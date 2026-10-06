A Lega Calcio Serie A comenta, em comunicado, a nomeação de Giovanni Malagò como comissário extraordinário da FIGC: "A Lega Calcio Serie A recebe com satisfação a decisão tomada pela Junta e pelo Conselho Nacional do CONI de confiar o cargo de comissário a Giovanni Malagò, já escolhido à época pela Lega como candidato à presidência da FIGC".
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A Serie A: "Malagò, um caso cujas reais razões seguem sem ser compreendidas"
A nota da Serie A acrescenta: "Sem entrar no mérito de uma questão da qual ainda não se conseguem compreender as reais razões, a Lega compartilha, portanto, a solução encontrada, considerando-a oportuna em uma fase na qual continua sendo prioritário dar prosseguimento aos trabalhos em dossiês de particular relevância, como a reforma legislativa em análise no Senado, a organização da Euro 2032, o calendário e as relações internacionais".
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