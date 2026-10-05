94' CHANCE - Pisilli rouba a bola e dispara em vertical, entrando na área, mas, em vez de passar para Camarda, que estava completamente livre, tenta a finalização e vê o chute ser desviado para escanteio.





87' GOL - Tudo acabado? Não, porque Cherubini também quer entrar na lista de artilheiros desta partida maluca. O ex-Roma puxa para a direita pela esquerda e solta um chute colocado forte, que entra no gol junto à trave mais distante.





85' GOL - A Itália não administra e tenta marcar de novo, mas a Polônia não para e diminui outra vez. Desta vez, grande jogada de Zewlakov, que coloca a bola no ângulo com um grande chute de longe.





67' GOL - Nem houve tempo para acreditar em uma possível reação, e a Itália volta a abrir 4 gols de vantagem. Desta vez é Fini quem arranca em vertical, puxa para a esquerda, finge o chute duas vezes, deixando os defensores poloneses sentados, e depois bate Lubik no primeiro pau para fazer 5 a 1.





65' GOL - Erro de leitura defensiva da Itália, que pela primeira vez dá espaço aos contra-ataques poloneses. Mikolajevski recebe na área o cruzamento de Drachal e bate Palmisani.





59' GOL - Boa recuperação de bola alta de Koleosho na pressão sobre a saída de bola da Polônia, e passe vertical para Lipani, que bate Lubik de muito perto.





55' GOL - Espetacular Cher Ndour! O meio-campista da Fiorentina recupera a bola à frente da própria defesa e, do campo defensivo da Itália, vê o goleiro polonês muito adiantado e tenta surpreendê-lo. Chute forte de mais de 70 metros que supera Lubik e termina sua trajetória no gol.





37' TRAVE - Liberali segue infernal pela direita. Outra jogada puxando para a esquerda, passando por Ede, e chute rasteiro de canhota em direção ao segundo pau, desviado de maneira fortuita por Gurgul na trave.





27' GOL - Escanteio cobrado curto pela Itália, com Liberali sendo acionado até a linha de fundo, aberto pela direita, e encontrando um cruzamento suave para o meio da área, onde desta vez Ndour não erra: cabeçada forte no cantinho e amplia a vantagem.





16' GOL - Bela jogada de Liberali pela direita, puxando para a esquerda, tabelando de primeira com Ahanor e arriscando a canhota com força. A defesa afasta sem tirar a bola da área, e ela sobra nos pés de Koleosho, que coordena bem o movimento e manda a bola sob o travessão para fazer 1 a 0.





8' CHANCE - Outra chance de cabeça e outro gol evitado por uma grande defesa de Lubik. Cruzamento da esquerda, da altura do meio de campo ofensivo, de Bartesaghi, que encontra na área a infiltração em vertical de Pisilli. Desta vez, a cabeçada do meio-campista romano também sai colocada, mas o goleiro polonês voa e evita o gol.





1' CHANCE - Sai logo a primeira grande chance da partida para a Itália. Liberali se livra pela direita e cruza para o meio da área, onde Cher Ndour aparece no tempo certo. Ele sobe e cabeceia, mas a bola sai no meio do gol e facilita a defesa de reflexo de Lubik. No rebote, Bartesaghi bate de esquerda com força, mas manda por cima.





0' Apito inicial às 18h15 no estádio Adriático, em Pescara





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