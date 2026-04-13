A indecisão de Fleck... Rashford entre a genialidade no gol e a frieza nos momentos decisivos

A incerteza sobre a participação de Marcus Rashford, estrela do Barcelona, como titular na partida de amanhã, terça-feira, contra o Atlético de Madrid, na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, vai aumentando.

O Barcelona havia perdido a partida de ida em casa por 2 a 0, o que coloca o time catalão sob grande pressão.

E a pergunta que se impõe agora é: o técnico Hans Flick dará sua confiança a Rashford como titular? Ou será que o "humor" técnico o levará ao banco de reservas?

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