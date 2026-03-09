A “transformadora” copropriedade da KSI do Dagenham & Redbridge faz com que o clube da sexta divisão “oseie sonhar” com a ascensão à Premier League

Ao tornar-se proprietário de um clube de futebol, KSI junta-se a uma lista crescente de estrelas de primeira linha que investem no futebol britânico. Ele segue os passos de Ryan Reynolds e Rob Mac no Wrexham, Tom Brady no Birmingham City e Michael B. Jordan no Bournemouth. Para um homem que construiu seu império com vídeos de jogos da FIFA, a mudança representa um momento de ciclo completo em sua carreira, que abrange música, boxe e seu negócio Prime Hydration.

John Grabowski, acionista majoritário e diretor comercial do Daggers, acredita que o envolvimento do influenciador será uma virada de jogo para o time da sexta divisão. Em entrevista ao SunSport, Grabowski disse: “É uma oportunidade incrível para o clube, extremamente empolgante. Acho que vimos o início disso contra o Dorking. Todos nós esperamos por mais tardes como essa, e acho que, se conseguirmos isso, haverá muitos sorrisos nos rostos das pessoas por aqui.”