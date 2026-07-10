A Juventus aumenta a oferta por Kolo Muani: agora a bola está com o Paris Saint-Germain

A Juventus volta a acelerar as negociações por Randal Kolo Muani e tenta chegar a um acordo. O clube bianconero comunicou, de fato, ao Paris Saint-Germain sua disposição de melhorar a primeira oferta, inicialmente fixada em cerca de 30 milhões de euros mais bônus.





As negociações continuam em aberto e a decisão final cabe agora ao PSG, que considera o atacante disponível no mercado e está disposto a ouvir outras propostas, assim como a Juventus mantém em aberto outras alternativas (entre as quais a que levaria à contratação de Sorloth). A favor da Juventus, porém, está a vontade do jogador: Kolo Muani continua indicando Turim como seu destino preferido e está empenhado em vestir a camisa da Juventus.



