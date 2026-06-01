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Thomas Tuchel England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

A Inglaterra contratou Thomas Tuchel para conquistar a Copa do Mundo de 2026 - qualquer resultado inferior a isso deve ser considerado um fracasso

Opinion
Inglaterra
T. Tuchel
Copa do Mundo
Especiais e Opinião

Quando Thomas Tuchel foi contratado como novo técnico da Inglaterra em outubro de 2024, recebeu uma missão simples: vencer a Copa do Mundo de 2026. Cerca de 20 meses depois, o torneio se aproxima a passos largos, e a confirmação da escalação dos Três Leões deixou clara a difícil tarefa que o técnico alemão terá pela frente ao chegar à América do Norte.

A Inglaterra pode figurar entre as favoritas à Copa do Mundo após uma campanha de qualificação impecável, mas, na verdade, ainda é uma incógnita sob o comando de seu técnico relativamente novo, mesmo com a contagem regressiva para o início do principal evento da FIFA.

Tuchel, porém, está claramente determinado a fazer as coisas à sua maneira, mantendo-se fiel à sua afirmação inicial de que não temia tomar decisões impopulares ao anunciar uma das seleções mais polêmicas de todos os tempos, com uma série de grandes nomes deixados de fora.

A convicção do técnico é que este é o grupo capaz de pôr fim aos agonizantes 60 anos de sofrimento da Inglaterra no futebol masculino — mas qualquer resultado abaixo disso deve ser considerado um fracasso.

  • Thomas Tuchel Announced As New England ManagerGetty Images Sport

    "Foco exclusivo"

    Desde o início, a Federação Inglesa de Futebol (FA) não escondeu que Tuchel foi contratado com o único objetivo de conquistar a Copa do Mundo de 2026 — embora seu contrato tenha agora sido prorrogado até o final da Euro 2028, que será disputada em casa —, arriscando-se mais uma vez a ser acusada de arrogância e presunção na arena internacional.

    O contrato original de 18 meses do ex-técnico do Chelsea, significativamente, ia até o fim do torneio e nada mais, refletindo a determinação (e o desespero) da Inglaterra em se concentrar exclusivamente em ir um passo além do que conseguiu com Sir Gareth Southgate no comando e encerrar a dolorosa espera de seis décadas por um troféu importante.

    Após a nomeação de Tuchel em outubro de 2024, o CEO da FA, Mark Bullingham, disse: “Fundamentalmente, queríamos contratar uma equipe técnica que nos desse a melhor chance possível de vencer um grande torneio, e acreditamos que eles farão exatamente isso. Thomas e a equipe têm um foco único em nos dar a melhor chance possível de vencer a Copa do Mundo em 2026.”

    O novo técnico reiterou isso em sua primeira coletiva de imprensa, dizendo: “A meta não é outra senão a maior do futebol mundial.”

    A renovação do contrato ocorreu em fevereiro, após a histórica campanha de classificação dos Três Leões, e quando questionado na época se acreditava que a Inglaterra poderia vencer a Copa do Mundo neste verão, Tuchel reiterou: “Sim, acreditamos, é claro que acreditamos. Sabemos como é difícil e, claro, alguns outros países também acreditarão, mas acreditamos que podemos desempenhar um papel importante e vamos lutar por isso.”

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Uma incógnita

    Tuchel começou a trabalhar a sério em março de 2025, e não há como negar que a campanha de qualificação para a Copa do Mundo que ele comandou foi extremamente impressionante; a Inglaterra terminou em primeiro lugar em um grupo que contava com Sérvia, Albânia, Letônia e Andorra, com um recorde de oito vitórias em oito jogos e, surpreendentemente, sem sofrer um único gol.

    Havia também sinais de um estilo de jogo coeso, com Elliot Anderson e Morgan Rogers emergindo como peças-chave no sistema inovador, fluido e baseado na posse de bola do técnico.

