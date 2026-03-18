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Sadio ManeGetty
Tim Ursinus

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"Acabem com a paixão" e "Vergonha para a África": Sadio Mané e todo o Senegal estão furiosos com a retirada da Copa Africana

Após a retirada do título da Copa Africana das Nações, a Federação de Futebol do Senegal e alguns jogadores criticaram duramente a decisão da CAF. Sadio Mané também se manifestou com palavras contundentes.

Na terça-feira, a Confederação Africana de Futebol (CAF) reavaliou a final da Copa Africana de Nações de 2025, que foi marcada por tumultos, retirou o título do Senegal e o atribuiu ao adversário, Marrocos. Para grande incompreensão dos vencedores em campo. 

  • "O que aconteceu aqui foi longe demais. Esse não é o futebol pelo qual lutamos, nem a África na qual acreditamos", escreveu o ex-jogador do Bayern Sadio Mané (AL-Nassr) em uma declaração no Instagram: "Há muita corrupção em nosso esporte, e isso está matando a paixão de milhões de torcedores em todo o continente. Os jogadores dão tudo em campo, mas são as decisões fora dele que determinam os resultados dos jogos e os títulos.”

    Mané disse estar “profundamente decepcionado”. Seu país, o futebol africano e os torcedores merecem “algo melhor, justiça, transparência e respeito”. A Federação do Senegal anunciou, por sua vez, que apresentaria “o mais rápido possível um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) em Lausanne” e se referiu a uma “decisão injusta, sem precedentes e inaceitável, que mancha a reputação do futebol africano”.

    O secretário-geral Abdoulaye Seydou Sow acrescentou na emissora estatal RTS: “Entraremos em contato com nossos advogados e interporemos recurso. Não recuaremos diante de nada. A justiça está do nosso lado.” A decisão seria uma “vergonha para a África”.

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  • Final da Copa Africana das Nações: houve várias ameaças de interrupção

    Pathe Ciss foi um dos primeiros jogadores do Senegal a reagir à notícia. O meio-campista do Rayo Vallecano postou noX, acompanhado de várias fotos suas com a medalha e a taça, uma mensagem sobre o novo placar de 3 a 0 a favor de Marrocos: “Podem dar mais três gols para esses chorões.”

    O pano de fundo da decisão foram os distúrbios durante a final em 18 de janeiro, em Rabat, que esteve prestes a ser interrompida. Após uma marcação tardia de pênalti a favor de Marrocos, os jogadores do Senegal haviam abandonado o campo temporariamente em protesto. Após uma longa interrupção, a partida foi retomada, antes de Brahim Diaz perder o pênalti e Pape Gueye (94’) marcar o gol da vitória por 1 a 0 para o Senegal. 

    A CAF considerou o comportamento dos jogadores senegaleses antes do pênalti de Diaz uma violação dos artigos 82 e 84 e deferiu o recurso da federação marroquina. Além disso, o caos se instalou nas arquibancadas, o que também poderia ter levado ao cancelamento da partida. As forças de segurança impediram que os torcedores do Senegal invadissem o campo.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MAR-SUPPORTERSAFP

    Marrocos reage com serenidade à decisão da CAF

    "A Comissão de Apelação da CAF decidiu que, nos termos do artigo 84 do Regulamento da Copa Africana das Nações da CAF (AFCON), a final da TotalEnergies Copa Africana das Nações da CAF (AFCON) Marrocos 2025 (“a partida”) seja considerada perdida pela seleção senegalesa e que o resultado da partida seja registrado como 3 a 0 a favor da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF)”, dizia textualmente o comunicado da CAF.

    A federação marroquina reagiu com sobriedade: “Esta medida não visa, de forma alguma, questionar o desempenho esportivo das seleções participantes desta competição, mas apenas exigir a aplicação das regras da competição.”

  • Copa Africana: os últimos cinco vencedores

    AnoPaís
    2026Marrocos
    2024Costa do Marfim
    2022Senegal
    2019 Argélia
    2017Camarões
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