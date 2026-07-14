A FIFA quebra sua própria regra! Isenção especial para o local da semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina

A FIFA foi obrigada a flexibilizar suas próprias regras de branding antes da semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina no Estádio de Atlanta. Embora o local tenha sido renomeado temporariamente para o torneio, o logotipo da Mercedes-Benz no telhado do estádio permanecerá visível, segundo o jornal The Mirror.

Normalmente, a entidade reguladora exige que todas as marcas comerciais não aprovadas sejam removidas ou cobertas para proteger os patrocinadores oficiais, incluindo os parceiros de mobilidade Hyundai e Kia. No entanto, o tamanho e o design do telhado do estádio impediram que o logotipo fosse ocultado sem causar grandes problemas de engenharia.