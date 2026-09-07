Em uma noite europeia que não admite meias-soluções, José Mourinho se vê obrigado a buscar a solução no lugar que os treinadores do Real Madrid sempre ignoraram.
O confronto entre o Real Madrid e a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões da Europa, na próxima terça-feira, pode presenciar uma surpresa de peso: a escalação de uma das joias do Castilla.
José Mourinho hesita entre Cestero e Sergio Martínez, no time titular, ao lado de Federico Valverde no meio-campo. Uma surpresa que não surgiu do nada, mas foi imposta por duas realidades duras que a equipe merengue enfrenta.