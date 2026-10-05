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cm grafica calhanoglu inter
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Inter recupera Calhanoglu: treino com o grupo, ele estará à disposição contra o Parma

Inter de Milão
H. Calhanoglu
Campeonato Italiano
Inter de Milão x Parma
Parma

O meio-campista turco encerrou o período de reabilitação e está à disposição de Cristian Chivu.

Depois do retorno às atividades de Federico Dimarco e Djed Spence, chegou hoje outra ótima notícia para a Inter e para Cristian Chivu. O técnico romeno poderá, de fato, contar novamente com um dos jogadores mais importantes do elenco que tem à disposição, aquele por quem se empenhou pessoalmente para mantê-lo apesar de um contrato perto do fim, e que é, em todos os sentidos, o farol do meio-campo da Inter: Hakan Calhanoglu.


  • Treino com o grupo

    Segundo o que foi informado por Marco Barzaghi, da Sportmediaset, o meio-campista turco treinou hoje com o restante do elenco e se recuperou 100% do problema nos adutores da coxa direita sofrido logo após a partida da Champions League contra o Real Madrid no último 8 de setembro de 2026.

  • Estará contra o Parma, os 11 prováveis

    Assim, Calhanoglu deve voltar a ser protagonista também no time titular que Cristian Chivu repetirá no retorno da pausa e que verá a Inter em campo no sábado, 10 de outubro, em San Siro, contra o Parma.


    O treinador romeno deve premiar os jogadores com quem pôde trabalhar mais ao longo desta pausa, com Dimarco e Spence devendo ocupar as alas, Carlos Augusto podendo começar como zagueiro pela esquerda, enquanto Marcus Thuram será titular absoluto no ataque. E no meio-campo, Calhanoglu na armação, Jones ao seu lado e Mkhitaryan pedindo passagem.

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