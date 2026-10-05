A Itália sub-21 precisava de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença, mas o confronto direto com a Polônia que encerrou a campanha de classificação do Grupo E para os próximos Europeus, nos reservou até mesmo um verdadeiro domínio, transformado em goleada, e que garantiu a Silvio Baldini a vaga para a fase final do torneio (que dará 3 vagas para a classificação às próximas Olimpíadas).
A Itália venceu por 6 a 2, se redimindo da derrota por 2 a 1 sofrida fora de casa no jogo de ida e superando com clareza os poloneses não só em campo, mas também e sobretudo na liderança da classificação do grupo. O técnico Baldini tira Camarda e aposta em Cisse como falso nove, e a mudança dá resultado porque nos espaços deixados pelo meia do Milan avançam muito bem Liberali, Koleosho e sobretudo Ndour. O primeiro distribuindo assistências, o segundo abrindo o placar aos 16 minutos e o terceiro com dois gols (o primeiro de cabeça, o segundo com um chute de direita de mais de 70 metros!).
O terceiro gol do capitão da Itália dá confiança a uma equipe que não quer parar e então há espaço para as mudanças e para outros gols, como o de Lipani (bonita a recuperação alta de Koleosho) e o de Fini, que responde imediatamente ao 4 a 1 de Mikolajevski. E no fim o roteiro se repete, Baldini pede aos seus que não parem nem administrem e assim, se primeiro é Zewlakov quem faz o momentâneo 5 a 2, um minuto depois é Cherubini quem sela o 6 a 2 final.
Com esse resultado, a Itália ultrapassa justamente a Polônia e assume a primeira colocação do grupo, classificando-se diretamente para a fase final do Europeu sub-21, que será disputado entre Sérvia e Albânia no decorrer do próximo verão de 2027. A Polônia, por sua vez, espera os resultados dos outros campos para entender se irá ou não para a repescagem.
ITÁLIA SUB-21 - POLÔNIA SUB-21 6-2
GOLS: 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 55' Ndour (I), 59' Lipani (I), 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 87' Cherubini (I)