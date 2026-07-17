A FIFA distribuirá anéis de campeão, no estilo da NFL, aos vencedores da Copa do Mundo

Os anéis de campeão são, há muito tempo, um elemento marcante do cenário esportivo dos Estados Unidos, representando o símbolo máximo do sucesso. Ao adotar essa tradição, a entidade mundial que rege o futebol está valorizando a herança esportiva local dos países anfitriões de 2026. Esses anéis costumam ser altamente personalizados, incrustados com joias e gravados com os nomes individuais dos jogadores.

“Em uma novidade histórica para uma competição da FIFA, os vencedores do torneio também receberão anéis de campeão feitos sob medida, trazendo uma das tradições esportivas americanas mais reconhecidas para o futebol mundial”, dizia um comunicado no site oficial da FIFA.

“Cada anel fará parte de uma edição estritamente limitada a apenas 2.026 peças numeradas individualmente, uma homenagem direta ao próprio torneio. Destas, 30 serão entregues à equipe vencedora, enquanto 1.996 serão disponibilizadas aos torcedores em todo o mundo como um produto oficialmente licenciado, permitindo que os torcedores possuam uma peça única da história da Copa do Mundo da FIFA 2026.

“Um dos lados do anel exibe com orgulho o troféu da Copa do Mundo da FIFA, enquanto o outro será personalizado para refletir a identidade da seleção vencedora. Cada anel será numerado individualmente, feito sob medida e entregue com seu próprio certificado de autenticidade.”