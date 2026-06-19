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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Abubakar Kinteh... Uma joia morena que atravessou o sol da África e a neve da Europa até se tornar campeão da Ásia

Especiais e Opinião
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O zagueiro gambiano se tornou a primeira contratação do “Al-Raqi”

Chegou a hora das contratações na Liga Saudita, e quem deu o pontapé inicial foi o Al-Ahli, campeão asiático, que revelou sua primeira contratação para a próxima janela de transferências de verão: o zagueiro gambiano Aboubakar Sidi Kinteh.

O Al-Ahli anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do zagueiro gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, que vem do Tromsø, da Noruega, com um contrato de cinco anos, válido até 2031.

  • Quem é Abubakar Sidi Kinteh?

    Aboubakar Sidi Kinteh é um jovem zagueiro de Jambi, de 19 anos, nascido em 30 de novembro de 2006.

    Kinteh possui uma característica marcante que chamou a atenção desde cedo: sua habilidade de jogar com o pé esquerdo, algo raro entre os zagueiros, mas que se tornou um dos requisitos dos treinadores nos últimos anos.

    A habilidade de Kinteh em jogar com o pé esquerdo fez dele uma solução mágica na saída de bola, outra de suas qualidades, já que ele não parece com medo nem nervoso sob pressão, mas consegue construir jogadas de maneira excepcional.

    Essa habilidade não prejudicou suas capacidades defensivas básicas, como a força física, a velocidade e a capacidade de cobrir os espaços de maneira excepcional, o que o tornou um zagueiro quase completo.

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  • Do sol da África à neve da Europa

    Essas enormes habilidades chamaram a atenção da Academia Maouadi Wadi, localizada no Senegal, que já formou muitos talentos africanos, entre os quais se destaca o senegalês Mame Diouf, que já jogou pelo Manchester United.

    A academia é considerada o principal parceiro estratégico do Tromsø e, por isso, ajudou Kinteh a iniciar sua trajetória nos campos europeus, depois que ele passou por testes no clube norueguês ao lado de seu companheiro Masamba M'Baye, em fevereiro de 2025.

    Mbaye não foi aprovado nos testes, enquanto Kinteh chamou a atenção rapidamente, o que levou o Tromsø a assinar um contrato de longo prazo com ele, válido até 2029.

    Kinteh conseguiu jogar pela equipe principal rapidamente, mais precisamente após apenas três partidas pela equipe reserva, e logo recebeu o prêmio de melhor jogador revelação do Campeonato Norueguês no mês de maio de 2025.

    O zagueiro gambiano chamou a atenção da seleção de seu país, sendo convocado pela primeira vez em agosto do ano passado, antes de disputar sua primeira partida contra o Gabão nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em outubro passado.

  • Uma batalha europeia... e a vitória para o campeão asiático

    No verão passado, o Tromsø recebeu uma proposta para vender o zagueiro gambiano, poucos meses após sua contratação, por 5 milhões de euros; no entanto, o clube recusou a oferta, pois desejava obter um retorno financeiro maior.

    Com o início da corrida por transferências neste verão, o jogador de 19 anos atraiu a atenção de vários clubes europeus, como o Club Brugge, da Bélgica, o Colônia, da Alemanha, o Strasbourg, da França, e o Trabzonspor, da Turquia.

    Apesar do grande interesse europeu, o Al-Ahli conseguiu contratar Kinteh de forma definitiva, por 7 milhões de euros, que serão pagos ao clube norueguês em várias parcelas.

    A torcida do Al-Ahly espera que o jovem zagueiro seja mais um nome na lista de defensores de destaque do time, como o brasileiro Roger Ibáñez, o turco Merih Demiral, Ryan Hamed e Mohamed Soliman Bakr.