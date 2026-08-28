Abel se rende a Giay no Palmeiras e explica por que argentino ganhou sua confiança: "Ninguém é melhor do que ele"

A evolução de Giay também é acompanhada de perto pelos companheiros. Flaco López, autor de dois gols contra o Santos, comemorou a assistência recebida do compatriota e destacou o esforço do lateral nos treinamentos e nas partidas.

"Giay se esforça muito. Jogando incrível. Feliz por ele, por ajudar ele. A gente sempre brinca. Feliz pelo jogo de hoje, pelos dois gols. Estamos encontrando o jogo que a gente quer e isso é o mais importante", disse o atacante.

Depois da partida, Giay também falou sobre o momento na zona mista do Nubank Parque. Apesar de lamentar a chance perdida, o argentino valorizou a assistência e a evolução de seu jogo ofensivo.

"Cada um tem uma responsabilidade. A minha é defender, eu sou defensor, depois ajudar quando a gente tem que atacar. Mas é treinar, às vezes, quando a coisa não sai, seguir trabalhando nisso. E estou feliz, porque eu estava procurando muito essa ajuda no ataque, essa assistência. Estou me sentindo bem. O time também está fazendo as coisas muito bem", afirmou.

A felicidade foi ainda maior porque a assistência terminou em gol de Flaco, seu grande amigo no elenco. Os dois argentinos têm uma relação próxima fora de campo e celebraram juntos o momento.

"Flaco e eu temos uma relação especial. A gente está sempre junto. Feliz por poder ajudar o time. Se fosse para outro a assistência, eu estaria feliz, mas foi especial também porque foi para ele. É importante que ele siga fazendo gol, precisamos dele", declarou Giay.