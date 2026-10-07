A longa pausa para as seleções finalmente chegou ao fim e, após nada menos que 3 semanas de paralisação, os 20 times da nossa Serie A estão prontos para voltar a campo, se enfrentar e tentar relançar sua trajetória em uma maratona que vai durar bastante entre campeonato e copas. E a Serie A vai recomeçar com tudo, com a programação da 6ª rodada da temporada 2026/2027 reservando muitas surpresas.

Ao longo da pausa, de fato, muitas hierarquias foram reescritas, alguns jogadores foram obrigados a parar por lesão e muitos outros voltaram de contusão. Por isso, os treinadores serão chamados a fazer escolhas complicadas e difíceis, que não excluirão mudanças de esquema, cortes mais ou menos ilustres e com um olhar para os muitos compromissos em sequência.

A rodada começa no sábado, 10 de outubro, às 15h, com Genoa x Fiorentina, que será seguido às 18h pelo compromisso da Inter em casa contra o Parma e pelo Napoli, que receberá o Frosinone com o retorno de Scott McTominay. O grande jogo está marcado para domingo, 11 de outubro, às 12h30, com o superduelo Como x Roma.

Milan e Juventus fecham a programação de domingo, ambos fora de casa, respectivamente às 18h, na casa do Sassuolo, e às 20h45, na casa do Cagliari. Na segunda-feira, os jogos Atalanta x Venezia e Torino x Udinese.





Aqui estão as prováveis escalações.