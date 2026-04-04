Como o homem de 58 anos revelou no programa da TV2 “Bjørndalen trener Klopp” (em português: “Bjørndalen treina Klopp”), ele não sente falta de estar no banco como técnico, sobretudo porque sua nova vida é bem menos estressante.
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"A pressão era ridícula": Jürgen Klopp chama a atenção com uma confissão surpreendente
"Sempre que me sentava no ônibus a caminho do estádio, sentia um aperto no peito. Sentei-me ali pelo menos 1.081 vezes", disse Klopp. "A pressão que eu mesmo me impunha era ridícula. Era insuportável. Já fiz isso 1.081 vezes, por que faria 1.090 vezes?"
Por isso, ele não pretende voltar às margens do campo por enquanto, também porque gosta muito mais de seu novo cargo como diretor global de futebol da Red Bull: “Trabalho muito e quero trabalhar. A diferença é que agora posso trabalhar três dias e depois tenho quatro dias em que não faço nada. Nunca estive melhor. Não nasci para não trabalhar. Mas precisava encontrar uma maneira de tirar algo diferente da vida.”
- AFP
Klopp admite: "Não sinto falta de nada"
Klopp havia deixado o cargo de técnico principal do Liverpool FC no verão de 2024, após nove anos, e assinou contrato com o Red Bull em janeiro de 2025. Antes disso, o alemão também comandou o 1. FSV Mainz 05 e o Borussia Dortmund; com o BVB, conquistou, entre outros títulos, duas vezes o campeonato alemão.
Apesar de seus grandes sucessos, o técnico de 58 anos nunca se viu como um grande treinador: “Nunca me vi assim, e essa é a verdade. Eu tinha tanto o que fazer todos os dias, tantas perguntas na cabeça e nem sempre sabia o que fazer”, disse Klopp.
Foi só quando as comparações com outros grandes treinadores, como Pep Guardiola, se tornaram cada vez mais frequentes, que Klopp conseguiu aceitar seu papel: “Eu entendi isso, mas nunca me acostumei de verdade. Agora não sou mais treinador e, uau, eu era realmente bom. Mas não sinto falta de nada.”