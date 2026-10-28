A Lazio dos milagres e o campeonato em que basta pouco

Admitindo tudo isso, resta a questão: como é possível que tão pouco seja suficiente? Antigamente, nem pensar.





Quem tem a minha idade se lembrará da Bundesliga da nossa infância, mais ou menos de meados dos anos 1990 até meados ou o fim dos anos 2000, antes que o Bayern de Munique fizesse dela um assunto de família. Era um campeonato em que, de vez em quando, o campeão saía da cartola. Num ano, vencia o Stuttgart; em outro, o Werder Bremen. O Hamburgo, por uma temporada, achou que era grande. E, em 1998, até o Kaiserslautern ganhou, logo após subir da segunda divisão. A receita era quase sempre a mesma: você acertava na escolha do técnico, encontrava um ou dois jogadores em fase de temporada mágica, via surgir um par de bons garotos das categorias de base e acabava disputando o título. Era um torneio belíssimo e imprevisível, mas também um torneio sem uma diferença real de qualidade entre os times: quando o nível médio cai e a elite se reduz, as surpresas deixam de ser surpresas e viram a regra.





A Serie A de hoje se parece com aquele campeonato mais do que gostaríamos de admitir. Em dois anos, o Como vai da Série B à Champions League: promovido em 2024, termina em quarto lugar, com 71 pontos, em 2025/26. Vão me dizer que o Como fez tudo certo, e é verdade,eu mesmo escrevi isso nestas páginas há alguns dias. Mas esse é justamente o ponto: basta ter uma ideia clara e acertar em algumas escolhas para que a distância até o topo diminua como nunca havia acontecido neste país. Não são necessários feitos extraordinários, mas, sobretudo, as hierarquias a serem derrubadas são decididamente mais frágeis do que antes. A Juventus e o Milan dos últimos anos, acima de todos, talvez sejam o exemplo mais evidente disso.





Que fique claro: o campeonato é divertido, e a imprevisibilidade tem seu charme. Mas um campeonato em que uma equipe que terminou em nono lugar pode se transformar na líder invicta ao longo de um verão, quase sem reforços e sem público, não diz respeito apenas a uma Lazio excepcional. Diz respeito, sobretudo, ao contexto que a cerca. Uma equipe que havia terminado no meio da tabela, com praticamente o mesmo elenco e um técnico dado como acabado, passa a dominar porque o nível geral já não é o de antes. Os grandes times de outros tempos teriam punido, e os times médios e pequenos teriam encontrado formas de reagir. Hoje, a impressão é que, para vencer, basta não cometer erros e ter coragem de fazer uma única coisa com convicção.





Em outra Serie A, a da época da Bundesliga mencionada acima, essa campanha da Lazio provavelmente não teria sido possível. Mais uma vez: o quase milagre da Lazio, do qual Gattuso é sem dúvida o responsável, é uma belíssima história. Mas também é, sobretudo talvez, um laudo clínico sobre o estado de saúde do futebol.





À Lazio, enquanto isso, os elogios. Ao campeonato, o diagnóstico.



