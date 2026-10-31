Abel Ferreira e Pedro Emanuel renovam velha rivalidade em duelo na Copa do Brasil

A semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Palmeiras terá um ingrediente especial à beira do campo: o reencontro entre Abel Ferreira e Pedro Emanuel. Os treinadores portugueses construíram uma rivalidade ainda nos tempos de jogadores, quando se enfrentaram em 11 oportunidades, e voltaram a cruzar caminhos depois de iniciarem suas trajetórias como técnicos.
Na época, os dois atuavam no setor defensivo. Abel passou por Vitória de Guimarães, Braga e Sporting, enquanto Pedro Emanuel vestiu as camisas de Boavista e Porto. No retrospecto dos confrontos, o atual comandante palmeirense leva vantagem, com cinco vitórias, três empates e três derrotas. Nenhum dos dois balançou as redes nesses encontros.
A disputa ganhou novos capítulos quando ambos trocaram os gramados pela área técnica. Até aqui, Abel venceu os dois duelos contra Pedro Emanuel, e com placares expressivos. O primeiro aconteceu em 2017, quando comandava o Braga e enfrentou o Estoril Praia, dirigido pelo compatriota. Na ocasião, sua equipe aplicou uma goleada por 6 a 0.
Quase uma década depois, os portugueses voltaram a se encontrar, desta vez no futebol brasileiro. Em 2026, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras superou o Vasco por 4 a 1, ampliando a vantagem de Abel no retrospecto como treinador.
Agora, os dois terão um novo capítulo dessa rivalidade em uma disputa ainda mais importante. Vasco e Palmeiras começam a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal.