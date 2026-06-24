Oscar Mingueza volta a ser alvo da Juventus, após os contatos mantidos durante a janela de transferências de janeiro. O espanhol, nascido em 1999, cujo contrato com o Celta de Vigo vence em 30 de junho, ficará sem vínculo daqui a uma semana. E a Juventus, segundo informações de Alfredo Pedullà, está novamente de olho nele.





Mingueza, que se formou nas categorias de base do Barcelona até chegar ao time principal (64 partidas e 2 gols de 2020 a 2022), joga no Celta de Vigo desde 2022, com um total de 122 partidas e 7 gols. Completam o quadro de sua carreira 4 partidas pela seleção espanhola (a última em junho de 2025).



