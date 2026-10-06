A Inter estuda as contratações de Anguissa e Kovacic sem custos de transferência

E então é preciso ficar de olho naqueles jogadores cujo contrato vai se encerrar em 30 de junho de 2027 e que, consequentemente, já a partir de janeiro poderiam assinar um pré-contrato para se vincular a um novo clube.

Segundo o Tuttosport, há tempos a Inter acompanha o desenrolar das negociações entre Frank Zambo-Anguissa e o Napoli por uma renovação que não avança. A saída é o caminho mais provável, com o Milan também tendo demonstrado interesse nestes dias de pausa. O camaronês agrada por ter características completamente diferentes em relação aos meio-campistas que já estão em Milão.





O outro nome, por sua vez, é o de um potencial retorno à Inter, já que em junho também vai expirar o vínculo de Mateo Kovacic com o Manchester City. Para o croata, seria como fechar um ciclo depois de ter vencido tudo pela Europa, e ele foi oferecido, mas hoje teria características mais parecidas com as de Sucic e Zielinski.