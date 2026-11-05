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A decisão que demorou demais: os segredos da aposentadoria surpreendente de Cristiano Ronaldo

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Não foi apenas o fim de uma trajetória internacional, mas o momento de despedida de um homem cujo nome ficou ligado aos maiores capítulos do futebol português, e que carregou os sonhos de seu país nos ombros por mais de duas décadas.

Cristiano Ronaldo, que estava acostumado a quebrar recordes e se recusava a se render ao tempo, chegou finalmente à estação que há tanto se aproximava dele, pondo fim à sua jornada com a camisa de Portugal aos 41 anos, deixando para trás um legado difícil de repetir.

Mas, por trás dessa decisão surpreendente, há uma longa história de desafios e cálculos, e talvez razões que ainda não vieram a público.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    Crise de Jesus: a faísca que acelerou o fim da jornada internacional

    A crise que eclodiu entre Cristiano Ronaldo e seu compatriota Jorge Jesus, atual técnico da seleção de Portugal, é um dos principais fatores que lançaram sombras sobre o futuro do capitão da seleção, depois que divergências técnicas se transformaram em um confronto público que terminou com a saída do craque português da concentração de seu país, antes de anunciar posteriormente a intenção de encerrar sua trajetória internacional após a atual paralisação.

    Leia também: Por que o Al-Ahli saudita recuou da demissão de Jesus?

    A crise começou quando Jesus manteve Ronaldo no banco de reservas durante toda a partida contra a Noruega, apesar de o treinador ter lhe informado sobre a possibilidade de sua participação por cerca de 30 minutos, antes de voltar atrás na decisão de utilizá-lo por razões táticas.

    Ronaldo considerou que seu treinador não havia cumprido o acordo entre eles, e a divergência se intensificou depois que Jesus falou à imprensa de uma forma que não condizia com o que havia sido acertado durante uma reunião particular entre os dois.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    Preservar o legado

    A decisão de Cristiano Ronaldo de encerrar sua trajetória internacional não parece estar ligada apenas às divergências recentes, mas também relacionada ao seu desejo de preservar a imagem histórica que construiu com a camisa da seleção de Portugal ao longo de mais de duas décadas.

    A lenda portuguesa conquistou feitos excepcionais com seu país, com destaque para o título da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações da Europa por duas vezes, em 2019 e 2025, além de ter se tornado o maior artilheiro da história das seleções nacionais, com 146 gols.

    Ao chegar aos 41 anos, Ronaldo sabe que seguir nos gramados traz desafios físicos e técnicos cada vez maiores, e talvez não queira que seus últimos anos com a seleção se transformem em uma cena distante da imagem com que o mundo sempre o viu.

    Por isso, a aposentadoria internacional pode representar, para ele, uma tentativa de encerrar a jornada no momento que considera adequado, preservando um legado difícil de ser repetido por qualquer jogador.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Cristiano Ronaldo percebeu a verdade!

    Ao completar 41 anos, Cristiano Ronaldo já não possui as mesmas capacidades físicas que o ajudaram a impor seu domínio por longos anos, assim como seu nível técnico não tem mais a constância e o impacto que ele costumava apresentar no auge de sua carreira.

    E, apesar de manter a capacidade de marcar e de fazer a diferença em alguns jogos, as exigências da competição nos mais altos níveis tornaram-se mais difíceis com o avanço da idade, o que pode tê-lo levado a reavaliar seu futuro internacional.

    Talvez o capitão de Portugal tenha percebido que a próxima etapa não será fácil, e que ele não conseguirá oferecer a mesma contribuição que costumava dar à seleção de seu país, especialmente com o aumento do nível da competição e o surgimento de uma nova geração de jogadores.

    Partindo desse princípio, sua opção por se afastar da seleção pode ser uma tentativa de encerrar sua jornada internacional antes que sua imagem se desgaste ainda mais, deixando espaço para os talentos emergentes assumirem a responsabilidade e continuarem escrevendo a história de Portugal.

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  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Poupar energia em nome do último sonho

    Cristiano Ronaldo ainda tem um desafio extraordinário que deseja alcançar antes de baixar as cortinas sobre sua carreira futebolística, que é chegar ao gol de número 1000, para se tornar o primeiro jogador na história do futebol a atingir esse número lendário de gols.

    E com a aproximação de seus 42 anos, manter sua prontidão física e gerenciar seu esforço tornou-se algo mais importante, especialmente porque continuar jogando em alto nível exige que ele lide com cautela com suas capacidades físicas.

    Encerrar sua trajetória internacional pode ser parte do plano de Cristiano Ronaldo para poupar sua energia e se concentrar mais em suas participações com o clube, além de reduzir as cargas das viagens e das partidas internacionais, para dar a si mesmo uma oportunidade mais longa de perseguir o sonho dos mil gols.

    Depois de ter conquistado quase tudo com a camisa de Portugal, parece que o craque quer direcionar o que resta de sua carreira em busca do número que pode tornar seu fim ainda mais extraordinário.

  • FBL-POR-RONALDOAFP

    Uma decisão que demorou demais

    Esperava-se que Ronaldo pusesse fim à sua carreira internacional após a Copa do Mundo de 2022, especialmente depois da eliminação no torneio nas quartas de final diante de Marrocos, em um dos momentos mais difíceis de sua trajetória com a seleção de Portugal.

    Mas o astro português recusou-se a se render à ideia do fim, e insistiu em continuar a jornada, acreditando em sua capacidade de oferecer ainda mais com a camisa de seu país e, principalmente, de conquistar o título da Copa do Mundo de 2026.

    Sua decisão na época funcionou como uma confirmação de seu desejo de adiar a aposentadoria, o que resultou na continuidade da quebra de recordes e na contribuição para a conquista do título da Liga das Nações da Europa de 2025 por Portugal.

    Mas, após anos adicionais de dedicação, e com a proximidade de seus 42 anos, parece que Ronaldo está mais perto da convicção de que chegou a hora de encerrar o capítulo internacional de sua carreira, depois de ter dado à seleção de seu país mais do que muitos esperavam.

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