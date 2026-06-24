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CM grafica Mingueza Juventus Celta 2025 26 deskGetty Images
Gianluca Minchiotti

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A Juventus volta a se interessar por Mingueza: por que ele agrada a Spalletti

Juventus
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O. Mingueza

O clube da Juventus volta a se interessar pelo lateral espanhol, cujo contrato com o Celta de Vigo está prestes a expirar

Oscar Mingueza volta a ser alvo da Juventus, após os contatos mantidos durante a janela de transferências de janeiro. O espanhol, nascido em 1999, cujo contrato com o Celta de Vigo vence em 30 de junho, ficará sem vínculo daqui a uma semana. E a Juventus, segundo informações de Alfredo Pedullà, está novamente de olho nele.


Mingueza, que se formou nas categorias de base do Barcelona até chegar ao time principal (64 partidas e 2 gols de 2020 a 2022), joga no Celta de Vigo desde 2022, com um total de 122 partidas e 7 gols. Completam o quadro de sua carreira 4 partidas pela seleção espanhola (a última em junho de 2025).


  • Do ponto de vista técnico e tático, a qualidade que os treinadores mais apreciam em Mingueza é sua versatilidade, sua capacidade de atuar como lateral tanto pela esquerda quanto pela direita. Para a Juventus de Luciano Spalletti, Mingueza poderia ser uma boa alternativa a Andrea Cambiaso.

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