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Ao VivoIngressos
cm anguissa kovacic inter
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Inter estuda as contratações de Anguissa e Kovacic sem custos de transferência

Inter de Milão
Napoli
Manchester City
M. Kovacic
A. Zambo Anguissa

Não só Bernabé: outros dois jogadores em fim de contrato também foram oferecidos à Inter.

A Inter já olha para o futuro com uma estratégia de mercado que, salvo surpresas e mudanças de rumo, já identificou as posições e os setores nos quais investir o orçamento mais importante que estará à disposição do novo diretor esportivo Dario Baccin.

A grande contratação deve ser direcionada para a defesa, o ataque será reforçado e a vontade da Inter também é a de incluir no elenco um meio-campista que, porém, tenha impacto econômico baixíssimo do lado da amortização e, se possível, também em salário. E entre os nomes que o dirigente está começando a avaliar há dois perfis em fim de contrato em junho que já foram oferecidos.


  • No lugar de Çalhanoglu?

    A sensação, segundo o Tuttosport, é de que no fim do ano haverá várias saídas no setor, como a de Henrik Mkhitaryan, que neste ano chegou no limite ao último processo de renovação, mas também a de Hakan Calhanoglu, para quem, no momento, há uma distância enorme entre a proposta e a pedida pela renovação. Além disso, não se deve esquecer que também será preciso monitorar a situação de Sucic, Stankovic e Zielinski, seja por minutagem (os dois primeiros), seja por idade e contrato (com vencimento em 2028 no caso do ex-Napoli).

  • Anguissa e Kovacic

    E então é preciso ficar de olho naqueles jogadores cujo contrato vai se encerrar em 30 de junho de 2027 e que, consequentemente, já a partir de janeiro poderiam assinar um pré-contrato para se vincular a um novo clube.

    Segundo o Tuttosport, há tempos a Inter acompanha o desenrolar das negociações entre Frank Zambo-Anguissa e o Napoli por uma renovação que não avança. A saída é o caminho mais provável, com o Milan também tendo demonstrado interesse nestes dias de pausa. O camaronês agrada por ter características completamente diferentes em relação aos meio-campistas que já estão em Milão.


    O outro nome, por sua vez, é o de um potencial retorno à Inter, já que em junho também vai expirar o vínculo de Mateo Kovacic com o Manchester City. Para o croata, seria como fechar um ciclo depois de ter vencido tudo pela Europa, e ele foi oferecido, mas hoje teria características mais parecidas com as de Sucic e Zielinski.

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