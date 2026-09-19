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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Inter vacila e também cede o empate para a Roma: de 2 a 0 para 2 a 2, Lautaro responde a Koné e ambos seguem na liderança do campeonato

Roma
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Roma x Inter de Milão

Acompanhe Roma x Inter, grande jogo e confronto direto válido pela 5ª rodada da Série A 2026/2027.

O duelo mais aguardado desta primeira parte da Serie A 2026/2027 termina empatado e, na liderança da tabela, lado a lado antes da pausa, seguem Inter e Roma. No confronto direto, ficou em 2 a 2, com a Inter mais uma vez errando a abordagem e ficando em desvantagem por 2 a 0, mas reagindo e buscando novamente a virada parcial no segundo tempo até o 2 a 2 final.


O início da Inter é mais uma vez para esquecer, com o ritmo imposto pelos homens de Gian Piero Gasperini sem permitir que a Inter saísse jogando com a bola no pé. Os muitos erros defensivos levaram primeiro ao gol de Manu Kone, que apareceu livre na pequena área, cara a cara com Martinez. O gol não abalou a Inter, que sofreu com as investidas da Roma e, aos 37 minutos, em mais uma falha na leitura da linha de Akanji, Kone marcou também o segundo dele e o segundo da Roma (primeiro anulado e depois validado pelo VAR LEIA AQUI A ANÁLISE DA ARBITRAGEM DA PARTIDA)).


No segundo tempo, porém, a Inter voltou com outra postura. Thuram se soltou em profundidade e, tabelando com Lautaro, levou o capitão da Inter a diminuir o placar ao vencer Svilar com um chute cruzado de esquerda, sujo, mas eficaz. Gasperini e Chivu mexeram mais por necessidade (cansaço e pouca lucidez) do que por vontade, e das substituições surgiu uma Roma mais recuada e uma Inter mais propositiva.


Svilar salvou o resultado várias vezes (foi impressionante a defesa em Thuram), Lautaro acertou o travessão, mas o gol estava no ar e foi justamente o capitão argentino da Inter quem o encontrou para anotar também seu segundo gol na partida, aos 79 minutos.


Os homens de Gasperini estavam todos no limite. Hermoso e Balerdi pediram substituição por lesão, Malen também pediu, na verdade, mas sem possibilidade de sair, e no fim Thuram ainda ficou perto do 3 a 2, que teria gosto de castigo cruel. A bola não entrou e o empate resistiu até o fim. Inter e Roma seguem lado a lado na liderança da tabela e podem ser alcançadas pela Lazio. As duas equipes confirmam seus respectivos defeitos e pontos fortes, mas, assim, o campeonato ainda não tem dono.


ROMA 2-2 INTER

GOLS: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)



  • GOLS E PRINCIPAIS LANCES

    88' CHANCE - Contra-ataque impressionante da Inter, com Sucic desviando de cabeça para Thuram, que, de primeira e vendo Svilar fora do gol, tenta surpreendê-lo no contrapé. O chute de pé esquerdo rasteiro tira tinta da trave.


    80' GOL - Bola cruzada da esquerda encontra Bisseck, que se antecipa ao seu defensor e serve involuntariamente Lautaro. Chute de direita no cantinho, com Svilar tocando na bola, mas sem conseguir defender.


    78' MILAGRE DE SVILAR E TRAVESSÃO - Inter pressiona após a cobrança de escanteio. Thuram sobe de cabeça antes de todo mundo, mas Svilar faz um milagre e salva em cima da linha. Na sobra, Lautaro Martínez mergulha de cabeça, de muito perto, e acerta em cheio o travessão.


    70' Diouf se livra da marcação e bate de esquerda da entrada da área. Svilar espalma no chão.


    67' CHANCE - Que defesa de Martínez! Malen domina uma bola de costas para o gol após cobrança de escanteio, gira e finaliza em um instante encontrando o alvo. Defesa em estrela de Pepo Martínez para ocupar mais espaço e defesa com o rosto para salvar o resultado.


    59' Carlos Augusto avança de novo pela esquerda e encontra rasteiro a infiltração de Thuram. O francês tenta o toque de calcanhar, e a bola sai por pouco.


    47' GOL - Mancini perde a bola para Thuram, e a Inter parte em contra-ataque com Lautaro. O argentino lança novamente o francês em profundidade, e ele, ao chegar à entrada da área, procura o companheiro com uma assistência rasteira. Finalização de primeira, mascada, cruzada, e Svilar é batido.


    36' GOL - Cruzamento da direita de Dybala encontra Mancini e Kone livres na área. O defensor toca na bola e a domina para o meio-campista, que marca cara a cara com Martínez. O bandeirinha anula, mas no fim o VAR valida. O anúncio de Massa: "Após revisão, o número 17 da Roma está em posição legal, gol confirmado".


    33' TRAVE - A Inter trabalha bem pelo lado esquerdo com Jones, que, de calcanhar, premia a infiltração de Bastoni. Cara a cara com Svilar, mas deslocado no vértice da pequena área, o defensor finaliza e acerta a trave pelo lado de fora antes de a bola sair.


    29' CHANCE - Outro erro clamoroso da Inter. Cruzamento rasteiro de Dimarco encontra Lautaro Martínez completamente sozinho na segunda trave. Carrinho com o gol vazio, e a bola vai por cima.


    26' CHANCE - Erro clamoroso de Bisseck, que vence uma dividida com Soulé e dispara sozinho até a área da Roma. Cara a cara com Svilar, porém, o zagueiro alemão acaba hipnotizado, e o placar segue 0 a 0.


    24' CHANCE - Bola de Dybala em profundidade para Malen, que se livra do marcador no domínio e, em um instante, finaliza com força. Bola por cima.


    20' - Dybala tenta o chute forte de esquerda de longe, a bola passa zunindo à esquerda de Josep Martínez e sai a um metro da meta.


    13' CHANCE - Outro contra-ataque da Roma, com Soulé chegando à linha de fundo pela esquerda e cruzando para o meio da área, onde Dimarco erra a intervenção e, na prática, dá uma assistência para Dybala. Chute de esquerda de primeira, e a bola sai por pouco.


    6' GOL - A Inter não consegue administrar bem a saída de bola e fica desequilibrada. Dybala vira o jogo da direita para a esquerda e encontra Molina, que, livre, domina e rola para trás para Manu Kone. Domínio e chute na área, sem chances para Martínez.


    3' - Balerdi tenta se antecipar a Thuram e cai no gramado reclamando de uma cotovelada. Para Massa, houve falta, mas sem cartão.


    0' Bola rolando às 18h no estádio Olímpico de Roma.


    AQUI TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E A CRÔNICA MINUTO A MINUTO

    • Publicidade

  • ROMA-INTER: A SÚMULA

    Roma-Inter 2-2


    Gols: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (60' Ndicka), Balerdi (66' Ghilardi), Hermoso (82' Koulierakis); Molina (60' Rensch), Cristante, Koné (60' Pisilli), Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    À disposição: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Castro, De Roon, Lulli, Mora, Ghilardi.

    Téc. Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (63' Luis Henrique); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (54' Sucic), Dimarco (54' Carlos Augusto); Lautaro (90' Bonny), Thuram (90' Pio Esposito).

    À disposição: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Mosconi.

    Téc. Chivu.


    Árbitro: Massa

    Amarelos: Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R)

    Expulsões: -

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