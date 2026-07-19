A lenda da Argentina: Não somos só o Messi... e a conquista do Brasil nos motiva

Javier Zanetti, lenda da seleção argentina, disse que o que Lionel Messi vem apresentando, aos 39 anos, parece algo saído de um filme de ficção científica.

Messi se prepara para disputar a final da Copa do Mundo de 2026 com a seleção argentina, contra a Espanha.

Zanetti acrescentou, durante entrevista ao jornal “AS”: “Estou muito feliz por Messi, porque o conheço há muitos anos e sei o quanto ele ama a camisa da seleção de seu país”.

E continuou: “Os jogadores cercam Messi e cuidam dele, pois sabem que ele é o ícone da seleção e o líder a ser seguido; e, apesar de ter jogado em uma liga menos competitiva nos últimos anos, Leo surpreendeu o mundo mais uma vez.”

Ele destacou: “Confiamos em Messi para conquistar o título da Copa do Mundo mais uma vez, não apenas por causa de seu talento excepcional, mas também por sua capacidade de transmitir seu comprometimento e sua garra aos companheiros”.

E enfatizou: “Sinto um profundo orgulho por Messi e desejo, do fundo do coração, que ele encerre sua carreira internacional levantando a Copa do Mundo mais uma vez, mas a Argentina não é só Messi; há muitos jogadores que estão fazendo um torneio incrível, como Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez e Julián Álvarez”.