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Ministro Andrea AbodiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Abodi: "Malagò? Uma regra não foi respeitada e uma solução foi identificada"

Itália

Ministro do Esporte fala após a nomeação de Malagò como comissário da FIGC

"Sempre sustentei e reiterei dois princípios muito simples, mas nunca óbvios: o respeito às regras, para todos, e a autonomia do esporte, em observância às normas do Estado".


É o que afirma, em nota, o ministro do Esporte e da Juventude, Andrea Abodi, a respeito da nomeação de Giovanni Malagò como comissário da FIGC, lembrando que "o CONI, por meio de seus órgãos e no exercício de suas prerrogativas, tomou suas decisões sobre a intervenção na FIGC, que pertencem integralmente à autonomia da ordem esportiva. Há uma regra que não foi respeitada e uma solução que foi identificada pelas instituições esportivas, reafirmando sua eficácia".


  • "Como reiterei várias vezes, a última ontem em Pescara, por ocasião da partida da seleção italiana sub-21, o futebol italiano precisa de serenidade, responsabilidade e trabalho em conjunto", prossegue o ministro, como informa a ANSA, "cada um no seu papel e no respeito aos papéis. Por parte do Governo, continuarão a existir respeito à autonomia, fiscalização no âmbito das competências previstas pela lei e plena colaboração institucional no interesse do esporte italiano", conclui Abodi.


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