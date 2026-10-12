Aumenta a pressão sobre o técnico do Manchester United, Michael Carrick, diante do início irregular da equipe sob seu comando.
O United conquistou apenas uma vitória em seus seis primeiros jogos na Premier League nesta temporada, além de ter desperdiçado uma vantagem de dois gols diante do Brighton na Copa da Liga, despedindo-se da competição em seu próprio estádio.
A equipe não conseguiu manter o gol sem ser vazado contra nenhum adversário inglês nesta temporada, enquanto relatos anteriores do site "The Athletic" apontaram que os dirigentes do grupo "Ineos" seguem preocupados com a intensidade do desempenho do time e sua capacidade de executar os fundamentos do jogo, especialmente a marcação sob pressão e o fechamento dos espaços, sob o comando de Carrick.
Segundo informações da imprensa italiana, a dupla formada pelo italiano Antonio Conte e pelo inglês Eddie Howe são os nomes mais cotados para suceder Carrick, enquanto Conte, campeão de seis títulos de liga, entre eles a Premier League com o Chelsea, parece ter dado indicações sobre sua visão de futuro durante a pausa para as datas Fifa.