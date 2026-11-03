66' GOL ANULADO - Bela jogada da Inter com a bola no chão: Bonny faz o pivô para Spence na área, que dá um passe em profundidade para Dimarco. Ele cruza rasteiro para Pio Esposito completar no meio, mas o assistente assinala impedimento em campo e anula o gol. Após uma longa revisão, o VAR confirma a posição irregular, por pouco e apenas pelo ombro.

54' GOL - Após cobrança de lateral, Barella abre para Zielinski, que recebe a bola pouco à frente do círculo central. Ele avança até a entrada da área, supera Zechiel na arrancada e bate Ernst com um chute forte de esquerda no canto mais próximo.

48' CHANCE - Spence recebe a bola na entrada da área, parte para cima do marcador, ajeita para a direita e finaliza. Ernst defende e manda para escanteio.

45' - Zielinski conduz a bola até o campo de ataque e arrisca mais uma finalização na partida, desta vez de esquerda. Ernst salta e desvia.

43' CHANCE - Passe em profundidade para Ferri, que erra o domínio sozinho diante de Martinez, mas acaba dando uma assistência involuntária para Read, que chegava. Ele bate de primeira com a direita, mas manda por cima.

38' CHANCE - Barella amortece de primeira uma bola pelo alto para Zielniski, que se livra da marcação na entrada da área com uma finta de corpo e finaliza para fora, por pouco.

34' GOL - Dimarco toca para Barella, e a Inter consegue inverter a jogada para Spence, na direita. O inglês entra na área e tenta um cruzamento que desvia e sobe na direção da segunda trave. Pio Esposito aparece por ali e cabeceia para o gol com a ajuda do travessão.

30' CHANCE - Moussa passa por Dimarco como se ele fosse um cone dentro da área e avança até a linha de fundo, obrigando Martinez a sair por baixo. O jogador tenta encobri-lo, mas o goleiro espanhol faz uma grande defesa.

19' SUSTO PARA A INTER - Lançamento longo do Feyenoord. Akanji e Josep Martinez não se entendem, e o zagueiro afasta mal a bola, tirando-a do goleiro, que havia saído bem longe do gol. No fim, Ezechiel erra o domínio na área e permite que Martinez intervenha e defenda.

18' O goleiro Ernst erra a saída de bola com os pés e permite que a Inter recupere a posse dentro da área. Depois de um bate-rebate, Thuram finaliza, mas o próprio Ernst defende.

14' CHANCE - Spence chega à linha de fundo pela direita, mas coloca força demais no cruzamento, que vai parar diretamente no lado esquerdo, onde aparece Federico Dimarco. O lateral bate de primeira, mas Read desvia para escanteio.

8' GOL - Bisseck avança ao ataque e primeiro desequilibra Valente, permitindo que Pio Esposito recupere a bola. Depois, resolve por conta própria: bate colocado de esquerda no canto mais distante e supera Ernst.

3' CARTÃO AMARELO - Hakan Calhanoglu é advertido logo no início após dar um carrinho em Ferri sem atingir a bola. O árbitro Nyberg é rigoroso e mostra o cartão amarelo, sob fortes protestos do turco.

0' A bola rola às 21h no De Kuip, em Roterdã

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