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Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Série A está de volta, as prováveis escalações da 6ª rodada: Kolo Muani, Calhanoglu e Ramos titulares, dúvida sobre Lautaro, Alajbegovic e Wesley. McTominay já como titular?

Campeonato Italiano
Inter de Milão x Parma
Inter de Milão
Parma
Sassuolo x Milan
Sassuolo
Milan
Cagliari x Juventus
Cagliari
Juventus
Genoa x Fiorentina
Genoa
Fiorentina
Napoli x Frosinone
Napoli
Frosinone
Como x Roma
Como
Roma
Lecce x Bologna
Lecce
Bologna
Lazio x A.C. Monza
Lazio
A.C. Monza
Atalanta x Venezia
Atalanta
Venezia
Torino x Udinese
Torino
Udinese

As 20 equipes da principal divisão do campeonato italiano voltam a campo antes da pausa para as seleções nacionais.

A longa pausa para as seleções finalmente chegou ao fim e, após nada menos que 3 semanas de paralisação, os 20 times da nossa Serie A estão prontos para voltar a campo, se enfrentar e tentar relançar sua trajetória em uma maratona que vai durar bastante entre campeonato e copas. E a Serie A vai recomeçar com tudo, com a programação da 6ª rodada da temporada 2026/2027 reservando muitas surpresas.

Ao longo da pausa, de fato, muitas hierarquias foram reescritas, alguns jogadores foram obrigados a parar por lesão e muitos outros voltaram de contusão. Por isso, os treinadores serão chamados a fazer escolhas complicadas e difíceis, que não excluirão mudanças de esquema, cortes mais ou menos ilustres e com um olhar para os muitos compromissos em sequência.

A rodada começa no sábado, 10 de outubro, às 15h, com Genoa x Fiorentina, que será seguido às 18h pelo compromisso da Inter em casa contra o Parma e pelo Napoli, que receberá o Frosinone com o retorno de Scott McTominay. O grande jogo está marcado para domingo, 11 de outubro, às 12h30, com o superduelo Como x Roma.

Milan e Juventus fecham a programação de domingo, ambos fora de casa, respectivamente às 18h, na casa do Sassuolo, e às 20h45, na casa do Cagliari. Na segunda-feira, os jogos Atalanta x Venezia e Torino x Udinese.


Aqui estão as prováveis escalações.

  • GENOA-FIORENTINA Sábado, 10 de outubro, às 15h

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias, Osmajic. Téc. De Rossi


    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Pedro Goncalves. Téc. Vanoli

  • INTER-PARMA Sábado, 10 de outubro, às 18h

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. Técnico: Chivu


    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Lontani; Romero. Técnico: Gilardino

  • NAPOLI-FROSINONE Sábado, 10 de outubro, às 20h45

    NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. Téc. Allegri


    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Téc. Alvini

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  • Como x Roma Domingo, 11 de outubro, 12h30

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Téc. Fabregas


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Lulli; Mora, Dybala; Malen. Téc. Gasperini

  • LAZIO-MONZA Domingo, 11 de outubro, às 15h

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Téc. Gattuso


    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. Téc. Juric

  • LECCE-BOLOGNA Domingo, 11 de outubro, às 15h

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Téc. Di Francesco


    BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Téc. Palladino

  • Sassuolo-Milan domingo, 11 de outubro, às 18h

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. Téc. Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos. Téc. Amorim

  • Cagliari-Juventus Domingo, 11 de outubro, às 20h45

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. Téc. Pisacane


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Téc. Spalletti

  • ATALANTA-VENEZIA Segunda-feira, 12 de outubro, às 18h30

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Téc. Sarri


    VENEZA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Adams, Yeboah. Téc. Stroppa

  • TORINO-UDINESE Segunda-feira, 12 de outubro, às 20h45

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Coco, Comuzzo, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone. Téc. Abate


    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. Téc. Runjaic