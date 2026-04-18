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Real Madrid Unveils New Signing Kylian MbappeGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

A mãe de Kylian Mbappé está furiosa com o fraco desempenho do clube de propriedade da estrela do Real Madrid

Caen
National
K. Mbappe

A aquisição do SM Caen por Kylian Mbappé deveria ter marcado o início de uma nova era para o clube da Normandia, mas a realidade tem sido bem mais sombria. Fayza Lamari, mãe do astro do Real Madrid e da seleção francesa, fez uma avaliação contundente da atual temporada. Com o clube estagnado no meio da tabela da Ligue Nationale, o investimento da família enfrenta sua primeira grande crise em campo.

  • Uma temporada decepcionante para o Caen

    Atualmente ocupando uma medíocre oitava posição na classificação nacional, o SM Caen está muito distante da disputa pela promoção que se esperava que liderasse. Apesar da aquisição de grande repercussão por parte de Mbappé, por meio de seu fundo de investimentos, a Coalition Capital, no verão de 2024, o clube tem enfrentado dificuldades para encontrar um ritmo consistente na terceira divisão do futebol francês. Com apenas 36 pontos conquistados em 29 partidas, o clube francês está 20 pontos atrás do líder da liga, o Dijon. É uma dura realidade para uma equipe que caiu a um nível de futebol que não vivia desde 1984, deixando a nova diretoria sob forte pressão para apresentar resultados.

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    Lamari quebra o silêncio

    Enquanto Mbappé continua focado em suas obrigações na Espanha com o Real Madrid, sua mãe se pronunciou sobre o rumo do clube. Em entrevista aoOuest-France, ela não mediu palavras quando questionada sobre o desempenho da equipe durante o que tem sido um difícil período de transição para o time da Normandia. “Ainda não acabou, mas está claro que não está à altura do esperado”, admitiu Lamari. “A competidora que há em mim, é claro, gosta de vencer. Mas passo a passo. Chegaremos lá, daremos tempo ao tempo, mas acreditamos nisso.”

  • Apostando em Gaël Clichy para o futuro

    Apesar da frustração com os resultados recentes, Lamari reiterou seu apoio a Gael Clichy, que foi nomeado técnico no final de 2025 para substituir Maxime d'Ornano. O ex-zagueiro do Arsenal e do Manchester City assumiu o cargo quando o Caen estava em 10º lugar na tabela e, embora a subida na classificação tenha sido lenta, a diretoria continua comprometida com sua visão de longo prazo. "Ele personifica nossos valores. Estou muito feliz por ele estar aqui. Ele representa valores humanos, uma cultura de esforço e trabalho árduo”, explicou Lamari. “Acho que já podemos ver as mudanças nos treinos, não necessariamente nas partidas ainda, mas isso virá. Vamos trabalhar como uma equipe e esperamos voltar mais fortes no ano que vem.”

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    Aumenta a pressão para uma reviravolta imediata

    Embora haja uma ênfase clara na paciência e na construção de um projeto sustentável, a natureza competitiva da família Mbappé significa que a mediocridade não será tolerada por muito mais tempo. O investimento foi planejado para devolver ao Caen sua antiga glória, mas a perspectiva de mais uma temporada na National está se tornando uma realidade preocupante para o grupo de proprietários. Lamari concluiu sua avaliação com um lembrete firme do objetivo final para os jogos restantes da temporada. “Agora, ainda temos que vencer”, disse ela.

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