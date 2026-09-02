A Espanha financiará o congelamento de óvulos das jogadoras da seleção nacional

O tema da maternidade no esporte profissional se tornou cada vez mais central nos últimos anos. Para as atletas, de fato, a possibilidade de preservar a fertilidade pode representar uma ferramenta para adiar uma escolha pessoal sem necessariamente interromper ou antecipar a própria carreira. O eventual acordo da RFEF se encaixaria justamente nesse caminho. Segundo El Paisfalta, porém, um protocolo comum sobre o congelamento de óvulos ou sobre as técnicas de reprodução assistida. Por enquanto, a principal referência internacional é a Agência Mundial Antidoping (WADA), que exige a revisão dos medicamentos utilizados e pode conceder isenções por uso terapêutico. Algumas substâncias utilizadas durante a estimulação ovariana, de fato, são proibidas e exigem uma autorização prévia, enquanto outras podem ser utilizadas sem autorização.



