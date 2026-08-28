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imago-sport-1082025509.jpgSports Press Photo
Luis Felipe Gonçalves

Abel se rende a Giay no Palmeiras e explica por que argentino ganhou sua confiança: "Ninguém é melhor do que ele"

Palmeiras
A. Ferreira
A. Giay
Palmeiras x Santos
Copa do Brasil

Lateral argentino deu sua primeira assistência pelo clube e recebeu elogios do treinador após vitória sobre o Santos

A vitória por 3 a 0 sobre o Santos, na noite desta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, teve um significado especial para Giay. O lateral-direito deu sua primeira assistência com a camisa do Palmeiras e ajudou Flaco López a marcar um dos gols do clássico.

O argentino, que chegou ao clube em julho de 2024, ainda não havia participado diretamente de um gol em suas 94 partidas pelo Palmeiras. Diante do Santos, porém, além da assistência, Giay também teve a oportunidade de marcar pela primeira vez, mas desperdiçou uma chance cara a cara com Brazão.

Em meio às críticas que recebeu desde sua chegada, Giay ganhou um defensor público no Palmeiras. Abel Ferreira fez questão de destacar a principal característica do lateral e afirmou que, em um aspecto, nenhum jogador do elenco supera o argentino.

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  • imago-sport-1082025172.jpgFotoarena

    Elogios do comandante

    Para Abel, a dedicação de Giay é seu maior talento. O treinador reconheceu que o lateral ainda comete erros técnicos, mas ressaltou a entrega do jogador e pediu paciência para que ele possa evoluir.

    "O que é talento? Para mim, a dedicação é o maior talento que uma pessoa pode ter. Nessa dedicação, ninguém é melhor do que ele. Ninguém. Ele falha passes, falha cruzamentos, mas entrega tudo o que tem. Com tempo, com calma, com carinho da torcida, já começa a fazer assistências", afirmou.

    Abel também alertou Giay para não se deixar levar nem pelas críticas nem pelos elogios. O treinador lembrou que o argentino já foi muito questionado, mas que uma boa atuação não significa que ele tenha se tornado o melhor jogador do mundo.

    "É importante ver o Giay crescer. Sei que há jogadores que já entregaram mais e hoje não estão entregando aquilo que podem. É bom vê-lo assim porque as pessoas vão dar moral, elogiar. Digo a ele também para ter cuidado, porque crítica e elogio são impostores. Eu apostaria que 90% na sala, quando fizeram análise, criticaram de cima a baixo, e nem por isso hoje é o melhor do mundo", completou.

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  • imago-sport-1082025701.jpgSports Press Photo

    Companheirismo dentro do elenco

    A evolução de Giay também é acompanhada de perto pelos companheiros. Flaco López, autor de dois gols contra o Santos, comemorou a assistência recebida do compatriota e destacou o esforço do lateral nos treinamentos e nas partidas.

    "Giay se esforça muito. Jogando incrível. Feliz por ele, por ajudar ele. A gente sempre brinca. Feliz pelo jogo de hoje, pelos dois gols. Estamos encontrando o jogo que a gente quer e isso é o mais importante", disse o atacante.

    Depois da partida, Giay também falou sobre o momento na zona mista do Nubank Parque. Apesar de lamentar a chance perdida, o argentino valorizou a assistência e a evolução de seu jogo ofensivo.

    "Cada um tem uma responsabilidade. A minha é defender, eu sou defensor, depois ajudar quando a gente tem que atacar. Mas é treinar, às vezes, quando a coisa não sai, seguir trabalhando nisso. E estou feliz, porque eu estava procurando muito essa ajuda no ataque, essa assistência. Estou me sentindo bem. O time também está fazendo as coisas muito bem", afirmou.

    A felicidade foi ainda maior porque a assistência terminou em gol de Flaco, seu grande amigo no elenco. Os dois argentinos têm uma relação próxima fora de campo e celebraram juntos o momento.

    "Flaco e eu temos uma relação especial. A gente está sempre junto. Feliz por poder ajudar o time. Se fosse para outro a assistência, eu estaria feliz, mas foi especial também porque foi para ele. É importante que ele siga fazendo gol, precisamos dele", declarou Giay.

  • imago-sport-1082025581.jpgSports Press Photo

    Potencializado após mudança em sistema

    A atuação contra o Santos também pode representar um novo cenário para Giay no Palmeiras. O duelo marcou a primeira partida da equipe após a saída de Allan para o Manchester City, e Abel promoveu uma mudança no sistema ao voltar a utilizar dois zagueiros e dois laterais.

    Com a bola, Giay ganhou liberdade para avançar pelo corredor direito e passou a ocupar posições mais próximas dos atacantes. Enquanto o lateral dava amplitude e profundidade pelo lado, Arias tinha liberdade para entrar por dentro e se aproximar de Flaco López.

    A função é semelhante à que Allan desempenhava em determinados momentos, quando o jovem ocupava o corredor e dava espaço para os companheiros se aproximarem por dentro. Contra o Santos, Giay respondeu à oportunidade com uma atuação participativa e sua primeira assistência pelo clube.

    O placar de 3 a 0 dá tranquilidade ao Palmeiras para o jogo de volta, mas a atuação também apresentou uma alternativa para Abel após a saída de Allan. O desenho tático pode variar de acordo com o adversário, como é comum no trabalho do treinador, mas Giay aproveitou a oportunidade e recebeu o reconhecimento de Abel.

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