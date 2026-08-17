(C)Getty Images
Traduzido por
'Abusos de poder' - Gianni Infantino enfrenta contestação formal para bani-lo da presidência da Fifa
FairSquare pede proibição de candidatura de Infantino às eleições
A FairSquare enviou uma carta formal ao Comitê de Governança, Auditoria e Conformidade da Fifa pedindo que Infantino seja considerado inelegível para a eleição presidencial do próximo ano. O dirigente de 56 anos é atualmente o único candidato que anunciou a intenção de concorrer. Se for reeleito, Infantino garantirá um quarto mandato, levando sua presidência até 2031. No entanto, a FairSquare insiste que ele já está cumprindo seu terceiro e último mandato, de acordo com os regulamentos da Fifa.
- Getty Images
Contestação judicial mira desconto no primeiro mandato
Infantino assumiu o cargo em 2016, após a saída de Sepp Blatter em meio a escândalos de corrupção. O Conselho da FIFA concordou em 2022 que seus primeiros três anos não contariam para o limite de três mandatos porque ele estava completando o mandato interrompido de Blatter. Em uma carta enviada em 13 de agosto, a FairSquare pediu que o Comitê de Revisão revertesse essa posição.
"Estamos escrevendo para solicitar que vocês considerem o Sr. Infantino inelegível para concorrer novamente à Presidência da FIFA, com base no fato de que ele já está cumprindo seu terceiro e último mandato. Uma decisão anterior do Comitê de Governança, Auditoria e Conformidade de desconsiderar seu primeiro mandato viola claramente a letra e o propósito da disposição estatutária da FIFA sobre limites de mandato presidencial.", afirmou a carta, conforme citado pelo The Athletic.
"Em 16 de dezembro de 2022, o Conselho da FIFA realizou uma reunião em Doha, no Catar, após a qual a FIFA publicou um comunicado à imprensa que se referia a esta decisão: 'O Conselho da FIFA também confirmou por unanimidade sua concordância com a visão do Comitê de Governança, Auditoria & Conformidade de que o período entre 2016 e 2019 não conta como um mandato para o atual presidente da FIFA, que, portanto, está prestes a encerrar seu primeiro mandato."
Uma presidência sob o microscópio
O mandato de Infantino tem sido recentemente marcado por uma série de controvérsias de grande repercussão que afastaram partes interessadas importantes. Do processo nebuloso em torno do Prêmio da Paz da Fifa para Donald Trump a um plano para vender participações em competições da Fifa a capital privado, o dirigente de 56 anos vem se vendo cada vez mais isolado. O grupo de defesa segue preocupado com o fato de permitir que Infantino contorne as regras de limite de mandatos estabelecer um precedente perigoso para futuros líderes.
"Nem os Estatutos da Fifa nem os Regulamentos de Governança da Fifa preveem que um mandato presidencial seja desconsiderado porque não durou o período máximo de quatro anos", diz a carta.
"Os estatutos afirmam explicitamente que ‘ninguém pode exercer o cargo de presidente por mais de três mandatos’ sem fazer qualquer distinção em relação a esses mandatos. A redação da regra é clara e não prevê nenhuma exceção com base na natureza completa ou incompleta do mandato, nem em relação ao tipo de Congresso, Ordinário ou Extraordinário, no qual a eleição ocorreu.
"Tendo em vista os vários abusos de poder de Infantino e a falha do Conselho da Fifa em responsabilizá-lo, esse cenário é plausível."
- Getty Images
Comitê de Revisão enfrenta decisão-chave sobre elegibilidade
A FairSquare destacou que a liderança do Comitê de Governança, Auditoria e Conformidade mudou desde a decisão inicial de 2022. O grupo de advocacy acredita que os atuais ocupantes do Comitê de Revisão precisam reavaliar a situação de forma independente.
O grupo solicitou formalmente que o comitê mantenha os estatutos da Fifa ao considerar Infantino inelegível antes das eleições do próximo ano. Agora, todas as atenções se voltam para os comitês internos da Fifa para ver como eles responderão à crescente pressão legal e política.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.