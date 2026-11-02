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US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Fiorentina volta a vencer: 4 a 2 sobre o Sassuolo! Para Aquilani, é a quarta derrota seguida

Sassuolo
Fiorentina
Campeonato Italiano
Sassuolo x Fiorentina

A Fiorentina volta a vencer e alcança justamente o Sassuolo na tabela.

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Em uma partida cheia de altos e baixos, arrancadas e mudanças de direção, a Fiorentina venceu o Sassuolo por 4 a 2 fora de casa, no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, e voltou a subir na tabela, encerrando uma fase negativa que havia levado o time de Paolo Vanoli à zona de rebaixamento. Quem atravessa uma fase ruim é Alberto Aquilani, que chegou à quarta derrota consecutiva e agora está apenas +3 pontos acima da zona de rebaixamento, assim como a Fiorentina.

A partida, marcada por erros individuais dos dois lados, foi aberta pelo Sassuolo com o primeiro gol de Armand Laurienté. No fim do primeiro tempo, veio o empate, com Mateo Pellegrino também desencantando. Na etapa final, Njie marcou seu segundo gol consecutivo (depois de dar a assistência para o 1 a 1) antes de se machucar. Mas a vantagem da Fiorentina durou pouco: Laurienté marcou novamente e deixou tudo igual. Quando a partida parecia caminhar para um empate útil para ambos, as substituições de Vanoli mudaram o jogo. A entrada de Goncalves deu início às jogadas do gol de Mastantuono, que fez 3 a 2, e do gol de Valdepenas, que fechou o placar em 4 a 2.

SASSUOLO-FIORENTINA 2-4

GOLS: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)

  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    93' GOL - Com o Sassuolo lançado ao ataque, chega o 4 a 2 da Fiorentina. Goncalves dispara pelo meio e enfia a bola para Ndour, que cruza para o meio da área e encontra Valdepenas para completar para o gol.

    79' GOL - Goncalves recebe de Joao Mario e dá a assistência para Mastantuono, que marca de primeira e volta a balançar as redes.

    67' GOL - Mais uma bola enfiada para Laurienté, que escorrega no contato com Jimenez, mas, mesmo caindo, consegue superar o lateral da Fiorentina. Ele domina já ajeitando para finalizar e solta um chute forte de direita no canto oposto para fazer 2 a 2. O VAR faz uma longa checagem por um possível toque de mão, mas o gol é confirmado.

    62' CHANCE - Mastantuono dispara pelo meio após mais uma perda de bola perigosa do Sassuolo e arrisca um chute cruzado de esquerda, pressionado por Idzes. A finalização, forte e levemente desviada, parece ir para o cantinho, mas Turati se estica e espalma para escanteio.

    50' GOL - Segundo gol consecutivo de Njie, que corta da esquerda para o meio, mira e supera Turati com um chute colocado de direita no canto oposto.

    45+2' GOL - Depois de 20 minutos de marasmo, o jogo esquenta na última jogada de ataque do primeiro tempo. Após um bate-rebate na área, Njie consegue recuperar e trabalhar uma bola difícil pelo lado esquerdo da área antes de cruzar para o meio. Pellegrino usa o corpo para se livrar de Candé e, em um instante, se ajeita para bater Turati no canto baixo.

    25' GOL - Viery perde a bola em um lance perigoso, Esposito recupera e imediatamente lança Laurienté. Ele arranca no limite do impedimento, fica cara a cara com De Gea, que não reage tão rápido na saída, e bate rasteiro de direita entre as pernas do goleiro para colocar o Sassuolo na frente.

    5' CHANCE - Jimenez lança Mastantuono em profundidade e, cara a cara com Turati, ele cruza demais a finalização e manda por pouco para fora.

    0' A bola rola no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, a partir das 18h30.

    AQUI, TODAS AS INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E A NARRAÇÃO MINUTO A MINUTO

  • SASSUOLO X FIORENTINA: FICHA TÉCNICA

    Sassuolo-Fiorentina 2-4

    Gols: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz (77' Cinquegrano), Idzes, Cande, Doig (77' Obrador); Sulemana (46' Bakola), Matic, Adzic (59' Bowie); Berardi, Esposito (89' Kulla), Laurienté.

    Técnico: Aquilani.

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jiménez, Dragușin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli (63' Oulai), Brescianini (77' Goncalves); Mastantuono (89' Valdepenas), Njie (63' Gnonto); Pellegrino (77' Beto).

    Técnico: Vanoli.

    Árbitro: Marcenaro

    Advertidos: Sulemana, Dragusin, Njie, Kulla

    Expulsos: -

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