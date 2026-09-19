O duelo mais aguardado desta primeira parte da Serie A 2026/2027 termina empatado e, na liderança da tabela, lado a lado antes da pausa, seguem Inter e Roma. No confronto direto, ficou em 2 a 2, com a Inter mais uma vez errando a abordagem e ficando em desvantagem por 2 a 0, mas reagindo e buscando novamente a virada parcial no segundo tempo até o 2 a 2 final.
O início da Inter é mais uma vez para esquecer, com o ritmo imposto pelos homens de Gian Piero Gasperini sem permitir que a Inter saísse jogando com a bola no pé. Os muitos erros defensivos levaram primeiro ao gol de Manu Kone, que apareceu livre na pequena área, cara a cara com Martinez. O gol não abalou a Inter, que sofreu com as investidas da Roma e, aos 37 minutos, em mais uma falha na leitura da linha de Akanji, Kone marcou também o segundo dele e o segundo da Roma (primeiro anulado e depois validado pelo VAR LEIA AQUI A ANÁLISE DA ARBITRAGEM DA PARTIDA)).
No segundo tempo, porém, a Inter voltou com outra postura. Thuram se soltou em profundidade e, tabelando com Lautaro, levou o capitão da Inter a diminuir o placar ao vencer Svilar com um chute cruzado de esquerda, sujo, mas eficaz. Gasperini e Chivu mexeram mais por necessidade (cansaço e pouca lucidez) do que por vontade, e das substituições surgiu uma Roma mais recuada e uma Inter mais propositiva.
Svilar salvou o resultado várias vezes (foi impressionante a defesa em Thuram), Lautaro acertou o travessão, mas o gol estava no ar e foi justamente o capitão argentino da Inter quem o encontrou para anotar também seu segundo gol na partida, aos 79 minutos.
Os homens de Gasperini estavam todos no limite. Hermoso e Balerdi pediram substituição por lesão, Malen também pediu, na verdade, mas sem possibilidade de sair, e no fim Thuram ainda ficou perto do 3 a 2, que teria gosto de castigo cruel. A bola não entrou e o empate resistiu até o fim. Inter e Roma seguem lado a lado na liderança da tabela e podem ser alcançadas pela Lazio. As duas equipes confirmam seus respectivos defeitos e pontos fortes, mas, assim, o campeonato ainda não tem dono.
ROMA 2-2 INTER
GOLS: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)