A Fiorentina volta a vencer: 4 a 2 sobre o Sassuolo! Para Aquilani, é a quarta derrota seguida

Em uma partida cheia de altos e baixos, arrancadas e mudanças de direção, a Fiorentina venceu o Sassuolo por 4 a 2 fora de casa, no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, e voltou a subir na tabela, encerrando uma fase negativa que havia levado o time de Paolo Vanoli à zona de rebaixamento. Quem atravessa uma fase ruim é Alberto Aquilani, que chegou à quarta derrota consecutiva e agora está apenas +3 pontos acima da zona de rebaixamento, assim como a Fiorentina.
A partida, marcada por erros individuais dos dois lados, foi aberta pelo Sassuolo com o primeiro gol de Armand Laurienté. No fim do primeiro tempo, veio o empate, com Mateo Pellegrino também desencantando. Na etapa final, Njie marcou seu segundo gol consecutivo (depois de dar a assistência para o 1 a 1) antes de se machucar. Mas a vantagem da Fiorentina durou pouco: Laurienté marcou novamente e deixou tudo igual. Quando a partida parecia caminhar para um empate útil para ambos, as substituições de Vanoli mudaram o jogo. A entrada de Goncalves deu início às jogadas do gol de Mastantuono, que fez 3 a 2, e do gol de Valdepenas, que fechou o placar em 4 a 2.
SASSUOLO-FIORENTINA 2-4
GOLS: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)