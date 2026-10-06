"Sempre sustentei e reiterei dois princípios muito simples, mas nunca óbvios: o respeito às regras, para todos, e a autonomia do esporte, em observância às normas do Estado".





É o que afirma, em nota, o ministro do Esporte e da Juventude, Andrea Abodi, a respeito da nomeação de Giovanni Malagò como comissário da FIGC, lembrando que "o CONI, por meio de seus órgãos e no exercício de suas prerrogativas, tomou suas decisões sobre a intervenção na FIGC, que pertencem integralmente à autonomia da ordem esportiva. Há uma regra que não foi respeitada e uma solução que foi identificada pelas instituições esportivas, reafirmando sua eficácia".



