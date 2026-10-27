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Juventus v Atalanta - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

A provocação de Moggi: "Se eu estivesse na Juventus, chamaria Thiago Motta de volta"

Juventus
T. Motta
Campeonato Italiano

O ex-diretor-geral da Juventus: "Um técnico chamado de volta muitas vezes se sai melhor do que antes"

Luciano Moggi, ex-diretor-geral da Juventus, lançou uma provocação sobre o comando técnico do clube em entrevista à Netweek: "Vocês vão rir, mas, se eu estivesse agora na Juventus no lugar de Spalletti, chamaria Thiago Motta de volta".

  • "Na minha carreira, tive várias experiências que me fizeram perceber que um treinador chamado de volta muitas vezes se sai melhor do que antes, já que os jogadores são colocados diante de suas responsabilidades", explica Moggi.



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