A única arma que trai Messi... Números chocantes colocam Scaloni diante de uma decisão difícil

Apesar da polêmica em torno dos pênaltis, não dá para negar que Messi está fazendo uma de suas melhores campanhas de todos os tempos.

Na partida contra o Egito, o astro argentino foi o fator decisivo para uma virada histórica, ao dar uma assistência e marcar outro gol, levando a seleção de seu país à vitória por 3 a 2, depois de estar perdendo por dois gols.

O capitão da Argentina continuou quebrando recordes, tornando-se o jogador mais velho a marcar e dar uma assistência em uma única partida da Copa do Mundo, além de ter feito isso pela quinta vez na carreira — um feito que nenhum outro jogador conseguiu mais de três vezes desde 1966.

Além disso, tornou-se o primeiro jogador a marcar em seis partidas consecutivas nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, e assumiu sozinho a liderança entre os jogadores com mais assistências na história da competição, com 9 passes decisivos, ultrapassando o lendário Diego Maradona, além de estabelecer um novo recorde como o jogador com mais de 30 anos que mais marcou gols em uma única edição da Copa do Mundo.