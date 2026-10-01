A Inter desafia a Juventus por Romano. Mas também depende de Calhanoglu e Stankovic

Alessandro Romano é um dos nomes na linha de frente nos planos da Inter para o meio-campo do futuro. O jogador de 20 anos do Cagliari agrada pelas características e pela perspectiva: seus 185 centímetros garantiriam força física a um setor que pode mudar de cara nas próximas temporadas.





Segundo a La Gazzetta dello Sport, a Inter já começou a se movimentar, sem querer entrar em leilões e preferindo se antecipar à concorrência. Também pesa o precedente com o Cagliari: em 2019, o investimento em Nicolò Barella se transformou em um dos melhores negócios recentes da Inter.