    Seria de se esperar, então, que eles fossem uma das seleções mais temidas na competição principal da FIFA neste verão. Mas, na verdade, ninguém sabe ao certo o que esperar da renovada seleção inglesa quando o torneio começar, em 11 de junho.

    Isso se deve principalmente a alguns resultados preocupantes em amistosos contra o tipo de adversário que eles podem esperar enfrentar nas fases eliminatórias ampliadas do torneio reformulado; em junho de 2025, os jogadores de Tuchel foram derrotados de forma contundente pela potência africana Senegal em uma péssima exibição no City Ground, do Nottingham Forest, antes de uma decepcionante pausa internacional em março, na qual empataram com o Uruguai e sofreram uma feia derrota para o Japão no último jogo antes de o técnico definir sua seleção definitiva para a Copa do Mundo.

    A Inglaterra também ainda não enfrentou nenhum outro país entre os 10 primeiros do ranking mundial da FIFA sob o comando de Tuchel, e não o fará antes do início do evento principal, já que tem apenas amistosos pré-torneio contra a Nova Zelândia e a Costa Rica agendados assim que chegar aos Estados Unidos.

    Senegal, Uruguai e Japão são as únicas seleções do top 20 contra as quais jogaram, e os Três Leões não conseguiram nenhuma vitória nesses confrontos.

  • Cole Palmer England 2026Getty

    Criar problemas para si mesmo

    Esses resultados e atuações em março parecem ter sido a gota d’água para Tuchel, que tomou decisões extremamente polêmicas e drásticas ao definir sua lista final de 26 jogadores, já que muitos dos que participaram dos jogos contra o Uruguai e o Japão foram inesperadamente cortados.

    A lista de ausentes inclui, notavelmente, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Cole Palmer, Phil Foden e Morgan Gibbs-White, enquanto nomes como Dan Burn, Jarell Quansah, Djed Spence, Jordan Henderson e Ivan Toney foram convocados, provocando uma reação negativa significativa na mídia e na internet, já que muitos torcedores ficaram incrédulos com algumas das decisões de seleção.

    Não há dúvida de que Tuchel está assumindo um risco enorme ao deixar de fora uma série de estrelas com potencial de causar impacto; Maguire tem experiência em torneios e pode fazer a diferença nas duas áreas, Alexander-Arnold e Wharton poderiam ser especialistas em furar a defesa contra um bloqueio baixo, enquanto Palmer, Foden e Gibbs-White têm a capacidade de surgir com um momento decisivo no ataque — o primeiro, em particular, provou isso na Euro 2024, com uma assistência na semifinal e um gol na final.

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    Preocupações com a profundidade

    No que diz respeito aos jogadores convocados para a viagem à América do Norte, há sérias preocupações quanto à aparente falta de profundidade do elenco, tendo em vista as ausências.

    É difícil argumentar que Tuchel não tenha escalado o time titular mais forte possível, mas muitos céticos estarão se perguntando de onde virá o impacto nas situações difíceis em que tantas vezes nos encontramos em torneios de futebol.

    O banco da Inglaterra provavelmente será composto por dois goleiros, Tino Livramento, Spence, John Stones, Burn, Quansah, Kobbie Mainoo, Henderson, Jude Bellingham ou Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Noni Madueke, Toney e Ollie Watkins.

    A dura realidade é que apenas alguns desses nomes inspiram confiança de que poderão fazer a diferença nesses momentos cruciais, enquanto muitos carecem de experiência em torneios. Se as coisas derem errado para a Inglaterra na América do Norte, os críticos imediatamente apontarão a seleção do elenco como o momento em que tudo começou a dar errado.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    "São as equipes que ganham campeonatos"

    Para ser justo, Tuchel deixou claro desde o início que não tinha medo de tomar decisões impopulares e polêmicas, e manteve-se firme em sua escolha de elenco diante das críticas.

