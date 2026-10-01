Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
cm grafica romano cagliari 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

A Inter desafia a Juventus por Romano. Mas também depende de Calhanoglu e Stankovic

Inter de Milão
Mercado da bola
Juventus
A. Romano

Duelo no mercado entre Inter e Juventus pelo talento do Cagliari e da Itália

Alessandro Romano é um dos nomes na linha de frente nos planos da Inter para o meio-campo do futuro. O jogador de 20 anos do Cagliari agrada pelas características e pela perspectiva: seus 185 centímetros garantiriam força física a um setor que pode mudar de cara nas próximas temporadas.


Segundo a La Gazzetta dello Sport, a Inter já começou a se movimentar, sem querer entrar em leilões e preferindo se antecipar à concorrência. Também pesa o precedente com o Cagliari: em 2019, o investimento em Nicolò Barella se transformou em um dos melhores negócios recentes da Inter.

  • Çalhanoglu e Stankovic?

    Muito também vai depender do futuro de Hakan Calhanoglu. O contrato vai até junho de 2027 e a renovação segue possível, mas as condições físicas do turco serão decisivas após uma temporada marcada por lesões. Em caso de dúvidas sobre sua condição, a Inter pode acelerar no mercado. Enquanto isso, também resta definir o futuro de Aleksandar Stankovic, enquanto sobre Romano, destaca o jornal, chegam relatórios positivos tanto pelo potencial técnico quanto pelo comportamento fora de campo. O Cagliari é obrigado a comprá-lo por 6,5 milhões e quer amarrá-lo com um contrato de cinco anos; o valor do passe já superou os 20 milhões.


  • Tem também a Juventus

    Marotta e Baccin observam e preparam o terreno: a Inter quer estar pronta quando chegar o momento certo, até porque a concorrência não falta. A Juventus, em particular, é o outro clube que acompanha com atenção o crescimento exponencial do jogador nascido em 2006 com dupla cidadania italiana e suíça.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Parma crest
Parma
PAR
Campeonato Italiano
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV