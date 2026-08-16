O Al-Hilal caminha em busca de um novo atacante para substituir Benzema, em meio a rumores sobre a possibilidade de se chegar a um acordo financeiro com o astro francês e encerrar a relação entre as duas partes. No entanto, o caminho até esse passo não é fácil, devido à insistência do jogador em receber a totalidade de seus valores financeiros conforme os termos de sua saída.

É aqui que surge a verdadeira crise diante da diretoria do Al-Hilal: livrar-se de Benzema não será apenas uma decisão técnica, mas sim uma questão financeira que exige um acordo completo entre as duas partes, especialmente porque o astro francês não parece disposto a deixar o clube sem receber todos os seus salários, o que pode complicar o fechamento do negócio e obrigar a diretoria a buscar uma fórmula que agrade ao jogador e, ao mesmo tempo, preserve os interesses do clube.

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Caso o Al-Hilal consiga superar esse obstáculo, as atenções se voltarão diretamente para Victor Osimhen, que representa o alvo mais importante para reforçar a posição de atacante. Contratar um atacante do porte do nigeriano seria uma mudança evidente no ataque, mas isso está ligado, antes de tudo, ao encerramento da questão Benzema e a um acordo sobre sua saída.