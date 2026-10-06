A Inter estuda as contratações de Anguissa e Kovacic sem custos de transferência

A Inter já olha para o futuro com uma estratégia de mercado que, salvo surpresas e mudanças de rumo, já identificou as posições e os setores nos quais investir o orçamento mais importante que estará à disposição do novo diretor esportivo Dario Baccin.
A grande contratação deve ser direcionada para a defesa, o ataque será reforçado e a vontade da Inter também é a de incluir no elenco um meio-campista que, porém, tenha impacto econômico baixíssimo do lado da amortização e, se possível, também em salário. E entre os nomes que o dirigente está começando a avaliar há dois perfis em fim de contrato em junho que já foram oferecidos.