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عمار الغامديx/ittihad_fr
Ahmed Mansy
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A liderança do melhor de setembro: 5 talentos que merecem ser acompanhados na sexta rodada da Elite League de Joy

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Quem brilha entre as jovens estrelas?

Com o retorno das disputas da Liga Joy de Elite (Campeonato Saudita Sub-21) após uma paralisação que durou mais de três semanas, os torcedores aguardam para ver os talentos aos quais se acostumaram nas rodadas anteriores.

As disputas da sexta rodada da Liga Joy de Elite começam na segunda-feira com cinco partidas, antes da realização de outras sete partidas no dia seguinte.

  • Ammar Al-Ghamdi: o melhor em setembro

    E não há dúvida de que o principal destaque que a torcida anseia por ver é Ammar Al-Ghamdi, atacante do Al-Ittihad, quando sua equipe receber o Al-Khaleej, no encerramento das partidas da rodada.

    Al-Ghamdi é um dos maiores destaques da atual edição da Liga Joy de Elite, se não o maior nome de todos, e a melhor prova disso são os gols decisivos que marcou de maneiras variadas.

    O brilho do jovem atacante atingiu seu auge na última rodada, quando marcou um hat-trick que levou o Al-Ittihad à vitória sobre o Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, tornando-se merecidamente o melhor jogador da competição no último mês de setembro.

    Al-Ghamdi marcou pela quarta partida consecutiva, chegando ao seu sexto gol na atual temporada da Liga Joy de Elite, algo que buscará ampliar na próxima partida contra o Al-Khaleej.

  • Moussa Adam

    Do outro lado de Jedá, outro astro brilhou também nas últimas 4 rodadas da Liga Joi de Elite, mas desta vez com o rival tradicional Al-Ahli, trata-se de Moussa Adam.

    Adam marcou um gol em cada uma das últimas quatro rodadas, só não balançou as redes na primeira rodada, na qual Ziad Aba o substituiu e marcou o hat-trick contra o Al-Feiha.

    Espera-se que Moussa Adam mantenha sua boa fase na próxima partida contra o Al-Wehda, especialmente porque este último possui a segunda pior defesa da atual temporada da Liga Joi de Elite, com 11 gols sofridos, empatado com o Al-Jabalain.

  • Louay Al-Obaidi

    O mesmo se aplica ao tunisiano Louay Al-Obaidi, atacante do Al-Hilal, que se prepara para enfrentar o Al-Watan na sexta rodada da Liga Joy de Elite.

    Al-Obaidi também brilhou intensamente nas duas últimas rodadas, marcando dois gols contra o Neom e outro contra o Al-Jabalain, apesar do empate na última partida pelo placar de 3 a 3.

    O atacante tunisiano tem uma oportunidade de ouro para aumentar sua produção de gols, especialmente porque o Al-Watan sofreu 4 gols em uma única partida contra o Al-Ahli.

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  • Jefferson Ramos

    O Al-Fateh, atual vice-líder da Liga Joy de Elite, disputa mais uma partida contra o Al-Najma, na qual busca brigar pelo topo da tabela, que é o mesmo objetivo de seu atacante vindo de Cabo Verde, Jefferson Ramos.

    Ramos é um dos principais destaques da atual temporada da Liga Joy de Elite, depois de ter marcado 6 gols, o último dos quais levou o Al-Fateh à vitória sobre o Al-Orobah na rodada passada.

    E ele tem a chance de ampliar esse registro na próxima partida contra o Al-Najma, que sofreu 9 gols em 5 jogos, numa média próxima de dois gols por partida.

  • Assem Mohamed

    Já a maior oportunidade na próxima rodada não ficará nas mãos de um dos jogadores que já vêm brilhando, mas sim de um dos aspirantes a esse brilho que lhe faltou desde o início da atual temporada.

    Trata-se de Assem Mohamed, atacante do Al-Nassr, quando enfrentar o Al-Tadamon, lanterna da tabela de classificação, na capital saudita, Riade.

    Apesar de ter brilhado na temporada passada, o rendimento de Assem Mohamed caiu muito nesta temporada, já que ele não conseguiu marcar nenhum gol até agora.

    A partida representa uma oportunidade de ouro, que não se repete com frequência, para o jovem atacante saudita abrir sua conta de gols, pois o Al-Tadamon tem a pior defesa da competição, tendo sofrido 16 gols em 4 jogos, numa média de 4 gols por partida.

    E graças ao Al-Tadamon, Mohammed Al-Issa, jogador do Al-Ettifaq, tornou-se o artilheiro da atual edição da Liga Joy de Elite até agora, tendo marcado 4 gols contra ele, numa partida que terminou com a vitória do Cavaleiro de Dahna por dez gols.

    E não há dúvida de que Assem Mohamed buscará repetir esse desempenho, a fim de retornar ao seu melhor nível e disputar o título de artilheiro.