Abubakar Kinteh... Uma joia morena que atravessou o sol da África e a neve da Europa até se tornar campeão da Ásia

Essas enormes habilidades chamaram a atenção da Academia Maouadi Wadi, localizada no Senegal, que já formou muitos talentos africanos, entre os quais se destaca o senegalês Mame Diouf, que já jogou pelo Manchester United.

A academia é considerada o principal parceiro estratégico do Tromsø e, por isso, ajudou Kinteh a iniciar sua trajetória nos campos europeus, depois que ele passou por testes no clube norueguês ao lado de seu companheiro Masamba M'Baye, em fevereiro de 2025.

Mbaye não foi aprovado nos testes, enquanto Kinteh chamou a atenção rapidamente, o que levou o Tromsø a assinar um contrato de longo prazo com ele, válido até 2029.

Kinteh conseguiu jogar pela equipe principal rapidamente, mais precisamente após apenas três partidas pela equipe reserva, e logo recebeu o prêmio de melhor jogador revelação do Campeonato Norueguês no mês de maio de 2025.

O zagueiro gambiano chamou a atenção da seleção de seu país, sendo convocado pela primeira vez em agosto do ano passado, antes de disputar sua primeira partida contra o Gabão nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em outubro passado.