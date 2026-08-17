Infantino assumiu o cargo em 2016, após a saída de Sepp Blatter em meio a escândalos de corrupção. O Conselho da FIFA concordou em 2022 que seus primeiros três anos não contariam para o limite de três mandatos porque ele estava completando o mandato interrompido de Blatter. Em uma carta enviada em 13 de agosto, a FairSquare pediu que o Comitê de Revisão revertesse essa posição.

"Estamos escrevendo para solicitar que vocês considerem o Sr. Infantino inelegível para concorrer novamente à Presidência da FIFA, com base no fato de que ele já está cumprindo seu terceiro e último mandato. Uma decisão anterior do Comitê de Governança, Auditoria e Conformidade de desconsiderar seu primeiro mandato viola claramente a letra e o propósito da disposição estatutária da FIFA sobre limites de mandato presidencial.", afirmou a carta, conforme citado pelo The Athletic.

"Em 16 de dezembro de 2022, o Conselho da FIFA realizou uma reunião em Doha, no Catar, após a qual a FIFA publicou um comunicado à imprensa que se referia a esta decisão: 'O Conselho da FIFA também confirmou por unanimidade sua concordância com a visão do Comitê de Governança, Auditoria & Conformidade de que o período entre 2016 e 2019 não conta como um mandato para o atual presidente da FIFA, que, portanto, está prestes a encerrar seu primeiro mandato."