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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A única arma que trai Messi... Números chocantes colocam Scaloni diante de uma decisão difícil

Especiais e Opinião
L. Messi
L. Scaloni
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Será que o técnico argentino está buscando outras alternativas?

Sempre que parece que Lionel Messi encerrou o debate sobre sua grandeza, ele abre uma nova porta que é difícil de ignorar. O capitão argentino continua fazendo história na Copa do Mundo de 2026 e quebrando recordes jogo após jogo, mas, em meio a todo esse brilho, destaca-se um único ponto fraco que ainda o persegue e levanta uma questão que ninguém imaginava fazer anos atrás: Messi deveria parar de cobrar pênaltis?

Enquanto lidera a seleção argentina rumo ao sonho de revalidar o título da Copa do Mundo, os números revelam que os pênaltis se tornaram o aspecto mais preocupante de seu jogo, o que coloca o técnico Lionel Scaloni diante de um verdadeiro dilema sempre que a seleção do “tango” tem uma chance na marca do pênalti.

  • Messi continua quebrando recordes

    Apesar da polêmica em torno dos pênaltis, não dá para negar que Messi está fazendo uma de suas melhores campanhas de todos os tempos.

    Na partida contra o Egito, o astro argentino foi o fator decisivo para uma virada histórica, ao dar uma assistência e marcar outro gol, levando a seleção de seu país à vitória por 3 a 2, depois de estar perdendo por dois gols.

    O capitão da Argentina continuou quebrando recordes, tornando-se o jogador mais velho a marcar e dar uma assistência em uma única partida da Copa do Mundo, além de ter feito isso pela quinta vez na carreira — um feito que nenhum outro jogador conseguiu mais de três vezes desde 1966.

    Além disso, tornou-se o primeiro jogador a marcar em seis partidas consecutivas nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, e assumiu sozinho a liderança entre os jogadores com mais assistências na história da competição, com 9 passes decisivos, ultrapassando o lendário Diego Maradona, além de estabelecer um novo recorde como o jogador com mais de 30 anos que mais marcou gols em uma única edição da Copa do Mundo.

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  • Um pênalti que reacendeu a polêmica

    Mas, em meio a todo esse brilho, voltou a ser comentada a fraqueza de Messi na marca do pênalti.

    Poucos minutos depois de o Egito abrir o placar, a Argentina recebeu um pênalti após uma falta cometida por Nicolás Tagliafico dentro da área — uma oportunidade perfeita para empatar o jogo.

    No entanto, Messi chutou a bola na altura certa para o goleiro Mustafa Shubair, que conseguiu defendê-la após adivinhar o ângulo certo.

    Embora a Argentina tenha conseguido, posteriormente, se recuperar e vencer, a perda do pênalti quase custou a eliminação da seleção, especialmente depois que o Egito abriu dois gols de vantagem até os 79 minutos, antes que o “Tango” virasse o placar em uma das partidas mais emocionantes da Copa do Mundo.

    De acordo com as estatísticas da “Opta”, as chances da Argentina de vencer no tempo regulamentar não ultrapassavam 0,6% antes do primeiro gol de Cristian Romero.

  • Um número negativo sem precedentes

    Esse foi o segundo pênalti que Messi perdeu na Copa do Mundo de 2026, depois de também ter errado um contra a Áustria na fase de grupos.

    Com isso, ele se tornou o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a perder mais de um pênalti na mesma edição, excluindo os pênaltis na disputa de pênaltis.

    Além disso, ele elevou seu total para quatro pênaltis perdidos na história do torneio, o maior número para qualquer jogador na Copa do Mundo, enquanto converteu apenas metade dos pênaltis que cobrou.

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  • Uma contradição surpreendente nos números da lenda

    O mais interessante é que o problema de Messi se limita praticamente aos pênaltis.

    O astro argentino marcou, ao longo de sua carreira, 17 gols em jogadas abertas na Copa do Mundo, embora a média de gols esperados (xG) para essas oportunidades tenha sido de apenas 13,1 — ou seja, ele superou as expectativas em cerca de 4 gols, o que reflete suas habilidades excepcionais na finalização de jogadas.

    No entanto, o quadro é totalmente diferente quando se trata de pênaltis.

    Ele marcou apenas 4 gols de pênaltis, embora a média de gols esperados para essas cobranças tenha sido de 6,31, ou seja, 2,31 gols a menos do que o esperado.

    Ao longo de sua carreira no Barcelona, no Paris Saint-Germain, no Inter de Miami e na seleção argentina, Messi cobrou 148 pênaltis, dos quais marcou apenas 114, com uma taxa de sucesso de 77%.

    Embora o número pareça bom à primeira vista, ele está abaixo da média mundial de sucesso dos cobradores de pênaltis, que é de cerca de 79%, de acordo com dados da “Opta” baseados em aproximadamente um milhão de chutes em 40 competições diferentes.

  • Alternativas disponíveis na Argentina

    Os números da Opta também indicam que Scaloni tem mais de uma opção caso decida mudar o cobrador de pênaltis.

    Leandro Paredes lidera a lista com uma taxa de acerto de 92,9%, seguido por Alexis Mac Allister e Enzo Fernández, ambos com 91,7%, e depois por Julián Álvarez, com 89,5%.

    Todos eles superam claramente Messi na taxa de acerto, enquanto apenas Lautaro Martínez e Thiago Almada não ficam atrás dele.

  • Por que Messi continua sendo o principal artilheiro?

    Apesar desses números, confiar a tarefa a qualquer outro jogador não é uma decisão fácil.

    Messi cobrou 32 pênaltis pela seleção argentina, enquanto o restante dos jogadores da lista, somados, cobrou apenas 7.

    Além disso, a pressão psicológica de cobrar um pênalti na Copa do Mundo é totalmente diferente da de qualquer outra competição, o que dá ao capitão da Argentina uma vantagem em termos de experiência, mesmo que seus números não reflitam isso.

  • Um dilema que aguarda Scaloni

    Até agora, Messi conseguiu compensar os dois pênaltis perdidos com gols e assistências decisivas que salvaram a Argentina, mas, à medida que o torneio se aproxima do fim e os adversários ficam mais fortes, o “Tango” pode não ter uma segunda chance.

    Por isso, cresce a polêmica na Argentina sobre se Scaloni continuará a dar ao maior jogador da história do futebol a responsabilidade de cobrar pênaltis, ou se tomará uma das decisões mais ousadas de sua carreira como técnico, tirando essa função do capitão da seleção para preservar o sonho de manter o título da Copa do Mundo.

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