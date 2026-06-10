A Juventus volta a fazer uma oferta por Sorloth: o negócio pode ser fechado até 17 de junho

Enquanto isso, as negociações entre a Juventus e o Atlético de Madrid por Sorloth seguem em frente. Lentamente e aos poucos, mas seguem em frente. Após a recusa à oferta de 22 milhões de euros, a Juve voltou a apositar 25 milhões, valor que ainda não convence o Atlético de Madrid, que avalia o jogador em 40 milhões. A diferença ainda é grande, mas as margens para uma negociação permanecem abertas caso os bianconeri aumentem a oferta e os madrilenos reduzam suas exigências, o que muito provavelmente acontecerá até 17 de junho.





Enquanto isso, o jogador nascido em 1995 chegou a um acordo com a Juve para um contrato de 4 milhões por temporada até 2029, com opção de renovação até 2030. Em Turim, onde até mesmo Spalletti conversou com Sorloth por telefone, há grande confiança de que a negociação será concluída com sucesso. O Atlético o havia comprado em 2024 do Villarreal por um valor fixo de 32 milhões de euros, e o jogador está vinculado aos Colchoneros por mais dois anos de contrato. Em Madri, o jogador de 30 anos marcou 43 gols em 103 partidas oficiais.



