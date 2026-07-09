A única arma que trai Messi... Números chocantes colocam Scaloni diante de uma decisão difícil

Sempre que parece que Lionel Messi encerrou o debate sobre sua grandeza, ele abre uma nova porta que é difícil de ignorar. O capitão argentino continua fazendo história na Copa do Mundo de 2026 e quebrando recordes jogo após jogo, mas, em meio a todo esse brilho, destaca-se um único ponto fraco que ainda o persegue e levanta uma questão que ninguém imaginava fazer anos atrás: Messi deveria parar de cobrar pênaltis?
Enquanto lidera a seleção argentina rumo ao sonho de revalidar o título da Copa do Mundo, os números revelam que os pênaltis se tornaram o aspecto mais preocupante de seu jogo, o que coloca o técnico Lionel Scaloni diante de um verdadeiro dilema sempre que a seleção do “tango” tem uma chance na marca do pênalti.