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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Itália Sub-21 é um espetáculo! 6 a 2 sobre a Polônia e se classifica para a fase final da Eurocopa Sub-21

Italy U21
Itália
Italy U21 x Poland U21
Poland U21
EURO U21 Qualification

A Itália vence o duelo decisivo com a Polônia e avança à fase final da Euro Sub-21.

A Itália sub-21 precisava de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença, mas o confronto direto com a Polônia que encerrou a campanha de classificação do Grupo E para os próximos Europeus, nos reservou até mesmo um verdadeiro domínio, transformado em goleada, e que garantiu a Silvio Baldini a vaga para a fase final do torneio (que dará 3 vagas para a classificação às próximas Olimpíadas).


A Itália venceu por 6 a 2, se redimindo da derrota por 2 a 1 sofrida fora de casa no jogo de ida e superando com clareza os poloneses não só em campo, mas também e sobretudo na liderança da classificação do grupo. O técnico Baldini tira Camarda e aposta em Cisse como falso nove, e a mudança dá resultado porque nos espaços deixados pelo meia do Milan avançam muito bem Liberali, Koleosho e sobretudo Ndour. O primeiro distribuindo assistências, o segundo abrindo o placar aos 16 minutos e o terceiro com dois gols (o primeiro de cabeça, o segundo com um chute de direita de mais de 70 metros!).

O terceiro gol do capitão da Itália dá confiança a uma equipe que não quer parar e então há espaço para as mudanças e para outros gols, como o de Lipani (bonita a recuperação alta de Koleosho) e o de Fini, que responde imediatamente ao 4 a 1 de Mikolajevski. E no fim o roteiro se repete, Baldini pede aos seus que não parem nem administrem e assim, se primeiro é Zewlakov quem faz o momentâneo 5 a 2, um minuto depois é Cherubini quem sela o 6 a 2 final.


Com esse resultado, a Itália ultrapassa justamente a Polônia e assume a primeira colocação do grupo, classificando-se diretamente para a fase final do Europeu sub-21, que será disputado entre Sérvia e Albânia no decorrer do próximo verão de 2027. A Polônia, por sua vez, espera os resultados dos outros campos para entender se irá ou não para a repescagem.


ITÁLIA SUB-21 - POLÔNIA SUB-21 6-2

GOLS: 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 55' Ndour (I), 59' Lipani (I), 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 87' Cherubini (I)


  • GOLES E PRINCIPAIS LANCES

    94' CHANCE - Pisilli rouba a bola e dispara em vertical, entrando na área, mas, em vez de passar para Camarda, que estava completamente livre, tenta a finalização e vê o chute ser desviado para escanteio.


    87' GOL - Tudo acabado? Não, porque Cherubini também quer entrar na lista de artilheiros desta partida maluca. O ex-Roma puxa para a direita pela esquerda e solta um chute colocado forte, que entra no gol junto à trave mais distante.


    85' GOL - A Itália não administra e tenta marcar de novo, mas a Polônia não para e diminui outra vez. Desta vez, grande jogada de Zewlakov, que coloca a bola no ângulo com um grande chute de longe.


    67' GOL - Nem houve tempo para acreditar em uma possível reação, e a Itália volta a abrir 4 gols de vantagem. Desta vez é Fini quem arranca em vertical, puxa para a esquerda, finge o chute duas vezes, deixando os defensores poloneses sentados, e depois bate Lubik no primeiro pau para fazer 5 a 1.


    65' GOL - Erro de leitura defensiva da Itália, que pela primeira vez dá espaço aos contra-ataques poloneses. Mikolajevski recebe na área o cruzamento de Drachal e bate Palmisani.


    59' GOL - Boa recuperação de bola alta de Koleosho na pressão sobre a saída de bola da Polônia, e passe vertical para Lipani, que bate Lubik de muito perto.


    55' GOL - Espetacular Cher Ndour! O meio-campista da Fiorentina recupera a bola à frente da própria defesa e, do campo defensivo da Itália, vê o goleiro polonês muito adiantado e tenta surpreendê-lo. Chute forte de mais de 70 metros que supera Lubik e termina sua trajetória no gol.


    37' TRAVE - Liberali segue infernal pela direita. Outra jogada puxando para a esquerda, passando por Ede, e chute rasteiro de canhota em direção ao segundo pau, desviado de maneira fortuita por Gurgul na trave.


    27' GOL - Escanteio cobrado curto pela Itália, com Liberali sendo acionado até a linha de fundo, aberto pela direita, e encontrando um cruzamento suave para o meio da área, onde desta vez Ndour não erra: cabeçada forte no cantinho e amplia a vantagem.


    16' GOL - Bela jogada de Liberali pela direita, puxando para a esquerda, tabelando de primeira com Ahanor e arriscando a canhota com força. A defesa afasta sem tirar a bola da área, e ela sobra nos pés de Koleosho, que coordena bem o movimento e manda a bola sob o travessão para fazer 1 a 0.


    8' CHANCE - Outra chance de cabeça e outro gol evitado por uma grande defesa de Lubik. Cruzamento da esquerda, da altura do meio de campo ofensivo, de Bartesaghi, que encontra na área a infiltração em vertical de Pisilli. Desta vez, a cabeçada do meio-campista romano também sai colocada, mas o goleiro polonês voa e evita o gol.


    1' CHANCE - Sai logo a primeira grande chance da partida para a Itália. Liberali se livra pela direita e cruza para o meio da área, onde Cher Ndour aparece no tempo certo. Ele sobe e cabeceia, mas a bola sai no meio do gol e facilita a defesa de reflexo de Lubik. No rebote, Bartesaghi bate de esquerda com força, mas manda por cima.


    0' Apito inicial às 18h15 no estádio Adriático, em Pescara


    AQUI ESTATÍSTICAS, INFORMAÇÕES E CRÔNICA MINUTO A MINUTO

  • SUB-21, ITÁLIA X POLÔNIA: PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E A FICHA TÉCNICA

    Itália Sub-21 6 x 2 Polônia Sub-21


    Gols: 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 54' Ndour (I), 59' Lipani (I), 65' Mikolajewski (P), 66' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 86' Cherubini (I)


    ITÁLIA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi: Pisilli, Faticanti (56' Lipani), Ndour; Liberali (56' Fini), Cisse (62' Camarda), Koleosho (79' Cherubini). 

    No banco: Daffara, Calvani, Berti, Moruzzi, Lulli.

    Téc. Baldini.


    POLÔNIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kowalczyk (72' Duda), Kocaba (65' Oyedele); Urbanski (56' Zewlakow), Mazurek, Pienko (56' Drachal), Bak (46' Mikolajewski). 

    No banco: Zych, Drapinski, Matysik.

    Téc. Brzeczek.


    Árbitro: Badstubner (ALE)

    Advertidos: Palmisani

    Expulsos: -

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