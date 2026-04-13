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Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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A indecisão de Fleck... Rashford entre a genialidade no gol e a frieza nos momentos decisivos

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
Liga dos Campeões
M. Rashford
Manchester United
H. Flick
Espanha
England

A incerteza sobre a participação de Marcus Rashford, estrela do Barcelona, como titular na partida de amanhã, terça-feira, contra o Atlético de Madrid, na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, vai aumentando.

O Barcelona havia perdido a partida de ida em casa por 2 a 0, o que coloca o time catalão sob grande pressão.

E a pergunta que se impõe agora é: o técnico Hans Flick dará sua confiança a Rashford como titular? Ou será que o "humor" técnico o levará ao banco de reservas?

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  • راشفوردGetty Images Sport

    As duas faces da mesma moeda: magia e perda

    O jornal "AS" publicou uma reportagem que destaca o desempenho contraditório de Rashford no time catalão.

    O jogador inglês faz você torcer por ele quando lança seus chutes imparáveis, como seu último gol na goleada contra o Espanyol ou suas cobranças de falta espetaculares, mas também é o jogador que irrita a torcida quando se transforma em uma máquina de desperdiçar chances fáceis, como aconteceu em seus últimos confrontos individuais contra Dimitrovic e Musso.

    E o mais preocupante não é apenas o desperdício de oportunidades, mas a falta de garra em momentos críticos, como na final da Supercopa da Espanha, quando ele desistiu de perseguir um jogador do Real Madrid, deixando seus companheiros gritando — cenas que levantam dúvidas sobre o grau de seu envolvimento mental no projeto de Flick.

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  • ماركوس راشفوردGetty Images Sport

    Sucesso digital e impacto ausente

    Para ser justo, Rashford alcançou seu principal objetivo de relançar a carreira desde que chegou ao Barcelona no verão de 2025, marcando 12 gols e dando 13 assistências em 41 partidas.

    Ninguém supera Rashford em contribuições para gols, a não ser o trio temível formado por Raphinha, Lamine Yamal e Fermin López.

    Apesar desses números, há uma “armadilha” oculta: a maioria dos gols e passes de Rashford não teve impacto direto na mudança dos resultados das partidas importantes, com exceção de raros momentos, como se lhe faltasse pragmatismo nos momentos em que a equipe mais precisa dele.

  • راشفورد أمام نيوكاسلGetty Images Sport

    A revolução no meio-campo e as difíceis decisões de Flick

    O desempenho impressionante de Gavi, a excelente forma física de Dani Olmo e Ferran López, e o retorno de Frenkie de Jong são fatores que pressionam Flick a alterar seu esquema tático.

    Não há dúvida de que a aposta em quatro jogadores no meio-campo pode dar ao Barcelona maior controle e solidez defensiva, mas isso significará inevitavelmente sacrificar Rashford e direcionar toda a atenção para a ala direita liderada por Yamal, o que pode fazer com que a equipe perca o equilíbrio ofensivo na ala esquerda.

    Flick demonstrou, mais de uma vez, sua confiança em Rashford, especialmente com a ausência de Rafeinha, mas a noite no Metropolitano é diferente de tudo o que veio antes; ou o inglês confirma que é um jogador para grandes ocasiões e merece ficar, ou se vê de volta a Manchester, após o término de seu empréstimo ao Barça.

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