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Bellingham's chip on shoulderGetty
Thomas Hindle

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A “raiva” de Jude Bellingham é uma má notícia para os adversários da Inglaterra na Copa do Mundo

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J. Bellingham
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Inglaterra x Gana

Jude Bellingham absorveu tudo aquilo após o apito final. Ele olhou para as arquibancadas, uma impressionante multidão de torcedores ingleses que haviam viajado “do outro lado do oceano” até a metrópole fervilhante de Dallas, e os torcedores estavam cantando. A música “Wonderwall”, do Oasis, encheu o ar — ajudada pela acústica do Dallas Stadium, um estádio coberto — e Bellingham deixou um breve sorriso surgir em seus lábios. Ele havia feito a diferença contra a Croácia, e sabia disso.

O gol de Bellingham no segundo tempo, criado por um excelente passe de Elliot Anderson, mas finalizado por uma arrancada fulminante do meio-campista do Real Madrid pela direita, deu à Inglaterra uma vantagem de 3 a 2 logo após o intervalo. Havia algo de carismático naquele lance, já que Bellingham mostrou ser mais rápido, mais forte e mais determinado do que seus adversários.

É isso que Bellingham traz para esta seleção inglesa. Os Três Leões contam com um elenco de jogadores maravilhosos, incluindo o favorito ao Ballon d’Or, Harry Kane. Mas Bellingham traz uma autoconfiança e uma ousadia que sugerem que ele é capaz de assumir o controle da partida a qualquer momento. Na última quarta-feira, durante 15 minutos gloriosos, foi exatamente isso que ele fez.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Conquistando seu lugar

    É claro que, até alguns dias antes da Inglaterra iniciar sua campanha na Copa do Mundo de 2026, ainda não estava claro se Bellingham seria escalado na equipe titular. Thomas Tuchel havia deixado bem claro que a disputa entre Bellingham e Morgan Rogers estava totalmente aberta e chegou a escalar o jogador do Aston Villa em vez de Bellingham, nascido em Birmingham, na partida contra a Sérvia em novembro.

    Os comentários desajeitados de Tuchel sobre a “repulsa” de sua própria mãe em relação a Bellingham alimentaram ainda mais as especulações sobre uma possível desavença entre o técnico e seu meio-campista estrela, e ficou claro, após a partida em Dallas, o quanto Tuchel gosta de Rogers.

    “A decisão muito, muito difícil foi dizer a todos os Rogers que ele não seria titular, porque ele merece 100% ser titular”, disse ele em uma coletiva de imprensa.


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  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Um jogo de dois tempos

    No entanto, Tuchel optou por escalar Bellingham como titular, mas ele e o restante do meio-campo da Inglaterra tiveram dificuldades para fazer o time funcionar nos primeiros 45 minutos. Apesar de ter mais chutes a gol do que a Croácia, a Inglaterra teve menos posse de bola no primeiro tempo e fez passes com muito menos precisão do que Luka Modric e companhia.

    Tuchel disse no intervalo que tentou oferecer alguma inspiração e descreveu sua conversa com a equipe como “tranquila”. Isso, no entanto, parece um cenário bastante improvável, especialmente considerando como o assistente técnico Anthony Barry criticou o primeiro tempo “complicado e confuso” dos Três Leões, durante o qual, segundo ele, os jogadores ficaram “medrosos”. Se essa foi a mensagem, é improvável que Tuchel a tenha transmitido de maneira discreta.

    Fosse o que fosse que Tuchel tenha dito, certamente pareceu ter surtido efeito — sobretudo com Bellingham. O terceiro gol da Inglaterra foi a personificação perfeita do futebol que Tuchel quer jogar e serviu como um forte cartão de visita para o meio-campista que não havia rendido bem no primeiro tempo. Declan Rice esticou a jogada para criar espaço para Anderson, que, por sua vez, lançou um passe pela linha para Bellingham avançar, dar uma arrancada e fazer o resto.

    A Inglaterra passou a dominar a partir daí, e Bellingham comandou o jogo. Ele completou 100% de seus dribles e deu três passes no terço final do campo.

    Talvez mais importante ainda tenha sido o trabalho sujo. Bellingham recuou incansavelmente e, em determinado momento, quando a Inglaterra estava perdendo um pouco do ímpeto, deu uma entrada forte que reanimou um estádio que já estava tremendo.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Espírito de equipe

    Vale ressaltar também que Bellingham atuou em várias posições no segundo tempo. Quando Rice foi substituído devido ao que Tuchel descreveu como “uma espécie de desconforto”, Bellingham recuou para uma função mais retrasada ao lado de Anderson, enquanto Rogers entrou em campo e assumiu a posição de camisa 10.

