A Juventus está pensando em uma estratégia completamente diferente para a próxima janela de transferências, em comparação com as últimas temporadas. A nova (velha) fronteira chama-se “parâmetros zero”. Um pouco por escolha e um pouco (muito) por obrigação, o clube bianconero não pode mais se dar ao luxo de gastar grandes quantias em jogadores que depois não se mostram à altura. Os dois exemplos mais notórios das últimas janelas de transferências são Teun Koopmeiners (61 milhões) e Lois Openda (45 milhões).





Por orientação direta da diretoria, operações desse tipo deverão ser evitadas daqui em diante. Só se gastará em oportunidades especiais que possam surgir no mercado, ligadas a craques de valor comprovado; as apostas estão banidas. Caso contrário, a aposta será nos jogadores de parâmetros zero, onde o risco de um fracasso é amortizado tanto pelo custo zero da contratação quanto pela experiência do jogador que se vai adquirir.



