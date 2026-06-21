A “raiva” de Jude Bellingham é uma má notícia para os adversários da Inglaterra na Copa do Mundo

No entanto, Tuchel optou por escalar Bellingham como titular, mas ele e o restante do meio-campo da Inglaterra tiveram dificuldades para fazer o time funcionar nos primeiros 45 minutos. Apesar de ter mais chutes a gol do que a Croácia, a Inglaterra teve menos posse de bola no primeiro tempo e fez passes com muito menos precisão do que Luka Modric e companhia.

Tuchel disse no intervalo que tentou oferecer alguma inspiração e descreveu sua conversa com a equipe como “tranquila”. Isso, no entanto, parece um cenário bastante improvável, especialmente considerando como o assistente técnico Anthony Barry criticou o primeiro tempo “complicado e confuso” dos Três Leões, durante o qual, segundo ele, os jogadores ficaram “medrosos”. Se essa foi a mensagem, é improvável que Tuchel a tenha transmitido de maneira discreta.

Fosse o que fosse que Tuchel tenha dito, certamente pareceu ter surtido efeito — sobretudo com Bellingham. O terceiro gol da Inglaterra foi a personificação perfeita do futebol que Tuchel quer jogar e serviu como um forte cartão de visita para o meio-campista que não havia rendido bem no primeiro tempo. Declan Rice esticou a jogada para criar espaço para Anderson, que, por sua vez, lançou um passe pela linha para Bellingham avançar, dar uma arrancada e fazer o resto.

A Inglaterra passou a dominar a partir daí, e Bellingham comandou o jogo. Ele completou 100% de seus dribles e deu três passes no terço final do campo.

Talvez mais importante ainda tenha sido o trabalho sujo. Bellingham recuou incansavelmente e, em determinado momento, quando a Inglaterra estava perdendo um pouco do ímpeto, deu uma entrada forte que reanimou um estádio que já estava tremendo.