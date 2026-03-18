"Acabem com a paixão" e "Vergonha para a África": Sadio Mané e todo o Senegal estão furiosos com a retirada da Copa Africana

"O que aconteceu aqui foi longe demais. Esse não é o futebol pelo qual lutamos, nem a África na qual acreditamos", escreveu o ex-jogador do Bayern Sadio Mané (AL-Nassr) em uma declaração no Instagram: "Há muita corrupção em nosso esporte, e isso está matando a paixão de milhões de torcedores em todo o continente. Os jogadores dão tudo em campo, mas são as decisões fora dele que determinam os resultados dos jogos e os títulos.”

Mané disse estar “profundamente decepcionado”. Seu país, o futebol africano e os torcedores merecem “algo melhor, justiça, transparência e respeito”. A Federação do Senegal anunciou, por sua vez, que apresentaria “o mais rápido possível um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) em Lausanne” e se referiu a uma “decisão injusta, sem precedentes e inaceitável, que mancha a reputação do futebol africano”.

O secretário-geral Abdoulaye Seydou Sow acrescentou na emissora estatal RTS: “Entraremos em contato com nossos advogados e interporemos recurso. Não recuaremos diante de nada. A justiça está do nosso lado.” A decisão seria uma “vergonha para a África”.