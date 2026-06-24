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CM grafica Goretzka 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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A Juventus volta a se interessar por Goretzka caso Thuram saia

Juventus
Mercado da bola
Campeonato Italiano
L. Goretzka

Os bianconeri estão de olho em um nome de peso para o meio-campo

A Juventus está trabalhando nas negociações do mercado e volta a olhar com crescente interesse para Leon Goretzka. O meio-campista alemão, que está de saída do Bayern de Munique como jogador livre, está há algum tempo na mira da Juventus, mas até agora os custos da operação impediram uma investida concreta.


No entanto, o cenário pode mudar com o interesse do Paris Saint-Germain por Khephren Thuram. Caso o francês seja negociado, a Juve teria margem financeira para acelerar as negociações com Goretzka, considerado o perfil ideal para reforçar o meio-campo.


  • Nascido em 1995, com mais de 500 partidas disputadas como profissional e um palmarés repleto de títulos nacionais e internacionais, o alemão traria experiência, qualidade, dinamismo e, acima de tudo, aqueles gols vindos do meio-campo que faltaram aos bianconeri nas últimas temporadas. Resta resolver a questão do salário, que está acima dos parâmetros salariais do clube, mas, segundo a La Gazzetta dello Sport, os contatos com sua equipe de assessoria nunca foram interrompidos.


    Caso o francês venha a sair, a negociação com Goretzka poderia ganhar força. Para a Juve, portanto, o jogo se resume a três fatores: disponibilidade financeira, timing e o futuro de Thuram.





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