A França avança para a semifinal; Mbappé e Dembelé eliminam o Marrocos: agora, Espanha ou Bélgica

88' – Barcola avança pela esquerda e chuta; Bono defende.





84' – Marrocos tenta a sorte: cabeçada de El Aynaoui após escanteio, mas a bola passa por cima de Maignan.





73' – Perigo para a França: Upamecano faz um lançamento ruim e quase engana Maignan, mandando a bola para escanteio.





66' - A FRANÇA DUPLICA A VANTAGEM, DEMBELE'! Desta vez, Mbappé serve o companheiro e tira dois adversários da jogada; chute de direita cirúrgico da entrada da área e 2 a 0, com o quinto gol do atacante do PSG.





60' – A FRANÇA ABRE O PLACAR, MBAPPÉ EM GRANDE ESTILO! Após o pênalti perdido, o número 10 aproveita a recuperação de bola de Rabiot e o passe de Doue para soltar um chute de direita com efeito da entrada da área e vencer Bono. Oitavo gol na Copa do Mundo, igualando Messi, 20º gol em 20 partidas na Copa do Mundo.





56' – Jogada magnífica de Olise, que rouba a bola e avança, depois serve Mbappé em campo aberto: chute alto do número 10 cara a cara com Bono, mas ele estava em impedimento.





54' – Dembelé serve Doue, que chuta no meio, mas Bono está lá.





45'+2' – TRAVESA DE DIGNE! Chute esplêndido de fora da área do lateral ex-Roma, que com o pé esquerdo quase marca: a bola bate no habitual Bono e vai acertar na trave superior.





35' – Mais uma vez Bono, grande defesa contra Doue, que havia se livrado da marcação e chutou com o pé direito, logo ao entrar na área: o goleiro do Marrocos, grande protagonista até agora, defende.





32' – Dembelé volta ao campo e tenta um chute de esquerda com efeito, mas a bola sai.





28' - MBAPPE' ERRA O PÊNALTI, BONO DEFENDE! Chute raso à esquerda do goleiro marroquino, que se estica e defende, bloqueando a bola. O número 10 fica furioso com a demora excessiva após a revisão do VAR.





27' – PÊNALTI PARA A FRANÇA! Erro de Hakimi, que perde a bola; a França parte para o contra-ataque com o capitão avançando para dentro da área, tentando um drible e sendo derrubado por Mazraoui com uma entrada deslizante. O árbitro marca o pênalti.





4' – Mais uma vez a França, que chance! A bola vai para o segundo poste, Upamecano cabeceia e Bono, desta vez, faz uma grande defesa, salvando o resultado.





3' - Mbappé logo de cara! Ótimo chute de direita do capitão francês, defendido por Bono.