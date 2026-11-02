A Fiorentina volta a vencer: 4 a 2 sobre o Sassuolo! Para Aquilani, é a quarta derrota seguida

93' GOL - Com o Sassuolo lançado ao ataque, chega o 4 a 2 da Fiorentina. Goncalves dispara pelo meio e enfia a bola para Ndour, que cruza para o meio da área e encontra Valdepenas para completar para o gol.

79' GOL - Goncalves recebe de Joao Mario e dá a assistência para Mastantuono, que marca de primeira e volta a balançar as redes.

67' GOL - Mais uma bola enfiada para Laurienté, que escorrega no contato com Jimenez, mas, mesmo caindo, consegue superar o lateral da Fiorentina. Ele domina já ajeitando para finalizar e solta um chute forte de direita no canto oposto para fazer 2 a 2. O VAR faz uma longa checagem por um possível toque de mão, mas o gol é confirmado.

62' CHANCE - Mastantuono dispara pelo meio após mais uma perda de bola perigosa do Sassuolo e arrisca um chute cruzado de esquerda, pressionado por Idzes. A finalização, forte e levemente desviada, parece ir para o cantinho, mas Turati se estica e espalma para escanteio.

50' GOL - Segundo gol consecutivo de Njie, que corta da esquerda para o meio, mira e supera Turati com um chute colocado de direita no canto oposto.

45+2' GOL - Depois de 20 minutos de marasmo, o jogo esquenta na última jogada de ataque do primeiro tempo. Após um bate-rebate na área, Njie consegue recuperar e trabalhar uma bola difícil pelo lado esquerdo da área antes de cruzar para o meio. Pellegrino usa o corpo para se livrar de Candé e, em um instante, se ajeita para bater Turati no canto baixo.

25' GOL - Viery perde a bola em um lance perigoso, Esposito recupera e imediatamente lança Laurienté. Ele arranca no limite do impedimento, fica cara a cara com De Gea, que não reage tão rápido na saída, e bate rasteiro de direita entre as pernas do goleiro para colocar o Sassuolo na frente.

5' CHANCE - Jimenez lança Mastantuono em profundidade e, cara a cara com Turati, ele cruza demais a finalização e manda por pouco para fora.

0' A bola rola no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, a partir das 18h30.

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