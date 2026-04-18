A mãe de Kylian Mbappé está furiosa com o fraco desempenho do clube de propriedade da estrela do Real Madrid

Apesar da frustração com os resultados recentes, Lamari reiterou seu apoio a Gael Clichy, que foi nomeado técnico no final de 2025 para substituir Maxime d'Ornano. O ex-zagueiro do Arsenal e do Manchester City assumiu o cargo quando o Caen estava em 10º lugar na tabela e, embora a subida na classificação tenha sido lenta, a diretoria continua comprometida com sua visão de longo prazo. "Ele personifica nossos valores. Estou muito feliz por ele estar aqui. Ele representa valores humanos, uma cultura de esforço e trabalho árduo”, explicou Lamari. “Acho que já podemos ver as mudanças nos treinos, não necessariamente nas partidas ainda, mas isso virá. Vamos trabalhar como uma equipe e esperamos voltar mais fortes no ano que vem.”