Em uma longa entrevista ao "The Athletic", Conte, de 57 anos, falou sobre as diferenças entre a Premier League e as demais grandes ligas: "Na Inglaterra, hoje eles usam lança-mísseis no mercado de transferências, enquanto em todos os outros lugares ainda se usam pistolas".

E acrescentou: "Mas também precisamos ter cuidado com a forma de gastar o dinheiro. É por isso que falávamos antes da necessidade de fazer as avaliações corretas e ter uma visão clara; você pode ter o dinheiro, mas precisa gastá-lo com sabedoria".

Conte prosseguiu: "Quando você vai para um clube cuja história fala por si, uma história repleta de taças, títulos de liga e conquistas, só há uma maneira de honrar essa história: ter a ambição de devolver o clube à disputa por esses objetivos, caso ele não os esteja alcançando no momento".

E explicou: "Sei muito bem que apenas uma equipe pode vencer a cada ano, mas preciso carregar essa ambição no coração e plantar nos corações da torcida, dos jogadores e dos dirigentes aquela faísca e aquela esperança que fazem você dizer: podemos vencer".

E completou: "Há muitos clubes que, de certa forma, perderam a conexão com sua história. Eu gostaria de ir para um desses clubes para reviver essa história e fazê-la brilhar novamente; clubes em que você sente a pressão e sabe que não vai até lá apenas para participar, mas para competir".