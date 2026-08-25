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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

A opinião médica: "Yildiz voltará em condições melhores do que antes"

Juventus
K. Yildiz
Campeonato Italiano

Fala o doutor Fabrizio Tencone, médico do esporte e diretor do centro Isokinetic de Turim

O doutor Fabrizio Tencone, médico do esporte e diretor do centro Isokinetic de Turim, em entrevista à Repubblica, falou sobre a lesão sofrida por Kenan Yildiz e a situação do camisa 10 da Juventus: "Poderia ser quase um recomeço. É possível que ele volte em condições melhores em relação a este início de campeonato, porque teria resolvido ambos os problemas".

  • "É preciso entender se foi um trauma direto ou uma mudança de direção — esclarece novamente o doutor Tencone. Pelas imagens, não dá para entender com precisão do que se trata, se é uma fratura por estresse ou uma consequência do choque. Sem saber com precisão, toda hipótese segue em aberto. Os prazos não são muito diferentes, e acredito que não sejam inferiores a três meses. Estamos nos referindo naturalmente a uma recuperação total, a um retorno aos gramados, a estar pronto para jogar. Se depois isso acontecer mais rápido, melhor: mas um osso exige esse tempo para se consolidar e suportar as cargas de trabalho de um profissional do nível dele".


    E, por fim: "Ele sofre de uma tendinopatia no tendão patelar e, paralelamente, poderia prosseguir com as terapias, chegando curado dos dois problemas no retorno aos gramados".


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