homem de poucas palavras, Michael Olise segue ultratranquilo, e o Sr. Indiferente rouba a cena

Bayern de Munique
Liga dos Campeões
M. Olise

Michael Olise deu sua tradicional resposta impassível no pós-jogo depois de brilhar com dois gols na vitória do Bayern de Munique por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt na Liga dos Campeões. O ponta se mostrou um homem de poucas palavras, já que o Sr. Indiferente minimizou a atuação implacável do Bayern no segundo tempo.

  • Olise rouba a cena enquanto o Bayern atropela o Bodo/Glimt

    O Bayern de Munique iniciou sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA com uma enfática vitória por 5 a 0 sobre o time norueguês Bodo/Glimt, na Allianz Arena. A equipe de Vincent Kompany conseguiu furar uma retranca resistente após o intervalo, marcando cinco gols sem resposta no segundo tempo para selar um triunfo dominante.

    Jamal Musiala abriu o placar antes de Harry Kane, Alphonso Davies e Michael Olise, com dois gols, confirmarem os três pontos.

    O defensor do Bodo/Glimt Odin Bjoertuft recebeu cartão vermelho nos minutos finais por uma falta em Olise, completando uma noite miserável para os visitantes.

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Sr. Nonchalant reage com frieza impassível

    Após sua atuação com dois gols, Olise concedeu uma entrevista pós-jogo no seu famoso estilo descontraído. O internacional francês fez jus à reputação de homem de poucas palavras, descartando com total tranquilidade perguntas sobre paciência e ajustes táticos.

    Quando perguntado se o Bayern precisava de mais paciência nesta temporada contra estruturas defensivas mais recuadas, o ponta deu uma resposta clássica, em tom impassível.

    "Jogamos da mesma forma e, aconteça o que acontecer, acontece", afirmou Olise, com naturalidade.


  • Ponta revela a simples mensagem de Kompany no intervalo

    Olise também minimizou qualquer intervenção dramática no intervalo por parte do técnico Kompany. Apesar de um frustrante primeiro tempo de 45 minutos em que Joshua Kimmich acertou a trave, a mensagem no vestiário permaneceu simples e de confiança.

    O ponta observou que o elenco seguiu confiante de que o jogo naturalmente se abriria à medida que os visitantes se cansassem.

    "Ele apenas disse para continuarmos jogando como estávamos", explicou Olise. "O jogo se abriria e nós aproveitaríamos nossas chances. Foi o que fizemos."

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bayern ganha embalo antes de viagem pela Bundesliga

    Olise concluiu a entrevista expressando sua satisfação discreta com o entrosamento da equipe em campo. Seus dois gols precisos, incluindo uma brilhante finalização colocada no ângulo, mostraram um jogador atuando no auge de sua forma.

    Agora, o Bayern volta suas atenções para a ação doméstica quando viajar para enfrentar o embalado Elversberg na Bundesliga, no domingo.

    "Todos nós conhecemos os movimentos uns dos outros e como jogar juntos", acrescentou Olise. "Quando funciona, é bom. Estamos felizes."

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