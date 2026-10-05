Assim, Calhanoglu deve voltar a ser protagonista também no time titular que Cristian Chivu repetirá no retorno da pausa e que verá a Inter em campo no sábado, 10 de outubro, em San Siro, contra o Parma.





O treinador romeno deve premiar os jogadores com quem pôde trabalhar mais ao longo desta pausa, com Dimarco e Spence devendo ocupar as alas, Carlos Augusto podendo começar como zagueiro pela esquerda, enquanto Marcus Thuram será titular absoluto no ataque. E no meio-campo, Calhanoglu na armação, Jones ao seu lado e Mkhitaryan pedindo passagem.