    A partir daí, o jogo ficou um pouco mais acirrado, mas Bellingham estava pronto para a batalha, e seu preparo físico realmente se destacou. Sim, Bellingham é tecnicamente excelente e mais habilidoso do que a maioria dos meio-campistas, mas quando as coisas ficaram um pouco caóticas, foram suas corridas, sua força física e suas entradas que mantiveram a Inglaterra na partida.

    “Você pode contar com o Jude nesses momentos”, disse Tuchel. “Ele adora esses jogos sob pressão, que trazem à tona o melhor dele. Por isso, é uma decisão fácil deixá-lo jogar e confiar nele. Também por causa dos últimos 16 ou 17 dias, pela forma como ele abraçou a ideia do espírito de equipe, a ideia de irmandade.”

    Essa última frase foi talvez a mais reveladora do que Tuchel disse sobre Bellingham. Já havia sido sugerido anteriormente que a arrogância e a vontade de vencer do jogador de 22 anos — que podem levá-lo a gritar com os companheiros, animar a torcida e criticar os árbitros — não caem bem para alguns outros membros da seleção inglesa. Na quarta-feira, porém, Bellingham demonstrou uma agressividade controlada, o tipo de atitude de que Tuchel e a Inglaterra precisam neste verão.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Não guarde rancor"

    Bellingham foi questionado pelos repórteres sobre o estigma em torno de sua atitude e estilo de jogo nos últimos meses, e fica claro que o ex-jogador do Borussia Dortmund está determinado a usar este torneio para mostrar ao mundo que o jogador que disputou a Bola de Ouro em 2024 ainda está dentro dele.

    “Acho que estou com um pouco de raiva, não é mesmo? E você joga melhor quando está assim”, disse Bellingham, referindo-se a algumas notícias que sugeriam que ele seria deixado de fora da equipe de Tuchel. “Acho que isso me ajuda muito a encontrar esse foco logo no início da partida e a manter essa intensidade.

    "Sei que isso faz parte de ser jogador de futebol. Não guardo rancor de ninguém que fale mal de mim, porque às vezes eu realmente mereço. Hoje, acho que foi bom tentar mostrar às pessoas e lembrá-las do que sou capaz.”

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    Desafios que estão por vir

    Se Bellingham conseguir repetir o desempenho que teve em Dallas pelo resto do torneio, a Inglaterra terá chances de corresponder às expectativas pré-torneio e chegar longe sob o comando de Tuchel. Certamente, o papel que ele desempenhou do ponto de vista ofensivo gerou entusiasmo em relação ao que está por vir nas próximas quatro semanas, começando na terça-feira contra Gana, antes de os Três Leões encerrarem sua campanha na fase de grupos no sábado, quando enfrentarem o Panamá.

    Tuchel tem algumas decisões importantes a tomar quanto à escalação e sugeriu, antes da partida contra a Croácia, que a situação de Bellingham e Rogers estava “50-50”, o que significa que não há garantia total de que Bellingham mantenha sua vaga durante todo o torneio caso seu nível de desempenho caia.

    “Jude foi confiável e deu o melhor de si para ser um jogador de ponta para a nossa equipe”, disse o técnico sobre Bellingham após a partida contra a Croácia, mas essa confiabilidade precisará se manter, a partir de Boston, contra as Estrelas Negras.

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    Ainda há algo a provar

    Tuchel sempre adotou a estratégia de não deixar Bellingham ficar muito à vontade. Ele pode ser o salvador da Inglaterra, mas Tuchel, ao que parece, nunca vai dizer isso abertamente a ele — mesmo depois de ver Bellingham dominar o segundo tempo de uma partida crucial da Copa do Mundo.

    E essa pode muito bem ser a maneira de tirar o melhor proveito de Bellingham. No Real Madrid, ele sempre foi mais eficaz quando tinha algo a provar — basta olhar para seus primeiros meses prolíficos no clube ou para suas atuações em jogos importantes para comprovar esse fato.

    Isso significa que o ego de Bellingham pode ser abalado, ou que pode haver algumas interações constrangedoras se as coisas não correrem exatamente como planejado? Claro. Mas é nesse ambiente que Bellingham se destaca. E se isso funcionar para ele, pode muito bem funcionar para a Inglaterra também. Seu sorriso na quarta-feira dizia tudo.

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