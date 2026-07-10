A defesa da Espanha é vencida após 650 minutos: De Ketelaere quebra o recorde de Unai Simón

Após 650 minutos sem sofrer gols, a defesa da Espanha finalmente é vencida. Quem interrompe a extraordinária sequência sem gols sofridos das Fúrias Vermelhas é Charles De Ketelaere, que aos 41' do primeiro tempo marca o gol do empate em 1 a 1 com uma cabeçada digna de um verdadeiro centroavante, vencendo Unai Simón pela primeira vez nesta Copa do Mundo.
Assim se encerra uma sequência destinada a entrar para a história da Copa do Mundo. O goleiro espanhol já havia conquistado o recorde absoluto de invencibilidade na competição, superando os 517 minutos de Walter Zenga, estabelecidos na Itália ’90, chegando a 650 minutos sem ter que recolher a bola do fundo da rede. Um recorde destinado a permanecer nos anais da história.