Abel se rende a Giay no Palmeiras e explica por que argentino ganhou sua confiança: "Ninguém é melhor do que ele"

A vitória por 3 a 0 sobre o Santos, na noite desta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, teve um significado especial para Giay. O lateral-direito deu sua primeira assistência com a camisa do Palmeiras e ajudou Flaco López a marcar um dos gols do clássico.
O argentino, que chegou ao clube em julho de 2024, ainda não havia participado diretamente de um gol em suas 94 partidas pelo Palmeiras. Diante do Santos, porém, além da assistência, Giay também teve a oportunidade de marcar pela primeira vez, mas desperdiçou uma chance cara a cara com Brazão.
Em meio às críticas que recebeu desde sua chegada, Giay ganhou um defensor público no Palmeiras. Abel Ferreira fez questão de destacar a principal característica do lateral e afirmou que, em um aspecto, nenhum jogador do elenco supera o argentino.