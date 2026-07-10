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Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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A defesa da Espanha é vencida após 650 minutos: De Ketelaere quebra o recorde de Unai Simón

U. Simon
Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo

A sequência da Espanha sem sofrer gols na Copa do Mundo chega ao fim

Após 650 minutos sem sofrer gols, a defesa da Espanha finalmente é vencida. Quem interrompe a extraordinária sequência sem gols sofridos das Fúrias Vermelhas é Charles De Ketelaere, que aos 41' do primeiro tempo marca o gol do empate em 1 a 1 com uma cabeçada digna de um verdadeiro centroavante, vencendo Unai Simón pela primeira vez nesta Copa do Mundo.


Assim se encerra uma sequência destinada a entrar para a história da Copa do Mundo. O goleiro espanhol já havia conquistado o recorde absoluto de invencibilidade na competição, superando os 517 minutos de Walter Zenga, estabelecidos na Itália ’90, chegando a 650 minutos sem ter que recolher a bola do fundo da rede. Um recorde destinado a permanecer nos anais da história.


  • Quem pôs fim à invencibilidade foi De Ketelaere, grande protagonista da Copa do Mundo da Bélgica. Após os dois gols marcados contra os Estados Unidos, o atacante belga marcou seu terceiro gol na competição, confirmando uma forma extraordinária e empatando a partida com uma jogada digna de um artilheiro de área.


    Para a Espanha, termina uma das sequências defensivas mais impressionantes já vistas em uma Copa do Mundo, mas permanece a satisfação de ter escrito uma página da história graças a Unai Simón, novo recordista absoluto da competição. Para a Bélgica, por outro lado, o gol de De Ketelaere garante o empate e reabre completamente a disputa antes do intervalo.


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