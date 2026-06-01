A Inglaterra contratou Thomas Tuchel para conquistar a Copa do Mundo de 2026 - qualquer resultado inferior a isso deve ser considerado um fracasso

Tuchel começou a trabalhar a sério em março de 2025, e não há como negar que a campanha de qualificação para a Copa do Mundo que ele comandou foi extremamente impressionante; a Inglaterra terminou em primeiro lugar em um grupo que contava com Sérvia, Albânia, Letônia e Andorra, com um recorde de oito vitórias em oito jogos e, surpreendentemente, sem sofrer um único gol.

Havia também sinais de um estilo de jogo coeso, com Elliot Anderson e Morgan Rogers emergindo como peças-chave no sistema inovador, fluido e baseado na posse de bola do técnico.

Seria de se esperar, então, que eles fossem uma das seleções mais temidas na competição principal da FIFA neste verão. Mas, na verdade, ninguém sabe ao certo o que esperar da renovada seleção inglesa quando o torneio começar, em 11 de junho.

Isso se deve principalmente a alguns resultados preocupantes em amistosos contra o tipo de adversário que eles podem esperar enfrentar nas fases eliminatórias ampliadas do torneio reformulado; em junho de 2025, os jogadores de Tuchel foram derrotados de forma contundente pela potência africana Senegal em uma péssima exibição no City Ground, do Nottingham Forest, antes de uma decepcionante pausa internacional em março, na qual empataram com o Uruguai e sofreram uma feia derrota para o Japão no último jogo antes de o técnico definir sua seleção definitiva para a Copa do Mundo.

A Inglaterra também ainda não enfrentou nenhum outro país entre os 10 primeiros do ranking mundial da FIFA sob o comando de Tuchel, e não o fará antes do início do evento principal, já que tem apenas amistosos pré-torneio contra a Nova Zelândia e a Costa Rica agendados assim que chegar aos Estados Unidos.

Senegal, Uruguai e Japão são as únicas seleções do top 20 contra as quais jogaram, e os Três Leões não conseguiram nenhuma vitória nesses confrontos.