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FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Inter retoma o ritmo em Roterdã e cala os críticos: 3 a 0 categórico sobre o Feyenoord

Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Feyenoord x Inter de Milão

Acompanhe Feyenoord x Inter: jogo da 4ª rodada da Liga dos Campeões

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Bastava uma vitória da Inter contra o Feyenoord para esquecer a derrota no clássico contra o Milan e, sobretudo, manter a sequência positiva iniciada com a vitória sobre o Shakhtar e subir na classificação da fase de liga da Champions League 2026/2027. E, no De Kuip, veio uma vitória convincente por 3-0, resultado de um domínio que começou nos primeiros minutos e de uma eficiência nas finalizações que não se via havia tempo na Inter. 

Quem abriu o placar foi Yann Bisseck, com um golaço de canhota, em um chute colocado da entrada da área. Na comemoração, levou o dedo à boca para silenciar os críticos. Depois de uma breve reação do Feyenoord, Pio Esposito deu novo rumo à partida: bem posicionado e com sorte, apareceu no ponto de queda do chute-cruzamento desviado de Spence, que fazia ótima partida, para marcar de cabeça o 2-0. No início do segundo tempo, pouco depois das primeiras substituições de Chivu, veio o 3-0 de Zielinski, também muito inspirado, com um forte chute de esquerda de longe. O terceiro gol acabou com as pretensões do Feyenoord e calou o De Kuip, enquanto Chivu pôde dar descanso aos jogadores mais utilizados neste período.

A vitória foi convincente sob todos os aspectos: pelo gol não sofrido, pela ótima eficiência ofensiva e pela capacidade de controlar o ritmo da partida. Mas, acima de tudo, é uma resposta clara a quem dizia que a Inter estava em crise e um grande impulso na classificação. Agora, à espera dos jogos programados para amanhã, quarta-feira, 4 de novembro, a Inter sobe para o 14º lugar, em plena zona de playoffs, com 8 pontos e a dois pontos do Bayern de Munique, 8º colocado e último entre os clubes que, neste momento, avançariam às oitavas de final. 

FEYENOORD-INTER 0-3

GOLS: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)

  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    66' GOL ANULADO - Bela jogada da Inter com a bola no chão: Bonny faz o pivô para Spence na área, que dá um passe em profundidade para Dimarco. Ele cruza rasteiro para Pio Esposito completar no meio, mas o assistente assinala impedimento em campo e anula o gol. Após uma longa revisão, o VAR confirma a posição irregular, por pouco e apenas pelo ombro.

    54' GOL - Após cobrança de lateral, Barella abre para Zielinski, que recebe a bola pouco à frente do círculo central. Ele avança até a entrada da área, supera Zechiel na arrancada e bate Ernst com um chute forte de esquerda no canto mais próximo.

    48' CHANCE - Spence recebe a bola na entrada da área, parte para cima do marcador, ajeita para a direita e finaliza. Ernst defende e manda para escanteio.

    45' - Zielinski conduz a bola até o campo de ataque e arrisca mais uma finalização na partida, desta vez de esquerda. Ernst salta e desvia.

    43' CHANCE - Passe em profundidade para Ferri, que erra o domínio sozinho diante de Martinez, mas acaba dando uma assistência involuntária para Read, que chegava. Ele bate de primeira com a direita, mas manda por cima.

    38' CHANCE - Barella amortece de primeira uma bola pelo alto para Zielniski, que se livra da marcação na entrada da área com uma finta de corpo e finaliza para fora, por pouco.

    34' GOL - Dimarco toca para Barella, e a Inter consegue inverter a jogada para Spence, na direita. O inglês entra na área e tenta um cruzamento que desvia e sobe na direção da segunda trave. Pio Esposito aparece por ali e cabeceia para o gol com a ajuda do travessão.

    30' CHANCE - Moussa passa por Dimarco como se ele fosse um cone dentro da área e avança até a linha de fundo, obrigando Martinez a sair por baixo. O jogador tenta encobri-lo, mas o goleiro espanhol faz uma grande defesa.

    19' SUSTO PARA A INTER - Lançamento longo do Feyenoord. Akanji e Josep Martinez não se entendem, e o zagueiro afasta mal a bola, tirando-a do goleiro, que havia saído bem longe do gol. No fim, Ezechiel erra o domínio na área e permite que Martinez intervenha e defenda.

    18' O goleiro Ernst erra a saída de bola com os pés e permite que a Inter recupere a posse dentro da área. Depois de um bate-rebate, Thuram finaliza, mas o próprio Ernst defende.

    14' CHANCE - Spence chega à linha de fundo pela direita, mas coloca força demais no cruzamento, que vai parar diretamente no lado esquerdo, onde aparece Federico Dimarco. O lateral bate de primeira, mas Read desvia para escanteio.

    8' GOL - Bisseck avança ao ataque e primeiro desequilibra Valente, permitindo que Pio Esposito recupere a bola. Depois, resolve por conta própria: bate colocado de esquerda no canto mais distante e supera Ernst.

    3' CARTÃO AMARELO - Hakan Calhanoglu é advertido logo no início após dar um carrinho em Ferri sem atingir a bola. O árbitro Nyberg é rigoroso e mostra o cartão amarelo, sob fortes protestos do turco.

    0' A bola rola às 21h no De Kuip, em Roterdã

    AQUI, INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E O LANCE A LANCE

  • Feyenoord x Inter: ficha técnica

    Feyenoord-Inter 0-3

    Gols: 8' Bisseck (I), 34' Pio Esposito (I), 54' Zielinski (I)

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read (62' Schaken), Kraaijeveld (78' Dejil), Marmol, Lopez (62' Watanabe); Targhalline, Vanhoutte (46' Van Den Elshout), Zechiel; Moussa, Ferri (62' Steijn), Valente.

    Reservas: Kastenmeier, Bossin, Gonçalo Borges, Nelson, Diarra, Van Persie, Slory.

    Técnico: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji (85' Pavard), Carlos Augusto; Diouf, Barella (78' Sucic), Calhanoglu (57' Mkhitaryan), Zielinski (78' Stankovic), Dimarco; Thuram (57' Bonny), Pio Esposito.

    Reservas: Di Gennaro, Provedel, Diouf, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli.

    Técnico: Chivu.

    Árbitro: Nyberg (SVE)

    Advertidos: Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (F)

    Expulsos: -

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