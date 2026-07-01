"Não temos necessidade de realizar transferências neste momento". Giovanni Carnevali, diretor executivo da Juventus, foi claro na segunda-feira, referindo-se especificamente a Fabio Miretti, mas estendendo o discurso a todo o elenco. No fim das contas, Miretti não saiu até 30 de junho, assim como nenhum outro jogador do elenco da equipe principal. No balanço financeiro encerrado em 30 de junho, na rubrica de transferências, figura, portanto, Giovanni Daffara, goleiro nascido em 2004, que no ano passado teve uma excelente temporada na Série B com o Avellino e agora se transfere para o Parma por 5 milhões de euros, sem nenhuma cláusula que preveja a recompra pela Juve. Enquanto isso, a Juve contrata Jeff Ekhator por 18 milhões de euros, incluindo bônus (16+2), além do passe de David Puczka, avaliado em 5 milhões, do Genoa.
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A Juventus não é obrigada a vender: Carnevali define a estratégia, entre lucros de alienação e o Acordo de Liquidação
O ACORDO DE CONCILIAÇÃO
O dia 30 de junho marcou a assinatura do Acordo de Liquidação (Settlement Agreement) entre a Juventus e a UEFA, cujos pontos principais resumimos a seguir. O acordo tem duração de três anos, até o exercício de 2027/28, e está relacionado ao descumprimento da Regra de Receitas do Futebol da UEFA (UEFA Football Earnings Rule) no triênio 2022/23 – 2024/25. O Acordo de Liquidação prevê:
- o pagamento de um montante “incondicional” no valor de 6,0 milhões de euros, cujo custo será integralmente contabilizado na demonstração de resultados do exercício de 2025/26;
- o pagamento potencial de montantes adicionais “condicionais”, no valor máximo de 14 milhões de euros, apenas em caso de descumprimento dos parâmetros econômicos definidos com a UEFA para o exercício em curso e para os próximos dois exercícios; a Sociedade estima – no momento – poder cumprir esses parâmetros com margem adequada e, portanto, não ter de arcar com tais encargos no futuro;
- restrições esportivas padrão, representadas pela necessidade de respeitar certas limitações relativas ao custo total dos jogadores incluídos na chamada Lista A para fins da UEFA, bem como sanções esportivas adicionais em caso de violações significativas dos parâmetros econômicos e esportivos definidos com a UEFA”.
A Juventus especifica que as condições estão substancialmente em linha com as previstas pela Sociedade e com as normalmente aplicadas pela UEFA a outros clubes. E acrescenta que, caso os parâmetros econômicos sejam respeitados de forma agregada nos três exercícios 2024/25 - 2026/27, a Sociedade terá a possibilidade de sair antecipadamente do regime previsto pelo Acordo de Liquidação, e informa ter cumprido o parâmetro da UEFA relativo ao Índice de Custo do Elenco com referência à data de 31 de dezembro de 2025, assim como já ocorreu na avaliação de 31 de dezembro de 2024.
A POLÍTICA DO CLUBE
A política da Juventus em relação às vendas que geram lucro para o balanço é clara: não se vende apenas por uma questão financeira, a qualquer preço, mas procura-se fazer bons negócios. Se não for possível vender bem, é melhor correr o risco de pagar as multas da UEFA do que vender por um preço irrisório. É por isso que Carnevali não cedeu Miretti, mantendo-se firme no valor exigido pelos bianconeri (15 milhões), três milhões a mais do que a oferta do Bologna (12 milhões). E é por isso que a Juventus não está cedendo em relação à exigência feita ao Atlético de Madrid para vender Nico Gonzalez em caráter definitivo: a Velha Senhora pede pelo menos 30 milhões, enquanto os Colchoneros oferecem, no máximo, 25. A mensagem enviada por Carnevali ao mercado é clara: a Juventus não é obrigada a vender. Ela ouve ofertas por qualquer jogador e está disposta a ceder apenas por valores significativos ou, no caso de alguns jogadores, por valores realmente inegociáveis. Ainda mais agora que, a partir de hoje, se livrou do salário altíssimo de Dusan Vlahovic, que na última semana havia subido para 12 milhões.