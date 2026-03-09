Getty Images Sport
A “transformadora” copropriedade da KSI do Dagenham & Redbridge faz com que o clube da sexta divisão “oseie sonhar” com a ascensão à Premier League
Uma nova era na Victoria Road
O jogador de 32 anos, com um patrimônio estimado em 80 milhões de libras, esteve presente no Victoria Road no sábado para assistir à vitória por 1 a 0 sobre o líder da liga, o Dorking Wanderers. Sua presença teve um impacto imediato na comunidade, com o público do dia do jogo quase dobrando para 2.281 pessoas. KSI foi visto nas arquibancadas ao lado do ex-atacante do Liverpool e da Inglaterra Andy Carroll, que atua como jogador e acionista minoritário do clube.
Juntando-se à onda de celebridades proprietárias
Ao tornar-se proprietário de um clube de futebol, KSI junta-se a uma lista crescente de estrelas de primeira linha que investem no futebol britânico. Ele segue os passos de Ryan Reynolds e Rob Mac no Wrexham, Tom Brady no Birmingham City e Michael B. Jordan no Bournemouth. Para um homem que construiu seu império com vídeos de jogos da FIFA, a mudança representa um momento de ciclo completo em sua carreira, que abrange música, boxe e seu negócio Prime Hydration.
John Grabowski, acionista majoritário e diretor comercial do Daggers, acredita que o envolvimento do influenciador será uma virada de jogo para o time da sexta divisão. Em entrevista ao SunSport, Grabowski disse: “É uma oportunidade incrível para o clube, extremamente empolgante. Acho que vimos o início disso contra o Dorking. Todos nós esperamos por mais tardes como essa, e acho que, se conseguirmos isso, haverá muitos sorrisos nos rostos das pessoas por aqui.”
Ambições otimistas na Premier League
Embora o clube esteja atualmente no meio da tabela da National League South, KSI não tem se intimidado em relação aos seus objetivos de longo prazo. A estrela da internet declarou com otimismo que seu objetivo final é levar o Daggers até a Premier League, afirmando que pode colocar o time do leste de Londres no “cenário mundial”. É uma visão ousada que capturou a imaginação da torcida e do público amante do futebol em geral.
Grabowski é mais cauteloso em relação ao prazo, mas concorda que o impacto é enorme. Ele acrescentou: “Eu só quero que sejamos um pouco melhores a cada dia. Esse é o meu trabalho. Podemos ousar sonhar, mas meu trabalho é tentar ajudar este clube a ser um pouco melhor a cada dia. Mas [a chegada de KSI] é transformadora. É transformadora.” O foco continua sendo o crescimento sustentável, aproveitando o enorme alcance global que a KSI traz para a mesa.
Construindo para o futuro
O Daggers foi rebaixado da Liga Nacional na última temporada e atualmente está passando por uma reconstrução sob o comando do técnico Lee Bradbury. O time ocupa a 12ª posição na tabela, seis pontos atrás das vagas para os playoffs, faltando 10 jogos para o fim da temporada. Embora a Premier League continue sendo um sonho distante por enquanto, a diretoria do clube está focada em manter a essência do clube enquanto abraça este novo capítulo “transformador” de sua história.
Refletindo sobre o equilíbrio entre tradição e novos investimentos, Grabowski, nascido na Filadélfia, observou: “Um clube de futebol fora da liga é bem-sucedido se conseguir continuar existindo por 25 a 50 anos graças à comunidade e aos seus torcedores. Não se pode ignorar isso, não se pode subestimar os torcedores. É preciso se comprometer a entretê-los e acolher novos torcedores. E acho que o envolvimento da JJ [KSI] aqui faz essas duas coisas.”
