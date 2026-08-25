A opinião médica: "Yildiz voltará em condições melhores do que antes"

"É preciso entender se foi um trauma direto ou uma mudança de direção — esclarece novamente o doutor Tencone. Pelas imagens, não dá para entender com precisão do que se trata, se é uma fratura por estresse ou uma consequência do choque. Sem saber com precisão, toda hipótese segue em aberto. Os prazos não são muito diferentes, e acredito que não sejam inferiores a três meses. Estamos nos referindo naturalmente a uma recuperação total, a um retorno aos gramados, a estar pronto para jogar. Se depois isso acontecer mais rápido, melhor: mas um osso exige esse tempo para se consolidar e suportar as cargas de trabalho de um profissional do nível dele".





E, por fim: "Ele sofre de uma tendinopatia no tendão patelar e, paralelamente, poderia prosseguir com as terapias, chegando curado dos dois problemas no retorno aos gramados".



