A Juventus volta a se interessar por Goretzka caso Thuram saia

A Juventus está trabalhando nas negociações do mercado e volta a olhar com crescente interesse para Leon Goretzka. O meio-campista alemão, que está de saída do Bayern de Munique como jogador livre, está há algum tempo na mira da Juventus, mas até agora os custos da operação impediram uma investida concreta.





No entanto, o cenário pode mudar com o interesse do Paris Saint-Germain por Khephren Thuram. Caso o francês seja negociado, a Juve teria margem financeira para acelerar as negociações com Goretzka, considerado o perfil ideal para reforçar o meio-campo.



