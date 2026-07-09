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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A França avança para a semifinal; Mbappé e Dembelé eliminam o Marrocos: agora, Espanha ou Bélgica

França x Marrocos
Copa do Mundo
França
Marrocos

Acompanhe conosco AO VIVO as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Quartas de final da Copa do Mundo de 2026

França x Marrocos 2 a 0

Gols: 60' Mbappé (F), 66' Dembélé (F)



Um confronto que nunca será apenas futebol. A França de Didier Deschamps, uma das favoritas ao título, vence por 2 a 0 e elimina, às 22h no Gilette Stadium de Foxborough, o Marrocos de Mohamed Ouahbi, na primeira partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 — uma repetição da semifinal disputada no Catar há quatro anos e vencida pelos Bleus com o mesmo placar: quem decide a partida é, como sempre, Mbappé, que primeiro vê seu pênalti defendido, mas depois arranja um chute com efeito espetacular, que vale o 1 a 0 e seu vigésimo gol em vinte partidas na Copa do Mundo, além de ser seu oitavo gol neste torneio, assim como Messi, e Dembelé, com um chute rasteiro que marca seu quinto gol na competição. Os franceses foram muito fortes, dominando de ponta a ponta contra um Marrocos excessivamente defensivo e mantido vivo por Bono, em uma partida rica em significados culturais e não apenas, já que vários jogadores do Marrocos nasceram na França, mas, acima de tudo, que vale a semifinal, marcada para terça-feira, 14 de julho, contra o vencedor do jogo Espanha x Bélgica.



  • OS GOLS E OS MOMENTOS MAIS DESTACADOS:

    88' – Barcola avança pela esquerda e chuta; Bono defende.


    84' – Marrocos tenta a sorte: cabeçada de El Aynaoui após escanteio, mas a bola passa por cima de Maignan.


    73' – Perigo para a França: Upamecano faz um lançamento ruim e quase engana Maignan, mandando a bola para escanteio.


    66' - A FRANÇA DUPLICA A VANTAGEM, DEMBELE'! Desta vez, Mbappé serve o companheiro e tira dois adversários da jogada; chute de direita cirúrgico da entrada da área e 2 a 0, com o quinto gol do atacante do PSG.


    60' – A FRANÇA ABRE O PLACAR, MBAPPÉ EM GRANDE ESTILO! Após o pênalti perdido, o número 10 aproveita a recuperação de bola de Rabiot e o passe de Doue para soltar um chute de direita com efeito da entrada da área e vencer Bono. Oitavo gol na Copa do Mundo, igualando Messi, 20º gol em 20 partidas na Copa do Mundo.


    56' – Jogada magnífica de Olise, que rouba a bola e avança, depois serve Mbappé em campo aberto: chute alto do número 10 cara a cara com Bono, mas ele estava em impedimento.


    54' – Dembelé serve Doue, que chuta no meio, mas Bono está lá.


    45'+2' – TRAVESA DE DIGNE! Chute esplêndido de fora da área do lateral ex-Roma, que com o pé esquerdo quase marca: a bola bate no habitual Bono e vai acertar na trave superior.


    35' – Mais uma vez Bono, grande defesa contra Doue, que havia se livrado da marcação e chutou com o pé direito, logo ao entrar na área: o goleiro do Marrocos, grande protagonista até agora, defende.


    32' Dembelé volta ao campo e tenta um chute de esquerda com efeito, mas a bola sai.


    28' - MBAPPE' ERRA O PÊNALTI, BONO DEFENDE! Chute raso à esquerda do goleiro marroquino, que se estica e defende, bloqueando a bola. O número 10 fica furioso com a demora excessiva após a revisão do VAR.


    27' – PÊNALTI PARA A FRANÇA! Erro de Hakimi, que perde a bola; a França parte para o contra-ataque com o capitão avançando para dentro da área, tentando um drible e sendo derrubado por Mazraoui com uma entrada deslizante. O árbitro marca o pênalti.


    4' – Mais uma vez a França, que chance! A bola vai para o segundo poste, Upamecano cabeceia e Bono, desta vez, faz uma grande defesa, salvando o resultado.


    3' - Mbappé logo de cara! Ótimo chute de direita do capitão francês, defendido por Bono.

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  • O PLACAR:

    França x Marrocos 2 a 0

    Gols: 60' Mbappé (F), 66' Dembelé (f)


    França (4-2-3-1): Maignan; Koundé (substituído por Gusto aos 87'), Upamecano, Saliba, Digne; Koné (substituído por Zaire-Emery aos 70'), Rabiot; Dembélé, Olise, Doue (substituído por Barcola aos 78'); Mbappé (a partir dos 78' Mateta). Técnico: Didier Deschamps.


    Marrocos (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah Eddine (a partir dos 74' EL Ouahdi); Bouaddi (a partir dos 62' Amrabat), El Aynaoui; Talbi (a partir dos 85' Sbai), Ounahi, El Khannouss (a partir dos 62' Rahimi); Brahim Diaz (a partir dos 74' Yassine). Técnico: Ouahbi


    Avisados: Diop (M)

    Expulsos: -

    Assistência: Doue (F)

    Árbitro: Tello (ARG)

    Notas: Mbappé (F) perde pênalti aos 28'

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