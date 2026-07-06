Kilyan Mbappé decidiu responder a um ataque pessoal realmente grave, aquele dirigido a ele por meio do X por Celeste Amarilla, uma política paraguaia, após as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, vencidas pela França justamente contra o Paraguai graças a um pênalti convertido por ele no segundo tempo. Vamos por partes.
Traduzido por
A política paraguaia: “Mbappé, um camaronês que finge descaradamente ser francês”. Ele: “Desprezível e indigna de representar seu país”
O PRIMEIRO ATAQUE
Em resposta a algumas publicações que relatavam a grande tensão entre o atacante e o goleiro do Paraguai, Orlando Gill, Amarilla postou inicialmente:
“Camerunês colonizado, que finge descaradamente ser francês, rancoroso, enriquecido há pouco tempo, arrogante e feio. Ele ficou nervoso e morreu de medo durante todo o jogo, assim como todo o seu time; não conseguiram marcar nem um gol, venceram por um fio... A única coisa que muitos de nós repreendemos aos jogadores da Albirroja é não terem dado um tapa com a mão aberta nele depois que o jogo acabou. E isso que eu nem sou fanática por futebol”.
O SEGUNDO ATAQUE
Ainda mais grave foi a segunda postagem:
“Esse bruto nem sequer aprendeu a escrever; em vez de leite materno, ele chupava cocos, e a coisa mais instruída que ouvia eram os chimpanzés. Quem me dera ter mostrado o dedo do meio para ele, Orlando Gill; eu faço isso no Senado e não acontece nada!!!”
QUEM É CELESTE AMARILLA
Celeste Amarilla é uma senadora paraguaia com uma longa carreira política no Congresso Nacional, conhecida por seu estilo franco e por suas declarações que geraram polêmica em mais de uma ocasião. Como membro do parlamento, ela mantém uma forte presença na mídia e é ativa nas redes sociais, onde frequentemente expressa suas opiniões (desnecessário especificar de que orientação) sobre questões políticas e de atualidade.
A RESPOSTA DE MBAPPÉ
Mbappé deu ao mesmo canal sua resposta educada, mas firme.
“Sra. Celeste Amarilla, a senhora é uma mulher desprezível e indigna do cargo que ocupa. A senhora não representa o Paraguai, aquele país que demonstrou paixão e honra durante toda a competição. Por causa de sua imprudência e de seu racismo descarado, o mundo inteiro já esqueceu a trajetória e o esforço histórico realizados por seus jogadores durante esta Copa do Mundo, dando espaço a uma senhora incompetente que transmite a pior imagem possível de seu país. Nunca permitirei que pessoas como você tenham a liberdade de espalhar seu ódio e seu racismo pelo mundo inteiro.”
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