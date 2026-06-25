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A Inglaterra teme que Reece James tenha sofrido uma lesão no tendão da coxa antes do confronto contra o Panamá na Copa do Mundo
Os Três Leões estão de olho no lateral
O dinâmico zagueiro está passando, neste momento, por uma avaliação médica completa após sentir desconforto na sequência do disputadíssimo empate de terça-feira contra Gana. De acordo com o jornal The Telegraph, a comissão técnica está bastante relutante em correr riscos desnecessários, tendo em vista o histórico significativo de lesões musculares do jogador de 26 anos. O contratempo chega em um momento particularmente inoportuno para a comissão técnica, que já havia perdido o lateral-direito reserva Tino Livramento devido a uma lesão na panturrilha que o tirou do torneio antes mesmo da estreia da equipe.
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Tuchel coordena o retorno de Saka
A comissão técnica também está gerenciando cuidadosamente a carga de trabalho de Bukayo Saka, à medida que o atacante recupera totalmente a forma após um problema no tendão de Aquiles.
Tuchel disse: “Ele parece estar cada vez mais pronto e, com sorte, vai dar o seu melhor; depois, veremos o que vai acontecer. Ele está chegando lá, e há cada vez mais treinos, então ele precisa participar de mais sessões agora. Duas sessões para estar pronto para o Panamá. Não se trata apenas do Bukayo, mas foi bom que ele tenha acumulado alguns minutos em campo. Espero que não haja nenhuma reação adversa e que ele esteja pronto para jogar.”
Após uma atuação apática contra Gana, com apenas quatro chutes a gol, o técnico foi questionado se o ponta do Arsenal possuía a mentalidade necessária para grandes jogos a fim de impulsionar o ataque. Ele acrescentou: “Precisamos disso de todos. Não vou entrar nessa discussão.
“Não é como se o Bukayo voltasse e tudo estivesse resolvido, e não quero colocar esse peso nas costas dele. Ele é um jogador de ponta, é por isso que está conosco. Precisamos desesperadamente dele, assim como de todos os outros jogadores, em sua melhor forma e dando o máximo. Mas todos estão dando o melhor de si, e não é o momento de clamar por nomes individuais para nos ajudar. Ainda estamos em uma boa situação.”
Técnico defende uma rotação moderada
Não se espera que o técnico alemão faça mudanças radicais contra o Panamá — uma seleção que a Inglaterra goleou por 6 a 1 na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, mas que já sofreu duas derrotas por 1 a 0 neste torneio.
Embora Nico O’Reilly, do Manchester City, possa voltar a jogar como lateral-esquerdo no lugar de Djed Spence, o técnico defendeu veementemente o equilíbrio estrutural de sua equipe e ressaltou a importância absoluta da continuidade do elenco, após críticas intensas ao fraco desempenho ofensivo contra Gana.
Tuchel afirmou: “Não tenho receio de fazer algumas alterações agora. Alguns jogadores devem entrar em campo, mas talvez a mudança seja mais moderada. Nem sempre é justo simplesmente fazer rodízio e dizer: ‘OK, vamos jogar bem’. Vamos ver. Gosto, por exemplo, dos zagueiros centrais. Eles se deram bem juntos. Gosto do Elliot Anderson; ele deu um passo à frente e teve um bom desempenho, talvez um pouco melhor do que contra a Croácia.
“Criamos meias-chances, criamos cruzamentos e jogadas ensaiadas, mas não conseguimos marcar para mudar o rumo do jogo. Sei que não é fácil assistir a isso. Talvez eu veja de forma diferente da linha lateral, como técnico. Sei o que queríamos e com o que precisávamos ter cuidado.
“Ainda há um longo caminho pela frente e ninguém ganhou uma Copa do Mundo marcando quatro gols por partida e jogando só no ataque. Sempre queremos partir para o ataque e nossa responsabilidade é dar tudo de nós. Tentamos e tentamos, mas às vezes é difícil e não há motivo para ficarmos desanimados.”
- AFP
Ajustes defensivos serão postos à prova
Os líderes do Grupo L terão de enfrentar um desafio físico contra uma seleção centro-americana com uma defesa disciplinada, que sofreu apenas dois gols em todo o torneio. Se James acabar sendo deixado de fora da escalação inicial, Ezri Konsa poderia passar da zaga para a lateral, enquanto Kobbie Mainoo está pronto para substituí-lo no meio-campo caso Declan Rice não esteja em condições de começar a partida. Manter a continuidade tática continua sendo fundamental, já que a equipe busca o máximo de pontos para garantir com folga a liderança do grupo.