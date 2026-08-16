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A loucura do mercado: o Al-Hilal engana a todos e Benzema vira uma grande crise!

Especiais e Opinião
Al Hilal
K. Benzema
Arábia Saudita
França

O que espera o líder da Ásia?

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, entrou em uma fase decisiva do mercado de transferências de verão, depois que a diretoria do clube passou a lidar com uma série de assuntos interligados que podem mudar completamente a cara da equipe nos próximos dias, começando pelo reforço do setor ofensivo, passando pelo futuro de alguns craques e chegando aos nomes que podem deixar o clube assim que as novas contratações forem concretizadas.

O Al-Hilal entende que seu elenco ainda não chegou ao formato desejado pela comissão técnica, e por isso a diretoria continua se movimentando com força para suprir as carências. Contudo, o assunto mais complicado parece estar ligado ao francês Karim Benzema, cujo futuro no clube está cercado de dúvidas, enquanto o nigeriano Victor Osimhen desponta como principal alvo para reforçar a posição de atacante.

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    Benzema e Osimhen: crise no coração do Al-Hilal

    O Al-Hilal caminha em busca de um novo atacante para substituir Benzema, em meio a rumores sobre a possibilidade de se chegar a um acordo financeiro com o astro francês e encerrar a relação entre as duas partes. No entanto, o caminho até esse passo não é fácil, devido à insistência do jogador em receber a totalidade de seus valores financeiros conforme os termos de sua saída.

    É aqui que surge a verdadeira crise diante da diretoria do Al-Hilal: livrar-se de Benzema não será apenas uma decisão técnica, mas sim uma questão financeira que exige um acordo completo entre as duas partes, especialmente porque o astro francês não parece disposto a deixar o clube sem receber todos os seus salários, o que pode complicar o fechamento do negócio e obrigar a diretoria a buscar uma fórmula que agrade ao jogador e, ao mesmo tempo, preserve os interesses do clube.

    Leia também: Al-Ittihad diante de uma encruzilhada: o sonho acabou antes de começar?

    Caso o Al-Hilal consiga superar esse obstáculo, as atenções se voltarão diretamente para Victor Osimhen, que representa o alvo mais importante para reforçar a posição de atacante. Contratar um atacante do porte do nigeriano seria uma mudança evidente no ataque, mas isso está ligado, antes de tudo, ao encerramento da questão Benzema e a um acordo sobre sua saída.

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  • Pedro Neto abre a porta para a saída de Malcom

    A história não para na posição de centroavante, já que o Al-Hilal também quer reforçar a ponta direita, e as atenções parecem voltadas para o português Pedro Neto, que representa uma das opções mais destacadas para fortalecer o setor ofensivo.

    Caso o Al-Hilal tenha êxito em fechar a contratação de Neto, a porta se abrirá para a saída do brasileiro Malcom, que já chegou a um acordo com o Al-Diriyah quanto aos termos pessoais, com um contrato válido por três temporadas, enquanto a aprovação do Al-Hilal ainda é o passo decisivo para concretizar sua transferência.

    Mas até mesmo a negociação de Malcom não segue de forma isolada da nova contratação; o Al-Hilal não quer perder um jogador estrangeiro antes de garantir a chegada do substituto, o que torna o fechamento de Neto uma condição essencial para abrir o caminho à transferência do ponta brasileiro ao Al-Diriyah.

    A questão não diz respeito apenas à aprovação do Al-Hilal, mas também à organização das pautas da maneira correta, pois o clube quer chegar a um ponto em que Malcom saia sem deixar um vazio no elenco e, ao mesmo tempo, contrate um novo ponta capaz de oferecer o acréscimo desejado.

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    O Al-Hilal diante de um cenário ideal

    Se o Al-Hilal conseguir fechar as contratações de Osimhen e Pedro Neto, além de encerrar o caso Benzema de uma forma que preserve os interesses do clube, o "Líder" terá redesenhado seu elenco de acordo com suas necessidades técnicas de maneira quase completa, dispensando alguns nomes e substituindo-os por reforços ofensivos de peso.

    O mais interessante é que o sucesso dessas movimentações significará que a diretoria do Al-Hilal conduziu seus processos com extrema precisão; afinal, a contratação de Osimhen depende primeiro da definição da situação de Benzema, e a chegada de Neto abre as portas para a saída de Malcom. Portanto, cada negociação está ligada a outra e não pode ser tratada de forma isolada.

    Por isso, os próximos dias parecem cheios de detalhes e podem, ao final, apresentar uma configuração totalmente nova do Al-Hilal. O clube não busca apenas novos jogadores, mas tenta reorganizar todo o elenco sem deixar nenhuma posição vaga.

    E, se conseguir concluir essa sequência de movimentações, terá resolvido suas necessidades essenciais e enviado uma mensagem forte a todos os seus concorrentes antes do fechamento da janela de transferências.

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