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Giovanni Malago Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

A Serie A: "Malagò, um caso cujas reais razões seguem sem ser compreendidas"

Itália
Campeonato Italiano

Nota da Lega Serie A após a nomeação de Malagò como comissário da FIGC

A Lega Calcio Serie A comenta, em comunicado, a nomeação de Giovanni Malagò como comissário extraordinário da FIGC: "A Lega Calcio Serie A recebe com satisfação a decisão tomada pela Junta e pelo Conselho Nacional do CONI de confiar o cargo de comissário a Giovanni Malagò, já escolhido à época pela Lega como candidato à presidência da FIGC".


  • A nota da Serie A acrescenta: "Sem entrar no mérito de uma questão da qual ainda não se conseguem compreender as reais razões, a Lega compartilha, portanto, a solução encontrada, considerando-a oportuna em uma fase na qual continua sendo prioritário dar prosseguimento aos trabalhos em dossiês de particular relevância, como a reforma legislativa em análise no Senado, a organização da Euro 2032, o calendário e as relações internacionais".


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