A França avança para a semifinal; Mbappé e Dembelé eliminam o Marrocos: agora, Espanha ou Bélgica

Quartas de final da Copa do Mundo de 2026
França x Marrocos 2 a 0
Gols: 60' Mbappé (F), 66' Dembélé (F)
Um confronto que nunca será apenas futebol. A França de Didier Deschamps, uma das favoritas ao título, vence por 2 a 0 e elimina, às 22h no Gilette Stadium de Foxborough, o Marrocos de Mohamed Ouahbi, na primeira partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 — uma repetição da semifinal disputada no Catar há quatro anos e vencida pelos Bleus com o mesmo placar: quem decide a partida é, como sempre, Mbappé, que primeiro vê seu pênalti defendido, mas depois arranja um chute com efeito espetacular, que vale o 1 a 0 e seu vigésimo gol em vinte partidas na Copa do Mundo, além de ser seu oitavo gol neste torneio, assim como Messi, e Dembelé, com um chute rasteiro que marca seu quinto gol na competição. Os franceses foram muito fortes, dominando de ponta a ponta contra um Marrocos excessivamente defensivo e mantido vivo por Bono, em uma partida rica em significados culturais e não apenas, já que vários jogadores do Marrocos nasceram na França, mas, acima de tudo, que vale a semifinal, marcada para terça-feira, 14 de julho, contra o vencedor do jogo Espanha x Bélgica.