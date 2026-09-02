A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) está trabalhando em um acordo com uma clínica especializada em fertilidade para permitir que as jogadoras da seleção espanhola tenham acesso à criopreservação de óvulos. A iniciativa surge com o objetivo de oferecer às jogadoras uma ferramenta a mais para conciliar carreira esportiva, fertilidade e projeto familiar, levando em conta os tempos biológicos da maternidade e as exigências de uma carreira profissional no mais alto nível.
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A Espanha financiará o congelamento de óvulos das jogadoras da seleção nacional
O apoio de Alexia Putellas
Quem abraçou o projeto foi a atacante do London City Lionesses e duas vezes vencedora da Bola de Ouro, Alexia Putellas: "É um progresso enorme porque a Federação entende que você está servindo o seu país ao ir contra o seu tempo biológico, que você não pode parar e não pode se tornar mãe porque precisa do seu corpo para trabalhar".
Falta um protocolo comum
O tema da maternidade no esporte profissional se tornou cada vez mais central nos últimos anos. Para as atletas, de fato, a possibilidade de preservar a fertilidade pode representar uma ferramenta para adiar uma escolha pessoal sem necessariamente interromper ou antecipar a própria carreira. O eventual acordo da RFEF se encaixaria justamente nesse caminho. Segundo El Paisfalta, porém, um protocolo comum sobre o congelamento de óvulos ou sobre as técnicas de reprodução assistida. Por enquanto, a principal referência internacional é a Agência Mundial Antidoping (WADA), que exige a revisão dos medicamentos utilizados e pode conceder isenções por uso terapêutico. Algumas substâncias utilizadas durante a estimulação ovariana, de fato, são proibidas e exigem uma autorização prévia, enquanto outras podem ser utilizadas sem autorização.
O exemplo do Racing Louisville
A Federação Espanhola não é a primeira a seguir esse caminho. Em 2021, o Racing Louisville, nos Estados Unidos, foi o primeiro clube a chegar a um acordo com uma clínica para esse tipo de tratamento. Além disso, neste ano a UEFA recomendou incluir tratamentos de fertilidade e reprodução nas políticas de trabalho dos diferentes clubes. E o Chelsea anunciou um acordo com uma clínica privada e a criação de um fundo para cobrir as despesas para congelar os óvulos.
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