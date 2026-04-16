Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

A Juventus traçou um ambicioso plano de transferências para contratar Alisson, Bernardo Silva e a estrela do Marselha

Mercado da bola
Juventus
A. Becker
Campeonato Italiano
Liverpool
Premier League
B. Silva
Manchester City
P. Hoejbjerg
Olympique de Marseille
Campeonato Francês

A Juventus está preparando uma janela de transferências de verão que marcará uma virada, com Damien Comolli e Luciano Spalletti buscando montar um “time pronto para jogar” capaz de voltar à disputa pelo Scudetto. Os bianconeri identificaram alvos de nível mundial, incluindo Alisson Becker, do Liverpool, e Bernardo Silva, do Manchester City, para trazer a liderança necessária a Turim.

  • Estratégia ambiciosa é revelada

    De acordo com informações do *Corriere dello Sport*, a Juventus está adotando uma estratégia de contratações que prioriza a experiência comprovada em detrimento de apostas em jogadores em desenvolvimento. Após as recentes renovações de contrato, Comolli e Spalletti se alinharam em torno de uma visão que visa garantir três ou quatro contratações de alto nível, capazes de elevar imediatamente o nível técnico do elenco.

    • Publicidade
  • Bernardo Silva ManCitygetty

    Identificação de alvos de elite

    Os Bianconeri têm como alvo Pierre-Emile Hojbjerg, do Marselha, para a posição de volante, valorizando sua liderança, e enfrentam um possível preço de € 15 milhões, enquanto Alisson, do Liverpool, e Silva, do City, continuam sendo alvos ambiciosos. Silva é particularmente atraente, já que deve se tornar um jogador de grande destaque no mercado de transferências quando seu contrato expirar em junho. No ataque, a estratégia gira em torno da renovação de Dusan Vlahovic e do futuro de Lois Openda e Jonathan David, com o clube também preparado para reacender seu interesse em Randal Kolo Muani assim que seu empréstimo ao Tottenham terminar em julho.

  • A liderança é fundamental

    Comolli afirmou publicamente que as bases para o sucesso já estão estabelecidas, mas que a próxima fase exige um perfil específico de jogador capaz de lidar com a pressão de Turim. O diretor executivo enfatizou que a campanha de contratações se concentrará em jogadores que possuam a resistência mental necessária para liderar em campo.

    Descrevendo a mentalidade do clube antes da janela de transferências de verão, Comolli explicou: “Um mercado ambicioso. A base está lá, caso contrário, Spalletti não teria nos trazido de volta à disputa da Liga dos Campeões. Muitos jogadores são atraídos pela Juve e se juntariam a nós sem nem mesmo saber em qual competição europeia vamos disputar no ano que vem. Precisamos de personalidade e caráter — não necessariamente jogadores que já tenham conquistado tudo.”

  • Luciano SpallettiIMAGO

    A transição para a elite

    A Juventus precisa manter um delicado equilíbrio financeiro enquanto disputa com times como o Barcelona a contratação de Silva neste verão. O desempenho imediato do time na Série A determinará seu poder de negociação, já que o clube busca garantir um retorno definitivo à Liga dos Campeões para viabilizar essas contratações de alto custo. No futuro próximo, as negociações contratuais com Manuel Locatelli e Vlahovic serão fundamentais para definir quanto do orçamento poderá ser destinado a essas ambiciosas contratações dos sonhos.