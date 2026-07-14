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A FIFA quebra sua própria regra! Isenção especial para o local da semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina
A FIFA abre uma exceção em relação à marca para o estádio de Atlanta
A FIFA foi obrigada a flexibilizar suas próprias regras de branding antes da semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina no Estádio de Atlanta. Embora o local tenha sido renomeado temporariamente para o torneio, o logotipo da Mercedes-Benz no telhado do estádio permanecerá visível, segundo o jornal The Mirror.
Normalmente, a entidade reguladora exige que todas as marcas comerciais não aprovadas sejam removidas ou cobertas para proteger os patrocinadores oficiais, incluindo os parceiros de mobilidade Hyundai e Kia. No entanto, o tamanho e o design do telhado do estádio impediram que o logotipo fosse ocultado sem causar grandes problemas de engenharia.
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Funcionário do estádio explica o desafio
A questão gira em torno do teto retrátil do estádio, que consiste em oito pétalas pesando cerca de 500 toneladas cada e medindo 220 pés de comprimento. A magnitude da estrutura tornou a cobertura do logotipo muito mais complicada do que ocultar a publicidade convencional do estádio. Adam Fullerton, vice-presidente de operações do estádio, explicou brevemente a dimensão do problema no início de 2025, dizendo: “Não está apenas no teto. Está em todas as fachadas do estádio também. E elas não são pequenas. São grandes. Por design.”
As regras comerciais se alinham à realidade da engenharia
A política de estádios “limpos” da FIFA faz parte de seus acordos comerciais com os patrocinadores oficiais do torneio. De acordo com os contratos de sediação, os estádios devem remover ou ocultar publicidade não autorizada dentro e ao redor do local, incluindo identificação comercial visível no espaço aéreo circundante, a menos que a FIFA conceda aprovação por escrito.
Em Atlanta, esses requisitos entraram em conflito com o projeto permanente do estádio. Sem uma maneira segura de cobrir a enorme marca da Mercedes-Benz, a FIFA optou por uma isenção oficial. O teto também permaneceu fechado durante todo o torneio, permitindo que o ar-condicionado mantivesse condições consistentes para jogadores e torcedores.
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A atenção se volta para a semifinal
Com a questão da marca resolvida, a atenção agora se volta para a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina. Apesar do incomum acordo comercial, o Atlanta Stadium será o palco de mais um capítulo de uma das rivalidades mais históricas do futebol internacional, e espera-se que o foco permaneça firmemente nos acontecimentos em campo.
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