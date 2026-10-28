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CM grafica Eterno GattusoGetty Images
Simone Eterno
Traduzido por

A Lazio dos milagres e o campeonato em que basta pouco

Lazio
G. Gattuso
Especiais e Opinião

A atual Serie A é um campeonato em que uma equipe que terminou em nono lugar pode se tornar líder invicta ao longo de um verão.

Há feitos que devem ser contados pelo que são e feitos que precisam ser questionados pelo que revelam. O da Lazio de Gattuso pertence às duas categorias, e é por isso que hoje cabe celebrá-lo e, ao mesmo tempo, desconfiar dele.


Há poucos meses, este era um time de nono lugar, com um elenco desgastado, um novo treinador vindo do fracasso da seleção italiana no Mundial e um diretor esportivo alvo de suspeitas durante todo o verão. O mercado de transferências, para usar um eufemismo, consistiu em não atuar nele. A estreia na temporada foi uma eliminação em casa na Copa da Itália para o Mantova, da Série B. Hoje, com o Olímpico esvaziado pelo protesto da torcida, a Lazio tem 25 pontos em nove rodadas, oito vitórias e um empate, nenhuma derrota e ninguém à sua frente, à espera da Inter. Para encontrar quem tenha feito melhor a esta altura do campeonato, na era dos três pontos por vitória, é preciso voltar à Juventus de Capello de 2005/06e à Roma das dez vitórias consecutivas de 2013/14: ambas com 27 pontos. Dois times montados para vencer, não para ressurgir. O dado não é uma ofensa à Lazio. É uma pergunta dirigida ao campeonato.


Antes de fazê-la, porém, é preciso reconhecer todo o mérito, que está em uma ideia de futebol clara e corajosa. A Lazio de Gattuso pressiona alto e marca homem a homem desde o início da construção das jogadas adversárias. A essa intensidade, combina uma posse de bola paciente e pensada: um pouco de Gasperini sem a bola, algo de Sarri na gestão da posse. Acima de tudo, o treinador exigiu que seus jogadores atuassem sempre assim, correndo o risco de sofrer goleadas, sem o medo de arriscar que toma conta dos times quando estão à frente no placar. O resultado também foi visto ontem em Reggio Emilia: 6 a 2 sobre o Sassuolo, com dois pênaltis desperdiçados pelo caminho. O antigo volante combativo, no banco de reservas, revelou-se um técnico plenamente moderno. E isso, especialmente depois de tudo o que praticamente todos disseram após Zenica, deve ser reconhecido com todas as honras.


  • Admitindo tudo isso, resta a questão: como é possível que tão pouco seja suficiente? Antigamente, nem pensar.


    Quem tem a minha idade se lembrará da Bundesliga da nossa infância, mais ou menos de meados dos anos 1990 até meados ou o fim dos anos 2000, antes que o Bayern de Munique fizesse dela um assunto de família. Era um campeonato em que, de vez em quando, o campeão saía da cartola. Num ano, vencia o Stuttgart; em outro, o Werder Bremen. O Hamburgo, por uma temporada, achou que era grande. E, em 1998, até o Kaiserslautern ganhou, logo após subir da segunda divisão. A receita era quase sempre a mesma: você acertava na escolha do técnico, encontrava um ou dois jogadores em fase de temporada mágica, via surgir um par de bons garotos das categorias de base e acabava disputando o título. Era um torneio belíssimo e imprevisível, mas também um torneio sem uma diferença real de qualidade entre os times: quando o nível médio cai e a elite se reduz, as surpresas deixam de ser surpresas e viram a regra.


    A Serie A de hoje se parece com aquele campeonato mais do que gostaríamos de admitir. Em dois anos, o Como vai da Série B à Champions League: promovido em 2024, termina em quarto lugar, com 71 pontos, em 2025/26. Vão me dizer que o Como fez tudo certo, e é verdade,eu mesmo escrevi isso nestas páginas há alguns dias. Mas esse é justamente o ponto: basta ter uma ideia clara e acertar em algumas escolhas para que a distância até o topo diminua como nunca havia acontecido neste país. Não são necessários feitos extraordinários, mas, sobretudo, as hierarquias a serem derrubadas são decididamente mais frágeis do que antes. A Juventus e o Milan dos últimos anos, acima de todos, talvez sejam o exemplo mais evidente disso.


    Que fique claro: o campeonato é divertido, e a imprevisibilidade tem seu charme. Mas um campeonato em que uma equipe que terminou em nono lugar pode se transformar na líder invicta ao longo de um verão, quase sem reforços e sem público, não diz respeito apenas a uma Lazio excepcional. Diz respeito, sobretudo, ao contexto que a cerca. Uma equipe que havia terminado no meio da tabela, com praticamente o mesmo elenco e um técnico dado como acabado, passa a dominar porque o nível geral já não é o de antes. Os grandes times de outros tempos teriam punido, e os times médios e pequenos teriam encontrado formas de reagir. Hoje, a impressão é que, para vencer, basta não cometer erros e ter coragem de fazer uma única coisa com convicção.


    Em outra Serie A, a da época da Bundesliga mencionada acima, essa campanha da Lazio provavelmente não teria sido possível. Mais uma vez: o quase milagre da Lazio, do qual Gattuso é sem dúvida o responsável, é uma belíssima história. Mas também é, sobretudo talvez, um laudo clínico sobre o estado de saúde do futebol.


    À Lazio, enquanto isso, os elogios. Ao campeonato, o diagnóstico.


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