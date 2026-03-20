A mão de ferro de Velasco e a decisão impopular de Gattuso: por que é certo convocar Chiesa para a seleção

A convocação de Chiesa para a Seleção é uma escolha impopular, e Gattuso está pronto para responder a isso. Diante das responsabilidades, Rino nunca se esquivou; se decidiu convocá-lo, é porque está convencido de que ele pode ser um trunfo, e não por falta de alternativas. E há motivos para acreditar nele. Com 51 partidas, o atual camisa 14 do Liverpool, que não veste a camisa azul desde as oitavas de final do Euro 2024 (derrota contra a Suíça), é o atacante com mais partidas no elenco, à frente de Raspadori (45), Retegui (26), Kean (24), Scamacca (22) e Pio Esposito (5). Desse grupo, ele é o terceiro com mais partidas pela Seleção, atrás apenas de Donnarumma (79) e Barella (68). Um jogador experiente, que conhece a importância dos desafios decisivos, que está ciente de quão delicado é o momento. Um atacante com características que ninguém mais tem no elenco, que melhorou em Merseyside, sobretudo do ponto de vista mental. Que, saindo do banco, pode realmente deixar sua marca, pela intensidade e qualidade. Este ano, com os Reds, ele demonstrou isso. Nesta seleção italiana, por enquanto, ele não pode ser titular, mas pode ser um trunfo.