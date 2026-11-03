Bastava uma vitória da Inter contra o Feyenoord para esquecer a derrota no clássico contra o Milan e, sobretudo, manter a sequência positiva iniciada com a vitória sobre o Shakhtar e subir na classificação da fase de liga da Champions League 2026/2027. E, no De Kuip, veio uma vitória convincente por 3-0, resultado de um domínio que começou nos primeiros minutos e de uma eficiência nas finalizações que não se via havia tempo na Inter.
Quem abriu o placar foi Yann Bisseck, com um golaço de canhota, em um chute colocado da entrada da área. Na comemoração, levou o dedo à boca para silenciar os críticos. Depois de uma breve reação do Feyenoord, Pio Esposito deu novo rumo à partida: bem posicionado e com sorte, apareceu no ponto de queda do chute-cruzamento desviado de Spence, que fazia ótima partida, para marcar de cabeça o 2-0. No início do segundo tempo, pouco depois das primeiras substituições de Chivu, veio o 3-0 de Zielinski, também muito inspirado, com um forte chute de esquerda de longe. O terceiro gol acabou com as pretensões do Feyenoord e calou o De Kuip, enquanto Chivu pôde dar descanso aos jogadores mais utilizados neste período.
A vitória foi convincente sob todos os aspectos: pelo gol não sofrido, pela ótima eficiência ofensiva e pela capacidade de controlar o ritmo da partida. Mas, acima de tudo, é uma resposta clara a quem dizia que a Inter estava em crise e um grande impulso na classificação. Agora, à espera dos jogos programados para amanhã, quarta-feira, 4 de novembro, a Inter sobe para o 14º lugar, em plena zona de playoffs, com 8 pontos e a dois pontos do Bayern de Munique, 8º colocado e último entre os clubes que, neste momento, avançariam às oitavas de final.
FEYENOORD-INTER 0-3
GOLS: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)