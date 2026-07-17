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A FIFA distribuirá anéis de campeão, no estilo da NFL, aos vencedores da Copa do Mundo
Uma mudança histórica nos prêmios da Copa do Mundo
Os vencedores da Copa do Mundo de 2026 receberão, pela primeira vez, anéis de campeão. A FIFA decidiu adotar o costume, amplamente conhecido por estar associado a ligas esportivas americanas como a NFL, a NBA e a MLB.
Embora o icônico troféu da Copa do Mundo e as tradicionais medalhas de ouro continuem sendo o destaque da cerimônia pós-jogo, os novos anéis servirão como uma lembrança permanente e personalizada. A iniciativa reconhece o retorno do torneio à América do Norte, marcando sua primeira edição na região desde 1994.
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Valorizando a tradição esportiva norte-americana
Os anéis de campeão são, há muito tempo, um elemento marcante do cenário esportivo dos Estados Unidos, representando o símbolo máximo do sucesso. Ao adotar essa tradição, a entidade mundial que rege o futebol está valorizando a herança esportiva local dos países anfitriões de 2026. Esses anéis costumam ser altamente personalizados, incrustados com joias e gravados com os nomes individuais dos jogadores.
“Em uma novidade histórica para uma competição da FIFA, os vencedores do torneio também receberão anéis de campeão feitos sob medida, trazendo uma das tradições esportivas americanas mais reconhecidas para o futebol mundial”, dizia um comunicado no site oficial da FIFA.
“Cada anel fará parte de uma edição estritamente limitada a apenas 2.026 peças numeradas individualmente, uma homenagem direta ao próprio torneio. Destas, 30 serão entregues à equipe vencedora, enquanto 1.996 serão disponibilizadas aos torcedores em todo o mundo como um produto oficialmente licenciado, permitindo que os torcedores possuam uma peça única da história da Copa do Mundo da FIFA 2026.
“Um dos lados do anel exibe com orgulho o troféu da Copa do Mundo da FIFA, enquanto o outro será personalizado para refletir a identidade da seleção vencedora. Cada anel será numerado individualmente, feito sob medida e entregue com seu próprio certificado de autenticidade.”
Modernizando o futebol mundial
A entrega dos anéis faz parte da estratégia mais ampla da FIFA para tornar a edição de 2026 a Copa do Mundo mais inovadora da história. Historicamente, as medalhas dos vencedores da Copa do Mundo são muito valorizadas, mas muitas vezes ficam guardadas em coleções particulares. Um anel de campeão oferece aos jogadores um símbolo que pode ser usado no dia a dia, representando sua conquista histórica no cenário mundial.
O comunicado acrescentou: “Imediatamente após a final, o capitão e o técnico da equipe vencedora receberão anéis temporários para comemorar a ocasião. Cada um dos 30 anéis destinados aos vencedores será então personalizado antes de ser oficialmente entregue em uma data posterior, garantindo o ajuste perfeito para toda a vida em homenagem a uma conquista que ressoará pela eternidade.”
- GOAL
Batalha dos pesos pesados em Nova Jersey
No domingo, os olhos do mundo estarão voltados para Nova Jersey, quando a Argentina e a Espanha se enfrentarem. Espera-se que a partida no New York New Jersey Stadium tenha lotação esgotada, com os torcedores ansiosos para ver se Lionel Messi conseguirá conquistar o segundo título mundial consecutivo ou se a nova geração da La Roja conseguirá voltar ao topo do esporte pela primeira vez desde 2010.
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