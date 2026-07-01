A Juventus não é obrigada a vender: Carnevali define a estratégia, entre lucros de alienação e o Acordo de Liquidação

O dia 30 de junho marcou a assinatura do Acordo de Liquidação (Settlement Agreement) entre a Juventus e a UEFA, cujos pontos principais resumimos a seguir. O acordo tem duração de três anos, até o exercício de 2027/28, e está relacionado ao descumprimento da Regra de Receitas do Futebol da UEFA (UEFA Football Earnings Rule) no triênio 2022/23 – 2024/25. O Acordo de Liquidação prevê:





- o pagamento de um montante “incondicional” no valor de 6,0 milhões de euros, cujo custo será integralmente contabilizado na demonstração de resultados do exercício de 2025/26;

- o pagamento potencial de montantes adicionais “condicionais”, no valor máximo de 14 milhões de euros, apenas em caso de descumprimento dos parâmetros econômicos definidos com a UEFA para o exercício em curso e para os próximos dois exercícios; a Sociedade estima – no momento – poder cumprir esses parâmetros com margem adequada e, portanto, não ter de arcar com tais encargos no futuro;

- restrições esportivas padrão, representadas pela necessidade de respeitar certas limitações relativas ao custo total dos jogadores incluídos na chamada Lista A para fins da UEFA, bem como sanções esportivas adicionais em caso de violações significativas dos parâmetros econômicos e esportivos definidos com a UEFA”.





A Juventus especifica que as condições estão substancialmente em linha com as previstas pela Sociedade e com as normalmente aplicadas pela UEFA a outros clubes. E acrescenta que, caso os parâmetros econômicos sejam respeitados de forma agregada nos três exercícios 2024/25 - 2026/27, a Sociedade terá a possibilidade de sair antecipadamente do regime previsto pelo Acordo de Liquidação, e informa ter cumprido o parâmetro da UEFA relativo ao Índice de Custo do Elenco com referência à data de 31 de dezembro de 2025, assim como já ocorreu na avaliação de 31 de dezembro de 2024.







