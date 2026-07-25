A recusa do espanhol Pep Guardiola em treinar a seleção de Itália não foi apenas uma decisão pessoal, mas revelou muitos dos problemas que a "Azzurra" vive nos últimos anos, e reabriu as perguntas sobre os motivos do declínio de uma das maiores seleções do mundo, que falhou a qualificação para o Mundial pela terceira vez consecutiva.
A Federação Italiana de Futebol tinha colocado Guardiola no topo da lista de candidatos para comandar a seleção, na esperança de recuperar o prestígio perdido, mas o treinador espanhol decidiu não abraçar a experiência, voltando-se as atenções mais tarde para outras opções menos brilhantes.