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A decisão que revelou o oculto: porque fugiu Guardiola do inferno da Itália?

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O filósofo não abre mão dos fatores de sucesso

A recusa do espanhol Pep Guardiola em treinar a seleção de Itália não foi apenas uma decisão pessoal, mas revelou muitos dos problemas que a "Azzurra" vive nos últimos anos, e reabriu as perguntas sobre os motivos do declínio de uma das maiores seleções do mundo, que falhou a qualificação para o Mundial pela terceira vez consecutiva.

A Federação Italiana de Futebol tinha colocado Guardiola no topo da lista de candidatos para comandar a seleção, na esperança de recuperar o prestígio perdido, mas o treinador espanhol decidiu não abraçar a experiência, voltando-se as atenções mais tarde para outras opções menos brilhantes.

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    Ferramentas que não se ajustam às ideias de Guardiola

    Quem conhece a filosofia de Guardiola sabe que ele não aceita qualquer projeto sem dispor das ferramentas adequadas para o executar. O treinador espanhol baseia-se na qualidade dos jogadores, na capacidade de manter a posse de bola e no controlo do ritmo do jogo, o que exige, antes de mais nada, elementos com competências excecionais.

    Mas a realidade atual da seleção italiana é completamente diferente. Os talentos tornaram-se menos numerosos do que no passado, e o campeonato italiano deixou de produzir a mesma quantidade de jogadores capazes de liderar um projeto futebolístico moderno, o que torna a aplicação das ideias de Guardiola uma missão extremamente complexa.

    E não é por acaso que os seus maiores êxitos surgiram com gerações excecionais: começando pelo Barcelona, que contava com Xavi, Iniesta e Messi, passando pelo Bayern de Munique repleto de estrelas, até chegar ao Manchester City, no qual obteve tudo o que precisava em termos de contratações e recursos.

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  • Pep Guardiola Manchester CityGetty

    A crise é mais profunda do que o nome do treinador

    O problema para a Itália não se limita apenas à ausência de talentos, mas estende-se à forma como todo o projeto é gerido, já que a federação italiana vive, há anos, um estado de indecisão nas decisões técnicas, o que se refletiu diretamente nos resultados da seleção.

    Leia também: Fim da polémica: Rodri coloca um pé no Real Madrid

    Depois da recusa de Guardiola, a federação encaminhou-se para a nomeação de Andrea Pirlo, apesar de a sua experiência como treinador ainda ser limitada e de não ter alcançado os sucessos que o habilitariam a comandar uma seleção da dimensão da Itália num dos períodos mais difíceis da história do futebol italiano.

    Esta viragem reflete a dimensão da crise no seio da federação e confirma que o problema não está apenas no treinador, mas na ausência de um projeto claro que reconstrua a seleção sobre bases sólidas.

  • Duas filosofias que não se encontram

    Há também um aspeto tático que não pode ser ignorado, pois o futebol italiano assenta historicamente na disciplina defensiva, na organização e no realismo na gestão dos jogos, enquanto Guardiola representa uma escola completamente diferente, baseada na posse absoluta, na pressão alta e na construção do jogo desde trás, com um enorme risco em todas as fases da partida.

    E apesar de Pep ter conseguido desenvolver as suas ideias ao longo dos anos, a sua aplicação necessita de jogadores que nelas acreditem e que as saibam executar, algo que poderá não estar disponível na atual seleção italiana.

    Por isso, parece que Guardiola não recusou tanto o nome da Itália, mas sim as circunstâncias que a rodeiam, convencido de que o sucesso exige um projeto completo que começa na direção, passa pelos talentos e termina no treinador, e não o contrário.

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