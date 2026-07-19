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Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 Lionel MessiGetty Images

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A lenda da Argentina: Não somos só o Messi... e a conquista do Brasil nos motiva

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
J. Zanetti
L. Messi
Brasil
Espanha
Argentina

Javier Zanetti, lenda da seleção argentina, disse que o que Lionel Messi vem apresentando, aos 39 anos, parece algo saído de um filme de ficção científica. 

Messi se prepara para disputar a final da Copa do Mundo de 2026 com a seleção argentina, contra a Espanha.

Zanetti acrescentou, durante entrevista ao jornal “AS”: “Estou muito feliz por Messi, porque o conheço há muitos anos e sei o quanto ele ama a camisa da seleção de seu país”.

E continuou: “Os jogadores cercam Messi e cuidam dele, pois sabem que ele é o ícone da seleção e o líder a ser seguido; e, apesar de ter jogado em uma liga menos competitiva nos últimos anos, Leo surpreendeu o mundo mais uma vez.”

Ele destacou: “Confiamos em Messi para conquistar o título da Copa do Mundo mais uma vez, não apenas por causa de seu talento excepcional, mas também por sua capacidade de transmitir seu comprometimento e sua garra aos companheiros”.

E enfatizou: “Sinto um profundo orgulho por Messi e desejo, do fundo do coração, que ele encerre sua carreira internacional levantando a Copa do Mundo mais uma vez, mas a Argentina não é só Messi; há muitos jogadores que estão fazendo um torneio incrível, como Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez e Julián Álvarez”.

  • The FIFA World Cup 2026 Final Halftime ShowGetty Images Entertainment

    Uma despedida para Messi da maneira que ele merece

    Ele destacou: “Você vê uma ligeira vantagem para uma das seleções? Não, as duas melhores seleções do torneio chegaram à final. Não quero levar o crédito para mim, mas quando me perguntaram, antes do início do torneio, quais eram as principais candidatas à vitória, eu disse Espanha, Argentina e França”.

    Ele destacou: “A partida será equilibrada, e não veremos um show solo da Espanha. É um confronto entre dois estilos; a Espanha vai impor seu domínio da posse de bola, enquanto a Argentina vai contar com a experiência e o espírito de luta”.

    E acrescentou: “Você não acha que a Espanha sente falta de um líder claro como Messi? É difícil encontrar um jogador com a envergadura e a influência de Messi”.

    E enfatizou: “A Espanha conta com Lamine Yamal, o jogador mais capaz de fazer a diferença no ataque, mas a seleção espanhola não depende apenas dele. Oyarzabal é um jogador inteligente e extremamente perigoso; além disso, os laterais e os zagueiros centrais estão em um nível impressionante, e o meio-campo é uma obra-prima”.

    Ele explicou: “Queremos fazer história conquistando o título pela segunda vez consecutiva, assim como o Brasil fez em 1958 e 1962”.

    E concluiu: “Queremos fazer história repetindo a façanha do Brasil em 1958 e 1962, e que Messi se despeda da seleção da maneira que ele merece. É o sonho de uma nação inteira”.

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