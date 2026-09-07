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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

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A última opção: Mourinho vai jogar o milagre do Castilla na boca do Inter para salvar o Real Madrid?

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A crise no meio-campo obriga o técnico do Real Madrid a fazer o impossível

Em uma noite europeia que não admite meias soluções, José Mourinho se vê obrigado a buscar a resposta no lugar que os treinadores do Real Madrid sempre ignoraram.

O confronto entre o Real Madrid e a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, pode registrar uma surpresa de peso: a escalação de uma das joias do Castilla.

José Mourinho hesita entre Cestero e Sergio Martínez para o time titular, ao lado de Federico Valverde no meio-campo. Uma surpresa que não veio à toa, mas foi imposta por duas duras realidades que o time merengue vive.

  • La coordinateur da lista de desfalques atinge o coração da equipe

    O meio-campo do Real Madrid vive uma de suas piores crises nesta temporada, já que Valverde é o único volante realmente pronto para o confronto europeu.

    A longa lista de desfalques inclui: Bernardo Silva, Camavinga e Arda Güler por suspensão, além de Tchouaméni e Thiago Pitarch por lesão. Apesar do retorno dessa última dupla aos treinos coletivos, fontes próximas ao time garantem que é impossível que atuem como titulares, e até mesmo a presença deles no banco de reservas ainda é incerta.

    Cinco ausências de uma só vez traçaram um cenário sombrio na sala de operações de Mourinho e o obrigaram a abrir de par em par as portas do Castilla.

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  • Uma mensagem do campo: 90 minutos que acenderam o entusiasmo de Mourinho

    O segundo motivo estava dentro de campo. Durante o acompanhamento da partida do Castilla no último sábado, Mourinho montou um plano inteligente de proteção e avaliação para a jovem dupla: Cestero jogou todo o primeiro tempo e, em seguida, foi substituído por Sergio Martínez no segundo tempo.

    Foram minutos suficientes para que ambos os jogadores impressionassem o técnico português.

    Segundo o "Marca", Cestero, capitão do meio-campo do Castilla, não se limitou a impor seu ritmo e sua confiança no setor central, mas coroou sua atuação com um belo gol que deu a vantagem à equipe reserva. Já Sergio Martínez, em sua primeira aparição com a camisa do Castilla, apresentou suas credenciais como um grande talento, com lampejos técnicos e uma personalidade forte, apesar de ainda não estar totalmente entrosado com seus novos companheiros.

  • O sistero: a opção mais madura e lógica

    Na bolsa de apostas dentro de Valdebebas, a balança pende claramente a favor de Cisteró, e os motivos são lógicos.

    O meio-campista completou toda a pré-temporada de verão com o time principal e ficou mais afinado com as ideias de Mourinho e a dinâmica do grupo. Além disso, possui experiência anterior com os profissionais, tendo disputado 5 partidas oficiais na última temporada, uma delas como titular, em três competições diferentes: La Liga, Liga dos Campeões e Copa do Rei.

    Cisteró não foi apenas mais um jogador do Castilla, mas sim o líder incontestável sob o comando de Álvaro Arbeloa e Julián López de Lerma, e disputou ao seu lado batalhas decisivas nos playoffs de acesso à Segunda Divisão e nas finais da Liga dos Campeões da UEFA de juvenis, conquistada pelo Real Madrid.

    Seu valor de mercado de 7 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt, o torna o mais caro dos formados atualmente por "La Fábrica". Até o próprio Arbeloa o descreveu em outubro passado com palavras inesquecíveis: "Ele é o melhor camisa 6 da Espanha atualmente". Por isso, não foi estranho que Mourinho o mantivesse à sua disposição desde o primeiro dia da pré-temporada.

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  • A aposta do futuro: Sergio Martínez

    Por outro lado, Sergio Martínez representa a aposta no futuro e a jovem promessa em franca ascensão, e seu impacto foi imediato e impressionante.

    E, apesar de ter começado a temporada no Racing e de ter acumulado mais de 300 minutos na segunda divisão na temporada passada, a chegada recente a Valdebebas e a escassez de sessões de treino podem ser o único obstáculo para que ele supere Cisternas na corrida para chegar ao confronto contra a Inter.

  • As alternativas de Mourinho: de Bellingham a Huijsen

    Longe da opção pelos jovens, Mourinho não dispõe de muitas soluções sem recorrer à improvisação tática.

    A primeira opção e a mais realista: recolocar Jude Bellingham no meio de campo ao lado de Valverde e, então, preencher o vazio na posição de armador no esquema 4-2-3-1 por meio de Brahim Díaz, Diomandé ou Ceballos, para acompanhar Vinícius e Mbappé no setor ofensivo.

    A segunda opção — mudar o desenho tático: migrar para o 4-3-3 ou o 4-4-2 utilizando Trent Alexander-Arnold como terceiro volante ao lado de Valverde e Bellingham, dobrando o lado direito com a presença de Dumfries e Trent juntos.

    A opção revolucionária e derradeira: uma surpresa tática que consiste em escalar o zagueiro Huijsen no meio de campo, para aproveitar sua qualidade de passe e força física, apoiando-se na dupla Rüdiger e Konaté no coração da defesa.

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