Não foi apenas o fim de uma trajetória internacional, mas o momento de despedida de um homem cujo nome ficou ligado aos maiores capítulos do futebol português, e que carregou os sonhos de seu país nos ombros por mais de duas décadas.

Cristiano Ronaldo, que estava acostumado a quebrar recordes e se recusava a se render ao tempo, chegou finalmente à estação que há tanto se aproximava dele, pondo fim à sua jornada com a camisa de Portugal aos 41 anos, deixando para trás um legado difícil de repetir.

Mas, por trás dessa decisão surpreendente, há uma longa história de desafios e cálculos, e talvez razões que ainda não vieram a público.