Abel Ferreira e Pedro Emanuel renovam velha rivalidade em duelo na Copa do Brasil

Após completar seis anos no comando do Palmeiras, Abel Ferreira prepara a equipe para o primeiro confronto contra o Vasco e pode promover mudanças na escalação. Uma das possibilidades é o retorno de Vitor Roque ao time titular.

Recuperado de uma entorse no tornozelo, o atacante participou das atividades com o elenco após sair do banco de reservas no clássico contra o Santos, na quarta-feira, e recebeu orientações da comissão técnica. Caso seja escolhido, poderá formar dupla de ataque com Flaco López, o que exigiria a saída de um meio-campista ou de Jhon Arias. A atividade de sábado será importante para a definição da equipe.

Paulinho e Ramón Sosa, por outro lado, seguem em recuperação e estão fora do primeiro jogo da semifinal. O brasileiro trata um trauma na panturrilha direita, enquanto o paraguaio se recupera de uma lesão na coxa direita. Jefté, afastado preventivamente das atividades do elenco, também não estará à disposição.

A partida acontece em meio a uma marca importante para Abel e sua comissão técnica, que completaram seis anos de trabalho no clube na última sexta-feira (30). Nesse período, os portugueses disputaram 77 confrontos de mata-mata ou valendo taça, com 55 classificações ou títulos, quatro empates e 18 eliminações ou vice-campeonatos. Na Copa do Brasil, são 17 disputas, com um título, 11 classificações e cinco eliminações.

Ao comentar a trajetória no Verdão, Abel fez questão de dividir os méritos com os profissionais que trabalham diariamente no clube e com a torcida.

"O sentimento é de gratidão ao Palmeiras. O Palmeiras somos nós, são os funcionários do clube, a nossa presidente e os presidentes anteriores, o nosso diretor Anderson Barros, os nossos jogadores, os profissionais que cuidam do centro de treinamento como se fosse a sua casa. É fantástico trabalhar aqui. O Palmeiras são os nossos torcedores e, portanto, somos todos nós."

O treinador também relembrou os altos e baixos do período e valorizou as experiências acumuladas ao longo das seis temporadas.

"Mesmo quando não ganhamos, lutamos até o fim. São seis anos de muitas emoções, de muitas alegrias, de tristezas, frustrações, de vitórias e títulos, mas, acima de tudo, de muitas memórias", completou.