Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

A virada inevitável da Juventus: experiência sem custos para conquistar o título, mas todos concordam com a lista de jogadores

A mudança de estratégia: menos espaço para os jovens, lugar para quem está acostumado a vencer

A Juventus está pensando em uma estratégia completamente diferente para a próxima janela de transferências, em comparação com as últimas temporadas. A nova (velha) fronteira chama-se “parâmetros zero”. Um pouco por escolha e um pouco (muito) por obrigação, o clube bianconero não pode mais se dar ao luxo de gastar grandes quantias em jogadores que depois não se mostram à altura. Os dois exemplos mais notórios das últimas janelas de transferências são Teun Koopmeiners (61 milhões) e Lois Openda (45 milhões).


Por orientação direta da diretoria, operações desse tipo deverão ser evitadas daqui em diante. Só se gastará em oportunidades especiais que possam surgir no mercado, ligadas a craques de valor comprovado; as apostas estão banidas. Caso contrário, a aposta será nos jogadores de parâmetros zero, onde o risco de um fracasso é amortizado tanto pelo custo zero da contratação quanto pela experiência do jogador que se vai adquirir.


  • EXPERIÊNCIA E VITÓRIA

    É verdade, a experiência e o hábito da vitória. Dois elementos que a Juventus dos últimos anos parece ter esquecido. Deu-se muito espaço aos jovens, com toda a razão, mas talvez exagerando (se o objetivo é vencer). Em 2024-25, a Juventus chegou a ter o segundo elenco mais jovem da Série A, atrás apenas do Parma; já nesta temporada, a Velha Senhora corrigiu o rumo, posicionando-se no meio da tabela, com uma média de 26,9 anos. Na próxima temporada, é de se acreditar que a média aumentará ainda mais: tanto o passado da Juventus quanto as equipes que venceram nos últimos anos (Inter e Napoli) demonstram que a experiência, na Série A, conta.


    • Publicidade

  • SPALLETTI QUER POUCOS, MAS DE QUALIDADE, PARA VENCER IMEDIATAMENTE

    Poucas contratações, mas de qualidade, portanto. E que tenham personalidade e experiência. E que custem pouco ou nada em termos de valor de transferência (outra coisa, obviamente, é o salário). É um projeto com o qual se pode concordar, se se quiser, pelo menos, voltar a lutar para vencer. É a ideia de Luciano Spalletti, que, antes de renovar, insiste em ter um time que esteja imediatamente pronto para vencer. É a ideia que também a diretoria está adotando. Um pouco por escolha e um pouco por obrigação, como já dissemos. É difícil, de fato, pensar em planejar agora um mercado diferente daquele dos jogadores sem valor de transferência, sem ainda ter a certeza de contar com as receitas da Liga dos Campeões na próxima temporada.

  • A TABELA

    Espaço, portanto, para a experiência sem custos: Zeki Celik, nascido em 1997; Leonardo Spinazzola, nascido em 1993; Franck Kessie, nascido em 1996; Marcos Senesi, nascido em 1997; Xaver Schlager, nascido em 1997; Lorenzo Pellegrini, nascido em 1996; Antonio Rudiger, nascido em 1993; Bernardo Silva, nascido em 1994; Robert Lewandowski, nascido em 1988; Leon Goretzka, nascido em 1995. É praticamente um time inteiro, e são todos nomes sobre os quais a Juventus está refletindo e ponderando. Com a adição do goleiro: Alisson Becker, nascido em 1992, cujo contrato expira daqui a um ano.


    É o novo (velho) caminho da Bianconera, e não dá para deixar de concordar.


    WHATSAPP: Todas as ATUALIZAÇÕES em TEMPO REAL! Junte-se ao canal do WHATSAPP DO CALCIOMERCATO.COM: clique aqui


Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS