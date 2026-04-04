"A pressão era ridícula": Jürgen Klopp chama a atenção com uma confissão surpreendente

Klopp havia deixado o cargo de técnico principal do Liverpool FC no verão de 2024, após nove anos, e assinou contrato com o Red Bull em janeiro de 2025. Antes disso, o alemão também comandou o 1. FSV Mainz 05 e o Borussia Dortmund; com o BVB, conquistou, entre outros títulos, duas vezes o campeonato alemão.

Apesar de seus grandes sucessos, o técnico de 58 anos nunca se viu como um grande treinador: “Nunca me vi assim, e essa é a verdade. Eu tinha tanto o que fazer todos os dias, tantas perguntas na cabeça e nem sempre sabia o que fazer”, disse Klopp.

Foi só quando as comparações com outros grandes treinadores, como Pep Guardiola, se tornaram cada vez mais frequentes, que Klopp conseguiu aceitar seu papel: “Eu entendi isso, mas nunca me acostumei de verdade. Agora não sou mais treinador e, uau, eu era realmente bom. Mas não sinto falta de nada.”