A comissão técnica também está gerenciando cuidadosamente a carga de trabalho de Bukayo Saka, à medida que o atacante recupera totalmente a forma após um problema no tendão de Aquiles.

Tuchel disse: “Ele parece estar cada vez mais pronto e, com sorte, vai dar o seu melhor; depois, veremos o que vai acontecer. Ele está chegando lá, e há cada vez mais treinos, então ele precisa participar de mais sessões agora. Duas sessões para estar pronto para o Panamá. Não se trata apenas do Bukayo, mas foi bom que ele tenha acumulado alguns minutos em campo. Espero que não haja nenhuma reação adversa e que ele esteja pronto para jogar.”

Após uma atuação apática contra Gana, com apenas quatro chutes a gol, o técnico foi questionado se o ponta do Arsenal possuía a mentalidade necessária para grandes jogos a fim de impulsionar o ataque. Ele acrescentou: “Precisamos disso de todos. Não vou entrar nessa discussão.

“Não é como se o Bukayo voltasse e tudo estivesse resolvido, e não quero colocar esse peso nas costas dele. Ele é um jogador de ponta, é por isso que está conosco. Precisamos desesperadamente dele, assim como de todos os outros jogadores, em sua melhor forma e dando o máximo. Mas todos estão dando o melhor de si, e não é o momento de clamar por nomes individuais para nos ajudar. Ainda estamos em uma boa situação.”