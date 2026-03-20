Na Seleção, 19 meses depois. Federico Chiesa volta a vestir a camisa azul; Gattuso decidiu incluí-lo na lista dos 28 convocados para o confronto contra a Irlanda do Norte, marcado para quinta-feira em Bergamo, no que deve ser o primeiro dos dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo no México, Estados Unidos e Canadá. O atacante do Liverpool faz parte do grupo, ao contrário de Bernardeschi e Zaniolo que, apesar da boa temporada em Bolonha e Udine, foram excluídos e estarão diante da TV torcendo. Uma decisão do técnico, tudo menos óbvia, em certos aspectos surpreendente, sobretudo depois do que aconteceu no outono passado. Para ter uma ideia mais clara da situação, é preciso voltar ao mês de outubro, quando Chiesa recebeu a convocação da Itália e optou por não aceitar. O motivo? Ele não se sentia em condições, tanto física quanto mentalmente. Uma justificativa usada também em novembro, após uma conversa com Gattuso, que o queria à disposição para os jogos contra a Moldávia e a Noruega.
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A mão de ferro de Velasco e a decisão impopular de Gattuso: por que é certo convocar Chiesa para a seleção
DECISÃO TOMADA EM CONJUNTO COM GATTUSO
Uma posição pela qual Chiesa foi alvo de críticas, mas amplamente compartilhada pelo técnico: “A questão do Chiesa é simples: eu converso muito com meus jogadores, exijo muito deles. Com o Fede, temos uma longa conversa toda semana e, da minha parte, ele sabe o que penso dele, mas, no fim das contas, é preciso respeitar o que um jogador diz. Ele não se sente 100% e quer estar 100% bem”. Gattuso fez bem em convocá-lo para, na melhor das hipóteses, duas partidas decisivas? É correto convocar um jogador que recusou duas vezes a camisa da Seleção para dois compromissos fundamentais para o futuro do nosso futebol?
VELASCO, O DURÃO
"Não" é a resposta de Julio Velasco. Segundo o técnico da ItalVolley, medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, não há espaço para quem recusa a convocação: "Quem no passado disse não à Seleção fica de fora também agora. Não se pode decidir se tratar sozinho para depois voltar. Somos nós que decidimos isso junto com os médicos". Obviamente, ele não se refere a Federico Chiesa, mas suas palavras se encaixam perfeitamente. Após as recusas de outubro e novembro, muitos não querem ver o ex-jogador da Juventus e da Fiorentina vestindo a camisa da Azzurra. Além disso, após uma temporada em que, no Liverpool, desempenhou um papel secundário: 31 partidas, 3 gols e 3 assistências em pouco mais de 600 minutos no total, com uma média de 21 minutos por jogo.
O GATTUSO TEM RAZÃO
A convocação de Chiesa para a Seleção é uma escolha impopular, e Gattuso está pronto para responder a isso. Diante das responsabilidades, Rino nunca se esquivou; se decidiu convocá-lo, é porque está convencido de que ele pode ser um trunfo, e não por falta de alternativas. E há motivos para acreditar nele. Com 51 partidas, o atual camisa 14 do Liverpool, que não veste a camisa azul desde as oitavas de final do Euro 2024 (derrota contra a Suíça), é o atacante com mais partidas no elenco, à frente de Raspadori (45), Retegui (26), Kean (24), Scamacca (22) e Pio Esposito (5). Desse grupo, ele é o terceiro com mais partidas pela Seleção, atrás apenas de Donnarumma (79) e Barella (68). Um jogador experiente, que conhece a importância dos desafios decisivos, que está ciente de quão delicado é o momento. Um atacante com características que ninguém mais tem no elenco, que melhorou em Merseyside, sobretudo do ponto de vista mental. Que, saindo do banco, pode realmente deixar sua marca, pela intensidade e qualidade. Este ano, com os Reds, ele demonstrou isso. Nesta seleção italiana, por enquanto, ele não pode ser titular, mas pode ser um trunfo.