    “Desde o primeiro dia, deixamos claro que estávamos tentando montar a melhor equipe possível, o que não significa necessariamente os 26 jogadores mais talentosos”, disse ele em uma coletiva de imprensa após a divulgação oficial do elenco. “São as equipes que ganham campeonatos — e o que estamos tentando alcançar só pode ser alcançado como equipe. Temos jogadores preparados e comprometidos com a ideia de espírito de equipe e de não serem egoístas.

    “Temos especialistas para diferentes cenários — quando estamos na frente, quando precisamos virar o jogo. Sempre dissemos que queremos ser uma equipe forte nas jogadas ensaiadas, por isso temos especialistas para isso; e queremos ser uma equipe forte nos pênaltis, temos especialistas para isso.”

    Mais tarde, ele acrescentou: "Trata-se de construir uma irmandade e uma certa energia, para que possamos transmitir isso aos nossos torcedores. Quando conseguirmos isso, tudo será possível. Vamos tentar vencer este torneio."

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-CHELSEA-TROPHYAFP

    Especialista em copas

    No entanto, quando o alvoroço em torno do polêmico elenco de Tuchel se acalmar, o que vai importar são os resultados — e este é um técnico com um histórico comprovado de conquistas, especialmente em competições de copa.

    No Borussia Dortmund, ele levou o time à final da DFB-Pokal em cada uma das duas temporadas no comando, encerrando uma espera de cinco anos por um título importante na segunda tentativa, em 2017, quando o BVB derrotou o Eintracht Frankfurt em Berlim.

    O técnico alemão conquistaria então a Coupe de France em sua segunda temporada no Paris Saint-Germain, embora essa seja uma conquista um pouco menos impressionante, dado o domínio do clube no campeonato nacional. Ele também levou o clube à sua primeira final da Liga dos Campeões em 2020, onde o PSG sofreu uma derrota por uma diferença mínima para o Bayern de Munique.

    Durante sua passagem pelo Chelsea, Tuchel mais uma vez demonstrou sua aptidão para as competições de copa, levando os Blues a quatro finais das cinco copas em que comandou o clube. O auge foi, naturalmente, levar um time sem favoritismo ao segundo título da Liga dos Campeões em 2021, arquitetando a vitória sobre o Manchester City de Pep Guardiola na final. Isso aconteceu duas semanas depois de o Chelsea ter sido derrotado pelo Leicester City na final da FA Cup, e o time acabaria perdendo de forma agonizante as finais da FA Cup e da Carabao Cup de 2022 para o Liverpool nos pênaltis.

    Isso, é claro, sem levar em conta seus sucessos no campeonato, que incluem títulos na França e na Alemanha, embora o Bayern tenha conquistado o título por pouco em 2023, após o Dortmund ter desmoronado de forma infame na última rodada.

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    "Construam uma irmandade, joguem com coragem"

    Tendo reconhecido que a atual geração de jogadores ingleses é capaz de pôr fim à longa, longa espera por um título importante, a FA estava claramente determinada a nomear alguém que pudesse levá-los à vitória, e Tuchel é, sem dúvida, um dos poucos treinadores de elite capazes de cumprir essa missão, ao enfrentar o maior desafio de sua carreira como técnico até o momento.

    A Inglaterra pode ser uma incógnita, mas qualquer resultado que não seja o cumprimento de sua meta original de conquistar a Copa do Mundo deve ser considerado um fracasso — e a tarefa em questão parece ainda mais assustadora, considerando os jogadores que foram selecionados e aqueles que foram preteridos. Mas se o mantra de Tuchel de “time acima de talento” der frutos, poucos questionarão o julgamento do técnico.

    Questionado sobre o que é necessário para sair vitorioso na América do Norte, Tuchel disse recentemente: “Precisamos de um pouco de sorte. Precisamos acertar na seleção. Manter a saúde. Aproveitar o momento. Construir uma irmandade. Jogar com coragem, com fome. E aproveitar os momentos especiais.

    “Quando chegarmos, espero que cheguemos, à fase de mata-mata, será uma questão de detalhes. Não será possível sem nervos de aço. Nem tudo está em nossas mãos, mas é bom ter o objetivo declarado.”

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