Na bolsa de apostas dentro de Valdebebas, a balança pende claramente a favor de Cestero, e os motivos são lógicos.

O meio-campista completou toda a pré-temporada com o time principal e passou a estar mais entrosado com as ideias de Mourinho e com a dinâmica do grupo. Além disso, tem experiência prévia com os profissionais, tendo disputado cinco partidas oficiais na temporada passada, uma delas como titular, em três competições diferentes: La Liga, Liga dos Campeões e Copa do Rei.

Cestero não era apenas mais um jogador do Castilla, mas sim o capitão indiscutível sob o comando de Álvaro Arbeloa e Julián López de Lerma, e disputou ao seu lado batalhas decisivas nos playoffs de acesso à Segunda Divisão e nas finais da Liga dos Campeões da Juventude, conquistada pelo Real Madrid.

Seu valor de mercado, de 7 milhões de euros segundo o site "Transfermarkt", faz dele o mais caro dos formados em "La Fábrica" atualmente. O próprio Arbeloa o descreveu em outubro passado com palavras inesquecíveis: "É o melhor camisa 6 da Espanha atualmente", por isso não foi estranho que Mourinho o mantivesse à sua disposição desde o primeiro dia da pré-temporada.