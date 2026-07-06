Em resposta a algumas publicações que relatavam a grande tensão entre o atacante e o goleiro do Paraguai, Orlando Gill, Amarilla postou inicialmente:

“Camerunês colonizado, que finge descaradamente ser francês, rancoroso, enriquecido há pouco tempo, arrogante e feio. Ele ficou nervoso e morreu de medo durante todo o jogo, assim como todo o seu time; não conseguiram marcar nem um gol, venceram por um fio... A única coisa que muitos de nós repreendemos aos jogadores da Albirroja é não terem dado um tapa com a mão aberta nele depois que o jogo acabou. E isso que eu nem sou fanática por futebol”.