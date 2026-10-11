E não há dúvida de que o principal destaque que a torcida anseia por ver é Ammar Al-Ghamdi, atacante do Al-Ittihad, quando sua equipe receber o Al-Khaleej, no encerramento das partidas da rodada.

Al-Ghamdi é um dos maiores destaques da atual edição da Liga Joy de Elite, se não o maior nome de todos, e a melhor prova disso são os gols decisivos que marcou de maneiras variadas.

O brilho do jovem atacante atingiu seu auge na última rodada, quando marcou um hat-trick que levou o Al-Ittihad à vitória sobre o Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, tornando-se merecidamente o melhor jogador da competição no último mês de setembro.

Al-Ghamdi marcou pela quarta partida consecutiva, chegando ao seu sexto gol na atual temporada da Liga Joy de Elite, algo que buscará ampliar na próxima partida contra o Al-Khaleej.