Já a maior oportunidade na próxima rodada não ficará nas mãos de um dos jogadores que já vêm brilhando, mas sim de um dos aspirantes a esse brilho que lhe faltou desde o início da atual temporada.
Trata-se de Assem Mohamed, atacante do Al-Nassr, quando enfrentar o Al-Tadamon, lanterna da tabela de classificação, na capital saudita, Riade.
Apesar de ter brilhado na temporada passada, o rendimento de Assem Mohamed caiu muito nesta temporada, já que ele não conseguiu marcar nenhum gol até agora.
A partida representa uma oportunidade de ouro, que não se repete com frequência, para o jovem atacante saudita abrir sua conta de gols, pois o Al-Tadamon tem a pior defesa da competição, tendo sofrido 16 gols em 4 jogos, numa média de 4 gols por partida.
E graças ao Al-Tadamon, Mohammed Al-Issa, jogador do Al-Ettifaq, tornou-se o artilheiro da atual edição da Liga Joy de Elite até agora, tendo marcado 4 gols contra ele, numa partida que terminou com a vitória do Cavaleiro de Dahna por dez gols.
E não há dúvida de que Assem Mohamed buscará repetir esse desempenho, a fim de retornar ao seu melhor nível e disputar o título de artilheiro.