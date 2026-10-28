A Lazio dos milagres e o campeonato em que basta pouco

Há feitos que devem ser contados pelo que são e feitos que precisam ser questionados pelo que revelam. O da Lazio de Gattuso pertence às duas categorias, e é por isso que hoje cabe celebrá-lo e, ao mesmo tempo, desconfiar dele.
Há poucos meses, este era um time de nono lugar, com um elenco desgastado, um novo treinador vindo do fracasso da seleção italiana no Mundial e um diretor esportivo alvo de suspeitas durante todo o verão. O mercado de transferências, para usar um eufemismo, consistiu em não atuar nele. A estreia na temporada foi uma eliminação em casa na Copa da Itália para o Mantova, da Série B. Hoje, com o Olímpico esvaziado pelo protesto da torcida, a Lazio tem 25 pontos em nove rodadas, oito vitórias e um empate, nenhuma derrota e ninguém à sua frente, à espera da Inter. Para encontrar quem tenha feito melhor a esta altura do campeonato, na era dos três pontos por vitória, é preciso voltar à Juventus de Capello de 2005/06e à Roma das dez vitórias consecutivas de 2013/14: ambas com 27 pontos. Dois times montados para vencer, não para ressurgir. O dado não é uma ofensa à Lazio. É uma pergunta dirigida ao campeonato.
Antes de fazê-la, porém, é preciso reconhecer todo o mérito, que está em uma ideia de futebol clara e corajosa. A Lazio de Gattuso pressiona alto e marca homem a homem desde o início da construção das jogadas adversárias. A essa intensidade, combina uma posse de bola paciente e pensada: um pouco de Gasperini sem a bola, algo de Sarri na gestão da posse. Acima de tudo, o treinador exigiu que seus jogadores atuassem sempre assim, correndo o risco de sofrer goleadas, sem o medo de arriscar que toma conta dos times quando estão à frente no placar. O resultado também foi visto ontem em Reggio Emilia: 6 a 2 sobre o Sassuolo, com dois pênaltis desperdiçados pelo caminho. O antigo volante combativo, no banco de reservas, revelou-se um técnico plenamente moderno. E isso, especialmente depois de tudo o que praticamente todos disseram após Zenica, deve ser reconhecido com todas as honras.