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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

A Juventus aumenta a oferta por Kolo Muani: agora a bola está com o Paris Saint-Germain

Juventus
Mercado da bola
R. Kolo Muani
PSG

Novos contatos entre a Juventus e os campeões europeus em relação ao atacante francês

A Juventus volta a acelerar as negociações por Randal Kolo Muani e tenta chegar a um acordo. O clube bianconero comunicou, de fato, ao Paris Saint-Germain sua disposição de melhorar a primeira oferta, inicialmente fixada em cerca de 30 milhões de euros mais bônus.


As negociações continuam em aberto e a decisão final cabe agora ao PSG, que considera o atacante disponível no mercado e está disposto a ouvir outras propostas, assim como a Juventus mantém em aberto outras alternativas (entre as quais a que levaria à contratação de Sorloth). A favor da Juventus, porém, está a vontade do jogador: Kolo Muani continua indicando Turim como seu destino preferido e está empenhado em vestir a camisa da Juventus.


  • CONTATOS CONTÍNUOS

    Conforme relatado por Fabrizio Romano, os contatos entre as partes continuam ininterruptamente, com os agentes trabalhando para chegar a um acordo. Os próximos dias podem ser decisivos para entender se a nova proposta da Juve será suficiente para convencer o clube francês. Em seu canal no YouTube, Romano explica: “Em relação a Randal Kolo Muani, os contatos entre a Juventus e o Paris Saint-Germain continuaram. A Juve comunicou, nas últimas horas, ao Paris Saint-Germain que está pronta para melhorar sua oferta. Assim, a Juve vai além do valor inicial da negociação, que começou em torno de 30 milhões com bônus. A Juve melhora sua oferta. Agora tudo está novamente nas mãos do Paris Saint-Germain, então continua o vai e vem, a negociação entre a Juventus e o PSG”.


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