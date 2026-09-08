A mãe de Mbappé: "Se o Milan perdia, ele jogava o controle remoto e xingava em italiano"





Kylian Mbappè de coração com o Milan. Quando perguntaram o que ele pensava sobre a Inter e o jogo desta noite, o craque do Real Madrid abriu um belo sorriso: "Prefiro o Milan, mas a Inter merece respeito". Sua primeira paixão nasce em uma família italiana com a qual o francês passava os verões, Nicola e Beatrice Riccardi, sua babá. Naquela época, Mbappé jogava no Bondy, onde seu pai Wilfred era diretor esportivo. Fayza, a mãe, conta: "Quando o Milan perdia, Kylian jogava o controle remoto contra a TV e dizia palavrões em italiano".

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PAIXÃO PELO MILAN - Em 2023, também à Gazzetta, ele havia contado: "Minha ligação com o Milan é especial. Quando criança, eu tinha uma babá italiana e passava muito tempo com a família dela, todos torcedores do Milan. Então, graças a eles, eu também torcia pelo Milan e assistia a vários jogos. Sempre disse que um dia jogaria no Milan…".



