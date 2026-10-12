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A decisão está próxima: Conte aguarda o sinal do Manchester United

Atletico Madrid U19 x Manchester United U19
Atletico Madrid U19
Manchester United U19
UEFA Youth League
M. Carrick
A. Conte
E. Howe
Espanha
England
Itália

A curta história de Carrick se aproxima do fim

Aumenta a pressão sobre o técnico do Manchester United, Michael Carrick, diante do início irregular da equipe sob seu comando.

O United conquistou apenas uma vitória em seus seis primeiros jogos na Premier League nesta temporada, além de ter desperdiçado uma vantagem de dois gols diante do Brighton na Copa da Liga, despedindo-se da competição em seu próprio estádio.

A equipe não conseguiu manter o gol sem ser vazado contra nenhum adversário inglês nesta temporada, enquanto relatos anteriores do site "The Athletic" apontaram que os dirigentes do grupo "Ineos" seguem preocupados com a intensidade do desempenho do time e sua capacidade de executar os fundamentos do jogo, especialmente a marcação sob pressão e o fechamento dos espaços, sob o comando de Carrick.

Segundo informações da imprensa italiana, a dupla formada pelo italiano Antonio Conte e pelo inglês Eddie Howe são os nomes mais cotados para suceder Carrick, enquanto Conte, campeão de seis títulos de liga, entre eles a Premier League com o Chelsea, parece ter dado indicações sobre sua visão de futuro durante a pausa para as datas Fifa.

  • Pistas claras? Conte revela sua visão sobre o Manchester United

    Em uma longa entrevista ao "The Athletic", Conte, de 57 anos, falou sobre as diferenças entre a Premier League e as demais grandes ligas: "Na Inglaterra, hoje eles usam lança-mísseis no mercado de transferências, enquanto em todos os outros lugares ainda se usam pistolas".

    E acrescentou: "Mas também precisamos ter cuidado com a forma de gastar o dinheiro. É por isso que falávamos antes da necessidade de fazer as avaliações corretas e ter uma visão clara; você pode ter o dinheiro, mas precisa gastá-lo com sabedoria".

    Conte prosseguiu: "Quando você vai para um clube cuja história fala por si, uma história repleta de taças, títulos de liga e conquistas, só há uma maneira de honrar essa história: ter a ambição de devolver o clube à disputa por esses objetivos, caso ele não os esteja alcançando no momento".

    E explicou: "Sei muito bem que apenas uma equipe pode vencer a cada ano, mas preciso carregar essa ambição no coração e plantar nos corações da torcida, dos jogadores e dos dirigentes aquela faísca e aquela esperança que fazem você dizer: podemos vencer".

    E completou: "Há muitos clubes que, de certa forma, perderam a conexão com sua história. Eu gostaria de ir para um desses clubes para reviver essa história e fazê-la brilhar novamente; clubes em que você sente a pressão e sabe que não vai até lá apenas para participar, mas para competir".

    Leia também: entre eles, Mazraoui: grande perigo ameaça o United contra o Atlético de Madrid

  • Arábia Saudita e Turquia recusadas: Fabrizio Romano coloca os pingos nos is

    O jornalista italiano Fabrizio Romano comentou sobre a possibilidade de Conte voltar a treinar, afirmando que o técnico está totalmente preparado para retomar sua carreira.

    Romano acrescentou: "Antonio Conte deixou o Napoli no verão e está pronto para voltar. Ele recusou propostas da Arábia Saudita e da Turquia, porque queria se juntar a um clube tradicional em uma das grandes ligas".

    E prosseguiu: "Esse é o desejo dele neste momento, e temos que esperar para ver o que vai acontecer depois".

  • A imprensa italiana acrescenta mais detalhes: Conte espera um sinal do Manchester United

    Enzo Bucchioni, jornalista do site "TuttoMercatoWeb", informou que Conte está perto de chegar a um acordo com o Manchester United, que vive um início ruim na Premier League e empatou recentemente com o Tottenham, comandado por Roberto De Zerbi. 

    Em período próximo, o site "CalcioMercato" afirmou que a diretoria do Manchester United estuda seriamente a demissão de Carrick, e que Conte está pronto para assumir a responsabilidade.

    O relato italiano, reproduzido pelo site TEAMtalk, diz: "A diretoria do Manchester United estuda seriamente demitir Michael Carrick e entregar a missão a Conte, que assim voltaria à Inglaterra depois de suas duas passagens pelo Chelsea, entre 2016 e 2018, e pelo Tottenham, entre 2021 e 2023".

    E acrescentou o site: "Conte receberia com muito entusiasmo um contato do Manchester United".

    Leia também: "tesouro do Barcelona" surpreende Conte: eles estão fazendo algo excepcional

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