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Luis Felipe Gonçalves

Abel Ferreira e Pedro Emanuel renovam velha rivalidade em duelo na Copa do Brasil

Palmeiras x Vasco
Palmeiras
Vasco
Copa do Brasil
A. Ferreira
P. Emanuel

Portugueses já se enfrentaram 11 vezes como jogadores e voltaram a medir forças à beira do campo, agora por uma vaga na decisão nacional

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01 de nov. de 2026

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A semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Palmeiras terá um ingrediente especial à beira do campo: o reencontro entre Abel Ferreira e Pedro Emanuel. Os treinadores portugueses construíram uma rivalidade ainda nos tempos de jogadores, quando se enfrentaram em 11 oportunidades, e voltaram a cruzar caminhos depois de iniciarem suas trajetórias como técnicos.

Na época, os dois atuavam no setor defensivo. Abel passou por Vitória de Guimarães, Braga e Sporting, enquanto Pedro Emanuel vestiu as camisas de Boavista e Porto. No retrospecto dos confrontos, o atual comandante palmeirense leva vantagem, com cinco vitórias, três empates e três derrotas. Nenhum dos dois balançou as redes nesses encontros.

A disputa ganhou novos capítulos quando ambos trocaram os gramados pela área técnica. Até aqui, Abel venceu os dois duelos contra Pedro Emanuel, e com placares expressivos. O primeiro aconteceu em 2017, quando comandava o Braga e enfrentou o Estoril Praia, dirigido pelo compatriota. Na ocasião, sua equipe aplicou uma goleada por 6 a 0.

Quase uma década depois, os portugueses voltaram a se encontrar, desta vez no futebol brasileiro. Em 2026, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras superou o Vasco por 4 a 1, ampliando a vantagem de Abel no retrospecto como treinador.

Agora, os dois terão um novo capítulo dessa rivalidade em uma disputa ainda mais importante. Vasco e Palmeiras começam a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal.

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  • Palmeiras v Fluminense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Abel com força total

    Após completar seis anos no comando do Palmeiras, Abel Ferreira prepara a equipe para o primeiro confronto contra o Vasco e pode promover mudanças na escalação. Uma das possibilidades é o retorno de Vitor Roque ao time titular.

    Recuperado de uma entorse no tornozelo, o atacante participou das atividades com o elenco após sair do banco de reservas no clássico contra o Santos, na quarta-feira, e recebeu orientações da comissão técnica. Caso seja escolhido, poderá formar dupla de ataque com Flaco López, o que exigiria a saída de um meio-campista ou de Jhon Arias. A atividade de sábado será importante para a definição da equipe.

    Paulinho e Ramón Sosa, por outro lado, seguem em recuperação e estão fora do primeiro jogo da semifinal. O brasileiro trata um trauma na panturrilha direita, enquanto o paraguaio se recupera de uma lesão na coxa direita. Jefté, afastado preventivamente das atividades do elenco, também não estará à disposição.

    A partida acontece em meio a uma marca importante para Abel e sua comissão técnica, que completaram seis anos de trabalho no clube na última sexta-feira (30). Nesse período, os portugueses disputaram 77 confrontos de mata-mata ou valendo taça, com 55 classificações ou títulos, quatro empates e 18 eliminações ou vice-campeonatos. Na Copa do Brasil, são 17 disputas, com um título, 11 classificações e cinco eliminações.

    Ao comentar a trajetória no Verdão, Abel fez questão de dividir os méritos com os profissionais que trabalham diariamente no clube e com a torcida.

    "O sentimento é de gratidão ao Palmeiras. O Palmeiras somos nós, são os funcionários do clube, a nossa presidente e os presidentes anteriores, o nosso diretor Anderson Barros, os nossos jogadores, os profissionais que cuidam do centro de treinamento como se fosse a sua casa. É fantástico trabalhar aqui. O Palmeiras são os nossos torcedores e, portanto, somos todos nós."

    O treinador também relembrou os altos e baixos do período e valorizou as experiências acumuladas ao longo das seis temporadas.

    "Mesmo quando não ganhamos, lutamos até o fim. São seis anos de muitas emoções, de muitas alegrias, de tristezas, frustrações, de vitórias e títulos, mas, acima de tudo, de muitas memórias", completou.

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  • Vasco Da Gama v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Esperança Cruz-Maltina

    Do lado vascaíno, a Copa do Brasil representa uma oportunidade de encerrar a temporada com um título e garantir presença na próxima edição da Libertadores. Como os dois finalistas asseguram vaga na competição continental, o torneio ganhou ainda mais importância para o clube carioca, que também enfrenta dificuldades no Campeonato Brasileiro.

    Para o confronto, Pedro Emanuel deve utilizar força máxima. Depois de poupar alguns titulares na goleada sofrida para o Flamengo, a tendência é que os principais jogadores retornem à equipe. As principais dúvidas estão na lateral direita, com Paulo Henrique e Puma Rodríguez disputando a posição, e no ataque, onde Bruno Duarte aparece como favorito. Brenner e Marino também são opções.

    No meio-campo, Sosa deve retornar ao time, enquanto Andrés Gómez, ainda com dores no pé esquerdo, foi cortado da relação vascaína e não estará presente no duelo.

    Após a derrota para o Flamengo, na última quinta-feira (29), Pedro Emanuel comentou o desafio de enfrentar Abel Ferreira e reconheceu a trajetória construída pelo compatriota no futebol brasileiro. O treinador vascaíno, porém, deixou claro que o objetivo é avançar à decisão.

    "Vejo um grande desafio. O Abel está aqui há seis anos. Isso foi se construindo com trabalho. Essa confiança e esse status que ele conquistou no Brasil são com trabalho. Nesse caminho quero seguir também. De fato, é um grande exemplo, dentro de campo, queremos ganhar. Se estamos em uma semifinal de uma Copa, acho que esperamos estar na final", comentou.

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