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A Juventus traçou um ambicioso plano de transferências para contratar Alisson, Bernardo Silva e a estrela do Marselha
Estratégia ambiciosa é revelada
De acordo com informações do *Corriere dello Sport*, a Juventus está adotando uma estratégia de contratações que prioriza a experiência comprovada em detrimento de apostas em jogadores em desenvolvimento. Após as recentes renovações de contrato, Comolli e Spalletti se alinharam em torno de uma visão que visa garantir três ou quatro contratações de alto nível, capazes de elevar imediatamente o nível técnico do elenco.
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Identificação de alvos de elite
Os Bianconeri têm como alvo Pierre-Emile Hojbjerg, do Marselha, para a posição de volante, valorizando sua liderança, e enfrentam um possível preço de € 15 milhões, enquanto Alisson, do Liverpool, e Silva, do City, continuam sendo alvos ambiciosos. Silva é particularmente atraente, já que deve se tornar um jogador de grande destaque no mercado de transferências quando seu contrato expirar em junho. No ataque, a estratégia gira em torno da renovação de Dusan Vlahovic e do futuro de Lois Openda e Jonathan David, com o clube também preparado para reacender seu interesse em Randal Kolo Muani assim que seu empréstimo ao Tottenham terminar em julho.
A liderança é fundamental
Comolli afirmou publicamente que as bases para o sucesso já estão estabelecidas, mas que a próxima fase exige um perfil específico de jogador capaz de lidar com a pressão de Turim. O diretor executivo enfatizou que a campanha de contratações se concentrará em jogadores que possuam a resistência mental necessária para liderar em campo.
Descrevendo a mentalidade do clube antes da janela de transferências de verão, Comolli explicou: “Um mercado ambicioso. A base está lá, caso contrário, Spalletti não teria nos trazido de volta à disputa da Liga dos Campeões. Muitos jogadores são atraídos pela Juve e se juntariam a nós sem nem mesmo saber em qual competição europeia vamos disputar no ano que vem. Precisamos de personalidade e caráter — não necessariamente jogadores que já tenham conquistado tudo.”
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A transição para a elite
A Juventus precisa manter um delicado equilíbrio financeiro enquanto disputa com times como o Barcelona a contratação de Silva neste verão. O desempenho imediato do time na Série A determinará seu poder de negociação, já que o clube busca garantir um retorno definitivo à Liga dos Campeões para viabilizar essas contratações de alto custo. No futuro próximo, as negociações contratuais com Manuel Locatelli e Vlahovic serão fundamentais para definir quanto do orçamento poderá ser destinado a essas ambiciosas contratações dos sonhos.