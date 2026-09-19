88' CHANCE - Contra-ataque impressionante da Inter, com Sucic desviando de cabeça para Thuram, que, de primeira e vendo Svilar fora do gol, tenta surpreendê-lo no contrapé. O chute de pé esquerdo rasteiro tira tinta da trave.





80' GOL - Bola cruzada da esquerda encontra Bisseck, que se antecipa ao seu defensor e serve involuntariamente Lautaro. Chute de direita no cantinho, com Svilar tocando na bola, mas sem conseguir defender.





78' MILAGRE DE SVILAR E TRAVESSÃO - Inter pressiona após a cobrança de escanteio. Thuram sobe de cabeça antes de todo mundo, mas Svilar faz um milagre e salva em cima da linha. Na sobra, Lautaro Martínez mergulha de cabeça, de muito perto, e acerta em cheio o travessão.





70' Diouf se livra da marcação e bate de esquerda da entrada da área. Svilar espalma no chão.





67' CHANCE - Que defesa de Martínez! Malen domina uma bola de costas para o gol após cobrança de escanteio, gira e finaliza em um instante encontrando o alvo. Defesa em estrela de Pepo Martínez para ocupar mais espaço e defesa com o rosto para salvar o resultado.





59' Carlos Augusto avança de novo pela esquerda e encontra rasteiro a infiltração de Thuram. O francês tenta o toque de calcanhar, e a bola sai por pouco.





47' GOL - Mancini perde a bola para Thuram, e a Inter parte em contra-ataque com Lautaro. O argentino lança novamente o francês em profundidade, e ele, ao chegar à entrada da área, procura o companheiro com uma assistência rasteira. Finalização de primeira, mascada, cruzada, e Svilar é batido.





36' GOL - Cruzamento da direita de Dybala encontra Mancini e Kone livres na área. O defensor toca na bola e a domina para o meio-campista, que marca cara a cara com Martínez. O bandeirinha anula, mas no fim o VAR valida. O anúncio de Massa: "Após revisão, o número 17 da Roma está em posição legal, gol confirmado".





33' TRAVE - A Inter trabalha bem pelo lado esquerdo com Jones, que, de calcanhar, premia a infiltração de Bastoni. Cara a cara com Svilar, mas deslocado no vértice da pequena área, o defensor finaliza e acerta a trave pelo lado de fora antes de a bola sair.





29' CHANCE - Outro erro clamoroso da Inter. Cruzamento rasteiro de Dimarco encontra Lautaro Martínez completamente sozinho na segunda trave. Carrinho com o gol vazio, e a bola vai por cima.





26' CHANCE - Erro clamoroso de Bisseck, que vence uma dividida com Soulé e dispara sozinho até a área da Roma. Cara a cara com Svilar, porém, o zagueiro alemão acaba hipnotizado, e o placar segue 0 a 0.





24' CHANCE - Bola de Dybala em profundidade para Malen, que se livra do marcador no domínio e, em um instante, finaliza com força. Bola por cima.





20' - Dybala tenta o chute forte de esquerda de longe, a bola passa zunindo à esquerda de Josep Martínez e sai a um metro da meta.





13' CHANCE - Outro contra-ataque da Roma, com Soulé chegando à linha de fundo pela esquerda e cruzando para o meio da área, onde Dimarco erra a intervenção e, na prática, dá uma assistência para Dybala. Chute de esquerda de primeira, e a bola sai por pouco.





6' GOL - A Inter não consegue administrar bem a saída de bola e fica desequilibrada. Dybala vira o jogo da direita para a esquerda e encontra Molina, que, livre, domina e rola para trás para Manu Kone. Domínio e chute na área, sem chances para Martínez.





3' - Balerdi tenta se antecipar a Thuram e cai no gramado reclamando de uma cotovelada. Para Massa, houve falta, mas sem cartão.





0' Bola rolando às 18h no estádio Olímpico de Roma.





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