A Juventus traçou um ambicioso plano de transferências para contratar Alisson, Bernardo Silva e a estrela do Marselha

Comolli afirmou publicamente que as bases para o sucesso já estão estabelecidas, mas que a próxima fase exige um perfil específico de jogador capaz de lidar com a pressão de Turim. O diretor executivo enfatizou que a campanha de contratações se concentrará em jogadores que possuam a resistência mental necessária para liderar em campo.

Descrevendo a mentalidade do clube antes da janela de transferências de verão, Comolli explicou: “Um mercado ambicioso. A base está lá, caso contrário, Spalletti não teria nos trazido de volta à disputa da Liga dos Campeões. Muitos jogadores são atraídos pela Juve e se juntariam a nós sem nem mesmo saber em qual competição europeia vamos disputar no ano que vem. Precisamos de personalidade e caráter — não necessariamente jogadores que já tenham conquistado tudo.”