O Al-Hilal, da Arábia Saudita, entrou em uma fase decisiva do mercado de transferências de verão, depois que a diretoria do clube passou a lidar com uma série de assuntos interligados que podem mudar completamente a cara da equipe nos próximos dias, começando pelo reforço do setor ofensivo, passando pelo futuro de alguns craques e chegando aos nomes que podem deixar o clube assim que as novas contratações forem concretizadas.
O Al-Hilal entende que seu elenco ainda não chegou ao formato desejado pela comissão técnica, e por isso a diretoria continua se movimentando com força para suprir as carências. Contudo, o assunto mais complicado parece estar ligado ao francês Karim Benzema, cujo futuro no clube está cercado de dúvidas, enquanto o nigeriano Victor Osimhen desponta como principal alvo para reforçar a posição de atacante.