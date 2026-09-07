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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

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A última opção: Mourinho vai lançar a promessa do Castilla na boca do Inter para salvar o Real Madrid?

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J. Mourinho
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A crise no meio-campo obriga o treinador do Real Madrid a fazer o impossível

Em uma noite europeia que não admite meias-soluções, José Mourinho se vê obrigado a buscar a solução no lugar que os treinadores do Real Madrid sempre ignoraram.

O confronto entre o Real Madrid e a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões da Europa, na próxima terça-feira, pode presenciar uma surpresa de peso: a escalação de uma das joias do Castilla.

José Mourinho hesita entre Cestero e Sergio Martínez, no time titular, ao lado de Federico Valverde no meio-campo. Uma surpresa que não surgiu do nada, mas foi imposta por duas realidades duras que a equipe merengue enfrenta.

  • A guilhotina das ausências atinge o coração da equipe

    O meio-campo do Real Madrid vive uma de suas piores crises nesta temporada, com Valverde sendo o único volante realmente disponível para o confronto europeu.

    A extensa lista de desfalques inclui: Bernardo Silva, Camavinga e Arda Güler por suspensão, além de Tchouaméni e Thiago Pitarch por lesão. E, apesar do retorno da dupla aos treinos coletivos, fontes próximas à equipe confirmam a impossibilidade de eles atuarem como titulares. Aliás, a presença deles no banco de reservas ainda é motivo de dúvida.

    Cinco ausências de uma só vez desenharam um cenário sombrio na sala de operações de Mourinho, obrigando-o a abrir de par em par as portas do Castilla.

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  • Mensagem do campo: 90 minutos que acenderam o entusiasmo de Mourinho

    O segundo motivo estava dentro de campo. Durante o acompanhamento da partida do Castilla no último sábado, Mourinho montou um plano inteligente de proteção e avaliação para a jovem dupla: Cestero jogou todo o primeiro tempo e, depois, Sergio Martínez entrou em seu lugar no segundo tempo.

    Poucos minutos foram suficientes para que ambos os jogadores impressionassem o treinador português.

    Segundo o "Marca", Cestero, capitão do meio-campo do Castilla, não se limitou a impor seu ritmo e sua confiança no meio de campo, mas coroou sua atuação com um belo gol que deu a vantagem à equipe reserva. Já Sergio Martínez, em sua primeira aparição com a camisa do Castilla, apresentou suas credenciais como um grande talento, com toques de refinamento e uma personalidade forte, apesar de ainda não estar totalmente entrosado com seus novos companheiros.

  • Cesterio: a opção mais madura e lógica

    Na bolsa de apostas dentro de Valdebebas, a balança pende claramente a favor de Cestero, e os motivos são lógicos.

    O meio-campista completou toda a pré-temporada com o time principal e passou a estar mais entrosado com as ideias de Mourinho e com a dinâmica do grupo. Além disso, tem experiência prévia com os profissionais, tendo disputado cinco partidas oficiais na temporada passada, uma delas como titular, em três competições diferentes: La Liga, Liga dos Campeões e Copa do Rei.

    Cestero não era apenas mais um jogador do Castilla, mas sim o capitão indiscutível sob o comando de Álvaro Arbeloa e Julián López de Lerma, e disputou ao seu lado batalhas decisivas nos playoffs de acesso à Segunda Divisão e nas finais da Liga dos Campeões da Juventude, conquistada pelo Real Madrid.

    Seu valor de mercado, de 7 milhões de euros segundo o site "Transfermarkt", faz dele o mais caro dos formados em "La Fábrica" atualmente. O próprio Arbeloa o descreveu em outubro passado com palavras inesquecíveis: "É o melhor camisa 6 da Espanha atualmente", por isso não foi estranho que Mourinho o mantivesse à sua disposição desde o primeiro dia da pré-temporada.

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  • A aposta do futuro: Sergio Martínez

    Por outro lado, Sergio Martínez representa a aposta do futuro e o talento em franca ascensão, cujo impacto foi imediato e impressionante.

    E apesar de ter começado a temporada no Racing e de possuir experiência de mais de 300 minutos na segunda divisão na temporada passada, a recente chegada a Valdebebas e o pouco número de sessões de treino podem ser o único obstáculo para que ele supere Cisternino na corrida para chegar ao confronto contra a Inter.

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  • As alternativas de Mourinho: de Bellingham a Huijsen

    Distante da opção dos jovens, Mourinho não dispõe de muitas soluções sem recorrer à improvisação tática.

    A primeira e mais realista opção: recolocar Jude Bellingham no eixo de contenção ao lado de Valverde e, em seguida, preencher o vazio na posição de armador no esquema 4-2-3-1 por meio de Brahim Díaz, Diomande ou Ceballos, para acompanhar Vinícius e Mbappé no ataque.

    A segunda opção — mudar o desenho tático: migrar para o 4-3-3 ou 4-4-2 empregando Trent Alexander-Arnold como terceiro meio-campista ao lado de Valverde e Bellingham, reforçando o lado direito com a presença conjunta de Dumfries e Trent.

    A opção revolucionária e derradeira: uma surpresa tática que consiste em lançar o zagueiro Huijsen no meio-campo, aproveitando sua qualidade de passe e força física, apoiando-se na dupla Rüdiger e Konaté no coração da defesa.

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