Na bolsa de apostas dentro de Valdebebas, a balança pende claramente a favor de Cisteró, e os motivos são lógicos.

O meio-campista completou toda a pré-temporada de verão com o time principal e ficou mais afinado com as ideias de Mourinho e a dinâmica do grupo. Além disso, possui experiência anterior com os profissionais, tendo disputado 5 partidas oficiais na última temporada, uma delas como titular, em três competições diferentes: La Liga, Liga dos Campeões e Copa do Rei.

Cisteró não foi apenas mais um jogador do Castilla, mas sim o líder incontestável sob o comando de Álvaro Arbeloa e Julián López de Lerma, e disputou ao seu lado batalhas decisivas nos playoffs de acesso à Segunda Divisão e nas finais da Liga dos Campeões da UEFA de juvenis, conquistada pelo Real Madrid.

Seu valor de mercado de 7 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt, o torna o mais caro dos formados atualmente por "La Fábrica". Até o próprio Arbeloa o descreveu em outubro passado com palavras inesquecíveis: "Ele é o melhor camisa 6 da Espanha atualmente". Por isso, não foi estranho que Mourinho o mantivesse à sua disposição desde o primeiro dia da pré-temporada.