Quem conhece a filosofia de Guardiola sabe que ele não aceita qualquer projeto sem dispor das ferramentas adequadas para o executar. O treinador espanhol baseia-se na qualidade dos jogadores, na capacidade de manter a posse de bola e no controlo do ritmo do jogo, o que exige, antes de mais nada, elementos com competências excecionais.

Mas a realidade atual da seleção italiana é completamente diferente. Os talentos tornaram-se menos numerosos do que no passado, e o campeonato italiano deixou de produzir a mesma quantidade de jogadores capazes de liderar um projeto futebolístico moderno, o que torna a aplicação das ideias de Guardiola uma missão extremamente complexa.

E não é por acaso que os seus maiores êxitos surgiram com gerações excecionais: começando pelo Barcelona, que contava com Xavi, Iniesta e Messi, passando pelo Bayern de Munique repleto de estrelas, até chegar ao Manchester City, no qual obteve tudo o que precisava em termos de contratações e recursos.